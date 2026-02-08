Petro reaccionó a abucheos contra Uribe en evento político y exigió respeto: “Así construiremos la paz”

El presidente Gustavo Petro aseguró que la ciudadanía debe respetar las campañas, así no esté a gusto con sus ideas, tras haberse presentado hechos violentos en un evento liderado por el expresidente Álvaro Uribe - crédito Catalina Olaya/Mariano Vimos/Colprensa

En medio de la temporada electoral que vive el país, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha estado liderando todo tipo de eventos políticos centrados en impulsar a sus candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso. En los encuentros con la ciudadanía suele aparecer con la aspirante Paloma Valencia, que representará al Centro Democrático en la consulta interpartidista del 8 de marzo, y con otros políticos de derecha.

Uno de los eventos más recientes se realizó en Soacha (Cundinamarca). Pese a la acogida que tuvo, hubo episodios de violencia que nublaron la reunión. Varios ciudadanos mostraron su malestar por la presencia del exmandatario en el lugar y exigieron su retiro gritando: “¡Fuera Uribe!”.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, rechazando lo ocurrido y solicitando a la población respetar a los políticos que ahora recorren el país impulsando sus campañas. Aseguró que de esta manera se promoverá la paz en el territorio nacional.

“Solicito a la ciudadanía respetar toda campaña, si las ideas que expresan no son de su gusto, simplemente respetarlas. Así construiremos la paz de Colombia”, indicó el mandatario en la red social.

El presidente Gustavo Petro pidió respeto por todas las campañas políticas - crédito @petrogustavo/X

Uribe también expuso los hechos de violencia que se presentaron durante el evento, denunciando un caso en particular relacionado con un artista que fue invitado. Se trata de Alan Ramírez, un cantante antioqueño reconocido por sus producciones de pop y regional mexicano. El artista no pudo presentarse porque fue atacado con piedras antes de su presentación.

“Le ruego publicar esta denuncia. Les traían a ustedes una gran sorpresa. Les traían a ustedes una gran sorpresa. Les traían a Alan Ramírez. Denunciamos desde Soacha que el artista Alan Ramírez, que venía a cantarle al gran pueblo soachuno, tuvo que cancelar porque aquí lo recibieron afuera a piedra”, expuso el ex jefe de Estado desde la tarima que fue dispuesta en el lugar del evento.

En su intervención, señaló a dos personas como responsables: el presidente Petro y el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro: “La violencia promovida por Petro y Cepeda”, aseveró, sin proporcionar ninguna prueba al respecto.

Álvaro Uribe Vélez responsabiliza a Gustavo Petro e Iván Cepeda por cancelación del show de Alan Ramírez en evento del Centro Democrático en Soacha - crédito @CeDemocratico/X

El cantante, originario de Bello, dio a conocer su postura sobre lo ocurrido a través de sus redes. Aclaró que no tiene nada que ver con política, pero que aceptó la invitación para presentarse en el evento del Centro Democrático porque tiene responsabilidades económicas por las cuales responder.

Asimismo, rechazó el ataque del que fue víctima y lamentó el hecho de que la violencia haya impedido el desarrollo del show, sobre el cual muchas personas le habían preguntado.

“Muchachos, paso por acá un poquito triste por lo que pasó en Soacha. Me da mucha tristeza con las personas que me esperaban porque fueron muchos los mensajes que recibí en Instagram diciéndome que si iba a estar y, obviamente, yo estaba confirmado. Muchachos, yo soy un pelado soñador que salgo es a camellar, a buscar la papita, como decimos nosotros, y muy triste que la violencia, pues, no nos dejó continuar, no nos dejó hacer el show”, dijo.

Alan Ramírez habla tras violento ataque con piedras en Soacha y aclara su posición sobre la política - crédito @alanramirez/IG

Por otro lado, el expresidente Uribe reforzó su idea de que el presidente Petro y el candidato Cepeda estuvieron detrás de los hechos, indicando que, pese a ello, el encuentro pudo realizarse.

De igual manera, aseguró que lamenta el asesinato de jóvenes que ocurrió en Soacha; las víctimas fueron presentadas como guerrilleros dados de baja por miembros de la fuerza pública. Esos casos se conocen como ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos y el exmandatario ha sido cuestionado por ello, debido a que los crímenes fueron perpetrados en 2008, cuando Uribe ejercía como presidente de Colombia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que los hechos de violencia que se presentaron en Soacha fueron promovidos por Gustavo Petro e Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Me duele el asesinato de los jóvenes, siempre he dado la cara a Soacha, tomamos todas las medidas, retiramos con dolor a integrantes de la Fuerza Pública, muchos fueron condenados”, señaló.