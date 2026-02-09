Capturan en Medellín a alias El Cantante, presunto líder de red de narcotráfico requerido por Estados Unidos

Las investigaciones señalan que el implicado lideraba una red que despachaba grandes cargamentos de droga a Norteamérica y Centroamérica mediante rutas marítimas clandestinas identificadas por las autoridades - crédito @DirectorPolicia / X

La Policía Nacional de Colombia y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) realizaron una operación en Medellín que derivó en la captura de Uriel García Murillo, alias El Cantante, considerado una pieza clave en una red de narcotráfico transnacional.

Según confirmaron las autoridades, el operativo respondió a una orden judicial emitida por una corte distrital del estado de Texas, en Estados Unidos, donde el capturado es requerido por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, “El Cantante” coordinaba la salida mensual de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y territorio estadounidense.

La Policía Nacional de Colombia y la DEA capturaron en Medellín a Uriel García Murillo, alias El Cantante, señalado líder de una red de narcotráfico internacional - crédito Policía Nacional

Para las operaciones ilícitas, la organización utilizaba lanchas tipo Go-Fast que zarpaban desde rutas estratégicas en el Urabá antioqueño y chocoano, lo que permitía sortear los controles de las autoridades nacionales e internacionales. Este esquema logístico se considera de alta relevancia en el contexto del tráfico internacional de estupefacientes, por el volumen y la frecuencia de los envíos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que la captura demuestra la efectividad de la cooperación internacional. “No hay refugio para el narcotráfico. Seguiremos persiguiendo a cada estructura, sin descanso, hasta llevarlas ante las autoridades”, afirmó Sánchez, a través de X. El funcionario añadió que “El Cantante” alimentaba economías criminales, violencia y corrupción mediante sus actividades.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, explicó en la misma red social que el detenido es hermano de alias “El Bendecido”, capturado en 2025 en el departamento de Córdoba también con fines de extradición. “Seguimos cumpliéndole a Colombia con dignidad. No descansaremos hasta desarticular por completo las estructuras que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, sostuvo el general Rincón.

Las autoridades identificaron que El Cantante coordinaba mensualmente la salida de dos toneladas de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos - crédito @DirectorPolicia / X

Uriel García Murillo es considerado por las agencias estadounidenses como un actor central en el tráfico de cocaína hacia el hemisferio norte. Las investigaciones reflejan que, bajo su comando, la estructura criminal mantenía una capacidad operativa que permitía despachar grandes cargamentos con regularidad, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades tanto locales como internacionales.

La detención de “El Cantante” se produjo tras labores de inteligencia desarrolladas de forma coordinada entre la Policía Nacional y la DEA. El seguimiento incluyó análisis de rutas marítimas y monitoreo de comunicaciones, lo que facilitó su ubicación en la ciudad de Medellín.

Luego de la captura, García Murillo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la Dirección de Asuntos Internacionales. El proceso continúa con el trámite judicial correspondiente para su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir, según informaron las autoridades.

El general William Rincón Zambrano informó que El Cantante es hermano de alias El Bendecido, también capturado con fines de extradición por narcotráfico - crédito @DirectorPolicia / X

La operación también pone de relieve la presencia de lazos familiares en las estructuras criminales. Alias El Bendecido, hermano de “El Cantante”, fue capturado el año anterior bajo el mismo esquema de extradición y está vinculado a actividades similares de narcotráfico internacional. Ambos casos refuerzan la hipótesis de los organismos de seguridad sobre la existencia de redes familiares en el liderazgo de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, utilizó sus redes sociales para convocar a la ciudadanía a denunciar actividades relacionadas con el crimen organizado y ofreció líneas de contacto directas para reportar hechos delictivos. “Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de la Policía Nacional y a las agencias aliadas que participaron en esta operación por su profesionalismo, compromiso y resultados al servicio de Colombia”, expresó el ministro.