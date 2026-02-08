Colombia

Fiscalía reveló un video que ubica a la sospechosa minutos antes del incendio que terminó en homicidio en Medellín

Las imágenes muestran a la mujer llegando al inmueble con lo que sería gasolina, una prueba clave para la Fiscalía en la investigación

La Fiscalía General presentó un video que muestra a Laura María Rave Sánchez llegando al inmueble con gasolina antes del incendio en Medellín - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reveló un video de seguridad en el que se observa a Laura María Rave Sánchez llegar a un inmueble con lo que sería gasolina, minutos antes del incendio que terminó con la vida de su pareja. Para el ente acusador, estas imágenes refuerzan la hipótesis de que el fuego fue una acción planeada, y se convirtió en una pieza clave dentro del proceso penal.

El material audiovisual, incorporado al expediente, muestra a la mujer desplazándose hasta la vivienda tras haber adquirido el combustible. Según la Fiscalía, el registro permite establecer una secuencia clara de los hechos y ubica a la hoy judicializada en el lugar y en el momento previo al ataque. Este video se suma a otras grabaciones recopiladas en el sector, que también dan cuenta de su salida del inmueble después del incendio.

El juez impuso medida de
El juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Laura María Rave, acusada de homicidio agravado e incendio agravado - crédito Fiscalía

Con estas pruebas sobre la mesa, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra la mujer, señalada de incendiar la casa con su esposo adentro y causarle la muerte. La decisión se adoptó tras las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, en las que la Fiscalía expuso los elementos recolectados durante la investigación.

La procesada, de 30 años, fue imputada por los delitos de homicidio e incendio, ambas conductas agravadas. Durante la diligencia judicial no aceptó los cargos. De acuerdo con el ente investigador, la mujer se presentó inicialmente ante la Defensoría del Pueblo y posteriormente ante la Policía, que hizo efectiva la orden de captura que pesaba en su contra.

Los hechos que hoy son materia de investigación ocurrieron el 31 de enero en el barrio La Milagrosa, en Medellín. Según la reconstrucción del caso, todo comenzó tras una discusión entre la pareja. “La procesada habría comprado el combustible en una estación de servicios cercana y, posteriormente, se dirigió hasta la vivienda donde estaba la víctima y, luego de romper una de las ventanas del inmueble, al parecer le arrojó el líquido inflamable. La investigada fue grabada momentos previos y posteriores al homicidio en cámaras de seguridad del sector”, informó la Fiscalía.

La fiscal del caso argumenta
La fiscal del caso argumenta utilizando grabaciones y testimonios sobre los movimientos previos de la acusada - crédito Colprensa

El incendio dejó gravemente herido a Alexis Ospina, de 28 años, que fue trasladado a un centro asistencial de Medellín. Pese a los esfuerzos médicos, murió 24 horas después debido a quemaduras que comprometieron cerca del 70% de su cuerpo. Su muerte conmocionó al barrio y reavivó el debate sobre la violencia intrafamiliar y la intolerancia en la ciudad.

Más allá del expediente judicial, el caso fue citado por el alcalde Federico Gutiérrez como un reflejo de un problema social más profundo. “A lo que va del año van nueve muertes, nueve homicidios por intolerancia en la ciudad. Seis de ellos son por convivencia, directamente dentro del hogar... El mismo familiar, la persona más cercana, es la que lo pone en riesgo. Es un problema serio de salud mental también que tenemos en nuestra ciudad“, señaló el mandatario.

El dirigente recalca la necesidad
El dirigente recalca la necesidad de atender a fondo los factores psicológicos que inciden en conductas criminales - crédito Colprensa

La investigación está en manos de una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Medellín, que continúa recopilando pruebas técnicas y testimoniales. Entre los elementos destacados figuran las grabaciones de las cámaras de seguridad, que no solo documentan la compra del combustible, también registran la llegada de la mujer al inmueble y su huida tras el incendio.

En el plano familiar, el caso deja una consecuencia silenciosa pero profunda. La pareja tenía una hija de cuatro años, que quedó bajo la custodia de su abuela materna tras lo ocurrido, mientras avanza el proceso judicial contra su madre. Luego del ataque, Laura María Rave Sánchez fue ubicada en Pereira.

