Ungrd anunció respuesta a la emergencia en Santander: otorgará subsidios a damnificados por desbordamiento del río Lebrija

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) anunció subsidios de arrendamiento y la entrega de varios apoyos para las familias damnificadas tras el desbordamiento del río Lebrija, en Santander.

La entidad también confirmó la llegada de maquinaria y asistencia técnica especializada para recuperar la conectividad vial y atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, se desplazó hasta Lebrija junto al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y el alcalde de la ciudad, Gabriel Martínez, con el propósito de verificar las consecuencias del evento y coordinar la respuesta interinstitucional.

Durante la visita oficial se identificó que la creciente súbita del río causó el fallecimiento de una persona y afectó a 60 familias en el centro poblado de Vanegas, además de ocasionar daños en viviendas e infraestructura comunitaria, y el cierre de la Ruta del Cacao, una vía estratégica para el desarrollo económico de la región.

De acuerdo con la Ungrd, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene activa la atención en el territorio. Desde la Gobernación de Santander se despacharon ayudas humanitarias y, según el balance oficial, se reforzará la asistencia a través de subsidios de arrendamiento para las familias damnificadas, apoyo técnico y la disposición de maquinaria amarilla para intervenir puntos críticos y restablecer la movilidad en la zona.

Durante la jornada, el director Carrillo resaltó la colaboración de las entidades operativas en diferentes regiones.

“En estos días tan difíciles es importante resaltar el papel que cumple el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Aquí todo el mundo está trabajando sin descanso en todos los territorios afectados por las emergencias ocasionadas por el frente frío”, afirmó.

La coordinación institucional se mantuvo a través del Puesto de Mando Unificado (PMU) municipal y la articulación con los organismos de respuesta, lo que permitió garantizar la atención inmediata de las familias damnificadas en Lebrija.

Según el gobernador Díaz, “hemos garantizado la comida caliente, colchonetas y frazadas y vamos a movilizar la oferta institucional una vez tengamos las vías terrestres habilitadas para continuar atendiendo a las comunidades”.

El alcalde Martínez destacó la reacción conjunta desde el territorio. “Esta articulación entre entidades nos ha permitido actuar de manera inmediata desde el primer momento de la emergencia. Hemos articulado desde lo mínimo, activando acciones desde el territorio y seguimos trabajando para restablecer la normalidad a las comunidades”, expresó.

Mientras se consolidan las acciones en Santander, la Ungrd también informó sobre el despliegue de recursos y equipos para atender la emergencia en el departamento de Córdoba, donde más de 33.000 familias resultaron afectadas en 23 municipios por recientes eventos climáticos adversos.

En este departamento, se prepara el envío de 223 toneladas de asistencia humanitaria, con una inversión superior a 3.600 millones de pesos. El cargamento incluye kits de alimentos, aseo y cocina, 3.500 colchonetas, 15.000 hamacas, 15.000 juegos de sábanas, 15.000 toldillos y 15.000 garrafones de agua potable.

En el municipio de Tierralta, la distribución de 320 kits de alimentos, aseo y cocina, 960 hamacas y 960 frazadas ya se encuentra lista, mientras los demás municipios afectados consolidan la información para asegurar que la ayuda llegue a quienes más lo requieren. Equipos técnicos de la Ungrd permanecen en terreno en localidades como Puerto Escondido, La Apartada, Montelíbano, Lorica, San Antero y Tierra Alta, trabajando junto a las autoridades locales para definir los procedimientos más eficaces para la atención de la población.

Desde el Puesto de Mando Unificado Departamental, establecido en Montería, se coordina la logística, el análisis geográfico y las comunicaciones de la operación para responder de forma efectiva a las necesidades de los damnificados.

La Ungrd reiteró que continúa su labor en los territorios afectados, en articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, las gobernaciones y las alcaldías, para responder a las emergencias derivadas del frente frío que afecta a varias regiones del país.