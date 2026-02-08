Roy Barreras también ‘revolcaría’ el sistema electoral si llega a la Presidencia, tras decisión del CNE sobre Iván Cepeda: “Es desastroso”

El candidato presidencial propone la unidad de centro izquierda en Colombia como clave para enfrentar el avance de la derecha- crédito Colprensa/suministrado/Montaje Infobae

En medio de fuertes roces entre la izquierda colombiana y el sistema electoral, después de que el Consejo Nacional Electoral negara la participación del candidato Iván Cepeda, el ahora posible líder del Frente por la vida Roy Barreras apareció para entregar duras apreciaciones contra ese organismo.

En medio de una entrevista con la revista Cambio, el exembajador ante el Reino Unido insistió en que la clave política en Colombia es la unidad para enfrentar al avance de la derecha.

“La unidad es la victoria. Aquí, la única conversación pendiente es cómo podemos lograr esa unidad en el nuevo escenario”, afirmó el candidato presidencial, además de advertir que el país podría sumergirse en una polaridad electoral aún mayor.

Ante la coyuntura electoral y la reciente exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Barreras propuso públicamente a Gustavo Petro como posible candidato a la vicepresidencia, asegurando contar con respaldo jurídico para esa opción.

Barreras ya había ampliado la definición de progresismo, abarcando no solo a la izquierda tradicional, sino a liberales, independientes, ecologistas y ciudadanos sin partido formal pero identificados con la continuidad de las reformas sociales - crédito Prensa Roy Barreras

“Insisto, me parece que la fórmula es la del centro izquierda. Por eso hay que buscar, entre otras cosas, al más auténtico de los representantes de la izquierda. De ahí que ayer les hice una pregunta a los progresistas, a los petristas más radicales: ¿quién es el más auténtico vocero de esa corriente ideológica? Pues es Gustavo Petro", señaló.

Incluso, el candidato pidió a los colombianos que sean ellos quienes le pregunten al presidente si le gustaría llegar nuevamente a las urnas, pero esta vez, como el segundo al mando.

“Yo le propongo al petrismo que le pregunte a Petro si quiere ser vicepresidente. Y estoy afirmando que Petro no está inhabilitado ni impedido para serlo. Eso es lo que estoy afirmando”, comentó al diario nacional.

Además, Barreras repudió la decisión tomada por el conjuez del Consejo Nacional Electoral de inhabilitar a Cepeda para la consulta, especialmente, por las posibilidades que tiene el candidato de alcanzar la Presidencia, según las encuestas.

Roy Barreras insiste en que Gustavo Petro podría ser su fórmula presidencial - crédito red social X

“Lo que no puede perderse de vista es que al que hay que derrotar es a quien nos hizo el daño: una derecha que está aterrada con el hecho de que la primera fuerza política en Colombia sea el progresismo”, destacó el candidato a la revista Cambio.

Incluso, Roy Barreras aseguró que, a diferencia del sector opositor, su corriente política intenta apaciguar los efectos de una extrema polarización en el país, que incluye el estancamiento de proyectos sociales y políticos por falta de consensos.

“Es decir, yo no puedo dejar abandonada a la gente que quiere una alternativa progresista que tranquilice al resto del país, y que sepa unir a Colombia. Para eso es la democracia: para ir a las urnas.Los ciudadanos verán si quieren o no esta alternativa progresista. Pero no se nos puede negar el derecho a participar”, comentó.

Ante los cuestionamientos sobre divisiones internas y representatividad en el espectro de centro izquierda, Barreras descartó etiquetarse dentro de la izquierda. “Yo no soy de izquierda. Es decir, yo no estoy dividiendo a la izquierda. Hay un montón de liberales independientes, de personas sin partido, de verdes progresistas, de gente que quiere el cambio, que no quiere votar por la derecha, que repudió con nosotros el paramilitarismo, que no son de extremos”, puntualizó.

Asimismo, el candidato presidencial aseguró que busca reagrupar a todas las corrientes políticas en su eventual gobierno, para recomponer las alianzas y acuerdos que se intentaron adelantar durante los primeres meses de mandato de Gustavo Petro.

Roy Barreras afirmó que la ‘paz total’ del Gobierno colombiano ha fracasado por facilitar el accionar de grupos ilegales - crédito Colprensa

“Logramos una coalición muy grande; un gabinete mixto con el que había tranquilidad inclusive en el sector empresarial, en el académico. Esa tranquilidad se perdió luego, porque la polarización rompió la coalición, y no se pudieron sacar adelante las reformas sociales”, señaló Barreras a Cambio.

Asimismo, el aspirante a la Presidencia, aunque comparte muchas estrategias y formas de gobierno de Petro, cuestionó fuertemente su política de paz total, asegurando que terminó siendo un “fracaso total”.

“El método aplicado en la Paz Total es un fracaso total porque no se puede hacer justicia transicional con las bandas de narcotráfico. Y no es lo mismo dialogar con una guerrilla insurgente que con las bandas de Medellín”, señaló.

Entre sus propuestas, Barreras aseguró que, aunque no acabaría con la estrategia, sí haría duras modificaciones a la negociaciones, especialmente, la imposición del desarme para continuar con los diálogos entre el Gobierno y los grupos armados.

“Hay una degeneración de grupos que están dedicados al narcotráfico y a la extorsión y tienen azotada la población, controlan el territorio y tienen infiltrado el tejido social por intimidación o por la necesidad del campesino cocalero”, señaló.

Asimismo, Roy Barreras, al igual que Iván Cepeda, no descartó la posibilidad de ‘revolcar’ el sistema electoral en Colombia, asegurando que actualmente el modelo da paso a muchas irregularidades y toma de desiciones parcializadas.

“Este sistema político electoral es desastroso. Hay que cambiar este sistema electoral, esta locura en que está el Consejo Electoral, la feria del clientelismo, la compra de votos, los 70 partidos políticos: eso no es sano para la democracia. Vamos a hacer una reforma que limpie la política. Es la principal medida anticorrupción”, señaló.

Sobre los caminos hacia la unidad tras la consulta, precisó que la ley contempla escenarios en primera y segunda vuelta. “Nos sentamos a las 7 de la mañana del 9 de marzo y vamos a tomar la mejor decisión posible para ir unidos”, señaló, descartando intereses personales y enfocando en el momento de crisis democrática y crecimiento de la extrema derecha.