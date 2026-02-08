Petro le pidió al magistrado Carlos Camargo levantar la suspensión de emergencia económica por situación en Córdoba: “Costará billones”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026), ya había hecho la misma solicitud días atrás - crédito Kylie Cooper/REUTERS

El presidente Gustavo Petro solicitó nuevamente que la Corte Constitucional levante la suspensión de la emergencia económica, tras la situación que enfrenta el departamento de Córdoba por las lluvias.

A través de su cuenta de X, el mandatario envió un mensaje directo al magistrado Carlos Camargo, en el que le pidió al exdefensor del Pueblo levantar la suspensión y mencionó que ambos nacieron en ese sector.

“Magistrado Camargo Assis, ambos nacimos en esta tierra. Le suplico, ayude a levantar la suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional”, señaló el jefe de Estado.

Gustavo Petro envió un mensaje directo al magistrado Carlos Camargo, en el que le pidió al exdefensor del Pueblo levantar la suspensión - crédito Joel González/Presidencia de la República

Según Gustavo Petro, la emergencia climática que afecta a Córdoba costará billones para restablecer el nivel de vida. Para el mandatario, ya no habla la política, sino la naturaleza y la codicia.

“Esta emergencia, que aún no termina, costará billones para restablecer el nivel de vida del pueblo sinuano. Ya no habla la política, habla la naturaleza y la codicia”, aseveró el presidente Petro.

El jefe de Estado aseguró que Carlos Camargo ya conoce las consecuencias de recortar el presupuesto.

Afirmó también que trasladar los recursos para financiar la recuperación del departamento de Córdoba implicaría hambre en la región.

“Usted sabe que las consecuencias de lo sucedido en la Corte implican recortar el presupuesto en 16 billones. Usted sabe que tendría que trasladar recursos para financiar la recuperación de Córdoba, lo que implicaría hambre en otra región”, expresó Gustavo Petro.

Gustavo Petro señaló que trasladar los recursos para financiar la recuperación del departamento de Córdoba implicaría hambre en la región - crédito @petrogustavo/X

Ante las declaraciones del mandatario colombiano, la senadora María Fernanda Cabal le solicitó que respete la autonomía de las instituciones.

“No Gustavo Petro, no se trata de suplicarle a un magistrado de la Corte Constitucional que haga lo que a usted le parezca. Respete la autonomía de las ramas del poder público”, señaló Petro.

Recordó la entrega de $6 billones en contratos OPS en enero de 2026. Para la senadora de oposición, ese dinero habría ayudado a la actual emergencia económica.

“En cambio de “suplicar” porqué no recuerda que su gobierno en enero de este año entregó más de $6 billones de pesos en contratos OPS. Seguro con esa plata se hubiera podido ayudar y atender la emergencia en Córdoba", afirmó .

María Fernanda Cabal le solicitó a Gustavo Petro que respete la autonomía de las instituciones - crédito @MariaFdaCabal/X

Anterior solicitud

El 6 de febrero de 2026, el presidente Petro ya había solicitado a la Corte Constitucional levantar la emergencia económica.

La petición la realizó durante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, encuentro que contó con la participación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), integrantes del gabinete ministerial, organismos de socorro y altos mandos militares.

“Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte (...) Como dijo la FAO, había riesgo de hambre en Córdoba y Sucre por la crisis climática y la crisis climática imprevisible se ha expresado hoy”, afirmó Gustavo Petro.

Y agregó: “Se juntó un hecho imprevisible, la Corte en su primera expresión tumbando un decreto de emergencia del gobierno, el primero, dijo que en el clima no había imprevisibilidad; pues la ciencia dijo que la crisis climática es cada vez más imprevisibilidad creciente y hacia el colapso”.

Gustavo Petro asoció la crisis ambiental con la suspensión de los decretos de emergencia económica - crédito @petrogustavo/X

Situación en Córdoba

Las lluvias intensas registradas en Colombia durante los últimos días han generado una emergencia humanitaria de gran magnitud, especialmente en los departamentos de Córdoba y Sucre. Hasta el momento, se reportan al menos 14 fallecidos, cerca de 9.000 viviendas destruidas y aproximadamente 50.000 familias afectadas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reporta más de 100 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, con un impacto directo sobre más de 43.900 familias y la inundación de unas 35.000 hectáreas de cultivos.

En Córdoba se concentra la mayor parte de los daños, con más de 33.000 familias damnificadas por la crecida de los ríos, inundaciones extensas y daños en viviendas e infraestructura rural. En Sucre, aunque el impacto es menor, se registran comunidades aisladas, pérdidas agrícolas y problemas en vías terciarias, lo que complica la atención a los damnificados.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) coordina operaciones de asistencia humanitaria en los municipios afectados, con el envío de ayuda aérea y terrestre para atender a las familias damnificadas - crédito Ungrd

Las autoridades atribuyen la situación a la llegada de varios frentes fríos desde el hemisferio norte, que ingresaron al mar Caribe a finales de enero y alteraron los patrones climáticos habituales, provocando lluvias intensas en plena temporada seca.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió la llegada de un nuevo frente frío de origen ártico, que mantendrá las lluvias y los vientos fuertes hasta el 9 de febrero, incrementando el riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos.

En respuesta, la Ungrd ha realizado 21 operaciones de asistencia humanitaria y, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, se han transportado cerca de 30 toneladas de ayuda a las zonas más afectadas.