En Colombia están las rocas más antiguas de Latinoamérica: están en la frontera con Venezuela y solo se pueden visitar en temporada baja

Viaja al departamento de Vichada para descubrir el Raudal de Ventanas, un paisaje sobre el río Orinoco formado por las rocas más antiguas del continente, parte del Escudo Guayanés. Una maravilla geológica que solo se puede apreciar en temporada de aguas bajas - crédito @lamochiladelore / TikTok

La aparición de nuevos destinos turísticos en Colombia ha generado interés en torno a lugares poco explorados, especialmente aquellos promocionados por creadores de contenido en redes sociales.

Uno de estos parajes es el Raudal de Ventanas, un enclave natural en la frontera entre Colombia y Venezuela, sobre el curso del río Orinoco.

La creadora de contenido @lamochiladelore ha documentado su travesía hacia este destino remoto en TikTok, destacando que: “Las piedras más antiguas de América están en Colombia, exactamente entre Colombia y Venezuela, sobre el majestuoso río Orinoco”.

Sus palabras resuenan al describir el valor geológico del lugar, donde aflora el Escudo Guayanés, una formación que cuenta con entre 1.700 y 2.500 millones de años de historia. Esta región, como ella relata, existía “mucho antes de que existiera la vida como la conocemos”.

El lugar se debe visitar en temporada seca - crédito composición fotográfica

Los visitantes que llegan hasta el Raudal de Ventanas se encuentran con un escenario que evoca paisajes de otro planeta. Las rocas, moldeadas durante eras geológicas, presentan huecos y formas que, según la autora: “Se asemejan a la superficie de la Luna”.

Durante la temporada de aguas bajas, el río se abre y deja al descubierto estas estructuras, generando piscinas naturales de agua cristalina. “El agua queda atrapada formando pequeños pozos cristalinos que invitan a detenerse, asombrarse con su majestuosidad y refrescarse”, expresa la viajera en su relato.

El atractivo reside en la exclusividad de la experiencia. El Raudal de Ventanas solamente se puede visitar cuando el caudal del Orinoco disminuye, revelando el verdadero paisaje rocoso. La autora destaca que: “Este lugar se llama Raudal de Ventanas y es un atractivo natural escondido que solo puede apreciarse en temporada de aguas bajas”.

El acceso a este sitio es fluvial. Los visitantes parten desde Puerto Carreño, la capital del departamento de Vichada, y tras una navegación de unos 30 a 40 minutos por el río, alcanzan el raudal. Durante el trayecto, es común observar la fauna propia del Refugio Natural Ventanas, donde aves y dantas habitan entre las selvas y las mesetas del escudo precámbrico.

Esta formación hace parte del escudo Guayanés - crédito composición fotográfica

El Escudo Guayanés, que se extiende desde el noreste de Sudamérica y atraviesa países como Venezuela, Brasil, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Colombia, es una de las estructuras geológicas más antiguas del planeta.

Estas tierras, que suman aproximadamente 270 millones de hectáreas, destacan por sus mesetas de cima plana, paredes verticales y una biodiversidad única. Además, albergan grandes depósitos minerales y vastas extensiones de selva tropical.

Durante su recorrido, @lamochiladelore mostró a sus seguidores cómo caminaba entre las rocas, deteniéndose a observar los cráteres naturales y las formas talladas por milenios de erosión.

La navegación por el Orinoco bajo el sol permitió captar imágenes y videos que, según los comentarios, sorprendieron a muchos usuarios.

El lugar se llama Raudal de Ventanas - crédito composición fotográfica

Algunos escribieron: “Mi tripofobia no me lo permite”, mientras otros se asombraron: “Que maravilla... fuiste con una agencia de viajes. Con cuánto presupuesto debemos contar? gracias”. Otros más expresaron su desconocimiento sobre el destino: “No sabía que existía un lugar así en Colombia”.

Comentarios como “Las fotos con dron son únicas” evidencian el impacto visual que genera el Raudal de Ventanas en quienes lo descubren por primera vez a través de plataformas digitales.

El turismo en esta zona no solo ofrece la oportunidad de contemplar un escenario geológico único, sino también actividades como la pesca deportiva y el avistamiento de fauna silvestre. El Refugio Natural Ventanas protege una porción de los ecosistemas del Orinoco y contribuye a la conservación de especies emblemáticas.

La descripción de @lamochiladelore concluye con un dato: “Este es uno de los muchos tesoros naturales que aún pocos conocen y que están ubicados en el departamento de Vichada, en Colombia”. Así, el Raudal de Ventanas se consolida como una joya natural, aún alejada del turismo masivo.