Registraduría entregó balance positivo tras simulacro nacional de preconteo electoral

La Registraduría afirmó que el balance fue positivo, en cuanto a la operación de la maquina electoral - crédito captura de pantalla @Registraduria/X

Concluyó el primer simulacro nacional de preconteo de votos, realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en los 32 departamentos de Colombia.

La autoridad electoral entregó balance positivo, con la participación de casi 33.000 personas, según informaron fuentes oficiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ejercicio, enfocado en fortalecer los mecanismos de transmisión y recepción de información de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo, contó con la presencia de misiones de observación internacional, auditorías nacionales e internacionales, representantes de partidos políticos, así como delegados de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

Durante el simulacro, cerca de 19.000 personas participaron como transmisores y 14.000 como receptores de información electoral, detalló la entidad.

La Registraduría afirmó que se llevó a cabo con éxito el simulacro, en el que participaron organismos internacionales de monitoreo electoral - crédito @Registraduria/X

El evento puso a prueba la infraestructura de comunicaciones de la Registraduría en un contexto marcado por las dificultades generadas por la ola invernal que afecta a distintas regiones del país.

El registrador nacional Hernán Penagos destacó la relevancia del ejercicio al afirmar que “participaron organismos internacionales, la Observación Internacional de la Unión Europea, además de la Procuraduría, la Contraloría y partidos políticos”.

“Nos parece que este ejercicio es fundamental para afinar la máquina y lo que hemos visto nos parece que tiene en cuenta todos los posibles riesgos que puedan ocurrir y tratar de solucionarlos con antigüedad”, comentó José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la Misión Electoral de la Unión Europea.

Agregó que, desde su perspectiva, “lo que hemos podido observar de manera comparada que está sucediendo en la Registraduría, es un proceso que es serio, que es transparente, que permite un buen procesamiento de la información y que van a reflejar los resultados que la gente emita en las mesas de votación”.

Distintas organizaciones se aseguraron que el monitoreo del simulacro se realizara de manera apropiada - crédito Registraduría

Penagos comentó que el simulacro resultó fundamental para ajustar los procedimientos, especialmente en consideración a los retos logísticos impuestos por la emergencia climática que se ha desatado en el país.

Penagos añadió que la Registraduría planea realizar nuevos simulacros antes de los comicios, incluyendo pruebas de digitalización de actas electorales, consideradas esenciales para la verificación del conteo de votos.

“Vendrán otros simulacros no solamente de preconteo, sino también de digitalización de las actas electorales, que son la prueba fundamental de cómo se cuentan los votos en Colombia. Todo ello para tener un gran voto de confianza en el proceso electoral colombiano”, expresó el registrador.

La Registraduría reiteró que la transparencia y la vigilancia son elementos prioritarios para garantizar la legitimidad del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía.

CNE acreditó 93 auditores en 19 departamentos para supervisar simulacro de preconteo electoral

Por su parte, el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE)fue la acreditación de 93 auditores de sistemas en 19 departamentos de Colombia para supervisar el simulacro de preconteo electoral, realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, como parte de los preparativos para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo de 2026.

La cobertura del CNE alcanzó el 59,4% del territorio nacional, principalmente en centros urbanos y municipios intermedios en cinco regiones geográficas.

El CNE aportó 93 auditores para vigilar el primer simulacro de preconteo electoral realizado por la Registraduría - crédito CNE

La supervisión técnica se llevó a cabo en departamentos como Bogotá D.C., Meta, Arauca, Boyacá, Magdalena, Cesar, Córdoba, Atlántico, Bolívar, San Andrés, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Risaralda, Quindío y Huila.

Según detalló el organismo, la distribución de los auditores permitió la verificación directa de los sistemas tecnológicos de transmisión y consolidación de resultados electorales.

De acuerdo con información oficial del CNE, los auditores fueron designados por seis agrupaciones políticas y tuvieron acceso a los principales centros de procesamiento de datos y puntos de digitalización en el país.

En cuanto a la representación política, la Coalición Ahora Colombia aportó la mayoría de los auditores (67), seguida por el Partido de la U (15), el Partido Liberal Colombiano (4), el Partido Centro Democrático (3), la Coalición Alianza por Nariño (3) y la Coalición Alianza Córdoba (1).