Gobernador se despachó contra Petro por muerte de policías en Antioquia: “Por qué persiste el Gobierno nacional en proteger a Calarcá”

Andrés Julián Rendón reclamó acciones contundentes y criticó la falta de respaldo de la administración actual frente al ataque ocurrido en el municipio de Anorí

La gobernación de Antioquia cuestiona
La gobernación de Antioquia cuestiona estrategia nacional tras homicidio de dos policías en Anorí - crédito Montaje Infobae

En un hecho que ha generado conmoción en Colombia, dos policías fueron asesinados durante la madrugada del domingo 8 de febrero de 2026 en el municipio de Anorí (Antioquia).

El ataque, perpetrado mientras los uniformados realizaban labores de control en establecimientos comerciales, ha detonado una oleada de reacciones entre autoridades y voces políticas, quienes calificaron el suceso como una afrenta directa contra la institucionalidad y la seguridad de la región.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial del Director General de la Policía Nacional de Colombia, William Oswaldo Rincón Zambrano, los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones.

Ambos, de 38 años, integraban la patrulla de vigilancia que desarrollaba actividades de verificación cuando fueron atacados. “Quien ataca a un policía, atenta contra la dignidad del país”, expresó Rincón Zambrano en un mensaje difundido a través de la red social X.

Dos uniformados murieron en Anorí,
Dos uniformados murieron en Anorí, Antioquia - crédito @DirectorPolicia

El alto oficial sostuvo que este hecho criminal se atribuye a estructuras armadas ilegales que operan en la jurisdicción y representa “una grave afectación contra la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de Anorí y de toda la región”.

El asesinato de los uniformados se registró cerca de la 1:00 a. m. en el parque principal del municipio.

La Policía Nacional lamentó la pérdida de sus hombres y anunció el despliegue de capacidades operativas, investigativas y de inteligencia, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables.

“Enviamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familias, con la firme promesa de que este crimen no quedará en la impunidad”, afirmó el general Rincón Zambrano.

El suceso reavivó el debate sobre las estrategias de seguridad en Antioquia y la respuesta local ante el accionar de grupos armados ilegales.

Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento, manifestó en X que “dos policías fueron asesinados por criminales al mando de Calarcá, de las Farc, en el parque principal de Anorí. Los uniformados se encontraban realizando actividades de rutina”.

Gobernador de Antioquia criticó al
Gobernador de Antioquia criticó al Gobierno Petro tras asesinato de policías en Anorí - crédito @AndresJRendonC

Según el mandatario departamental, la administración solicitó asistencia militar, pero el Gobierno nacional la consideró innecesaria. “Distinto piensan los antioqueños y las familias de los policías asesinados. ¿Por qué persiste el gobierno nacional en proteger a Calarcá, mientras este sigue sembrando terror? No lo persiguen ni a él ni a su grupo de criminales. Son “intocables”, remarcó Rendón.

El gobernador dirigió un mensaje de apoyo a los familiares de los uniformados caídos, subrayando que ambos “sirvieron con vocación en nuestro departamento”.

Las declaraciones de Rendón se suman al rechazo expresado por otros líderes políticos, quienes exigieron acciones concretas para frenar la escalada de violencia en la zona.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal expresó su pesar por el asesinato de los policías y criticó la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.

“Duele profundamente cómo están asesinando a nuestros soldados y policías. No se vale, no se vale, Gustavo Petro, que usted esté permitiendo que los bandidos asesinen a nuestros héroes de la patria, a nuestros colombianos”, publicó Espinal en su cuenta de X.

Para el legislador, la estrategia del Gobierno Petro de la llamada “Paz Total” ha fortalecido a organizaciones como las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Juan Espinal arremetió contra Petro
Juan Espinal arremetió contra Petro por el asesinato de dos policías en Anorí, Antioquia - crédito @Juan_EspinalR

“Colombia no puede permitir impunidad”: Eliecer Camacho tras crimen de dos subintendentes en Anorí

Eliecer Camacho, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, expresó su rechazo al asesinato de los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, ocurrido en Anorí, Antioquia.

“Mi solidaridad y condolencias a sus familias”, manifestó Camacho, quien calificó a los uniformados como “héroes de la patria”.

El oficial retirado subrayó que los policías fueron atacados mientras cumplían su deber y exhortó a la sociedad a no permitir que estos crímenes queden sin castigo.

“Colombia no puede seguir permitiendo que quienes nos protegen sean asesinados con impunidad”, enfatizó.

El mensaje de Camacho se suma a otras voces que piden justicia y demandan garantías para la labor de la fuerza pública en zonas de riesgo.

