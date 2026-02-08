Ejército desactivó explosivos del ELN en la vía Ocaña-Cúcuta tras ola de violencia en Norte de Santander

El atentado con una volqueta cargada de explosivos dejó daños significativos, dos uniformados heridos y afectaciones en servicios públicos, además de provocar el cierre temporal de una vía clave - crédito @COL_EJERCITO / X

El Ejército Nacional de Colombia confirmó la retirada de elementos explosivos instalados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vía Ocaña–Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

La acción se realizó con apoyo de técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitiendo restablecer el tránsito por uno de los corredores viales más utilizados para el transporte de personas y mercancías en la región.

Según informó el brigadier general Néstor Niño Rivera, comandante de la Trigésima Brigada, “gracias al trabajo coordinado con los técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional y el CTI, se logró dar apertura a la vía”.

La instalación de los artefactos explosivos obligó a cerrar parcialmente la carretera, lo que generó restricciones de movilidad y la intervención de unidades especializadas para prevenir afectaciones a la población civil.

El Ejército Nacional retiró explosivos del ELN en la vía Ocaña–Cúcuta, restableciendo el tránsito en Norte de Santander - crédito @COL_EJERCITO / X

Tras la inspección y remoción de los dispositivos, las autoridades ordenaron la reapertura del corredor vial, según informó el Ejército Nacional. Además, se llevaron a cabo tareas de verificación para descartar la presencia de otros elementos explosivos que pudieran poner en riesgo a la comunidad.

Escalada de violencia y retaliación del ELN

La colocación de estos explosivos ocurre como respuesta a los recientes operativos militares desarrollados en la madrugada del 4 de febrero contra estructuras del ELN que delinquen en el Catatumbo.

En esos operativos, unidades de la Segunda División del Ejército y la Fuerza de Despliegue Rápido de Aviación del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, reportaron la neutralización de siete integrantes de la guerrilla y la captura de otro más.

Durante estas acciones, las autoridades decomisaron armas largas y cortas, municiones de diversos calibres y artefactos explosivos improvisados. El reporte oficial subraya que las tropas siguen realizando operaciones ofensivas en la zona, en una estrategia orientada a debilitar las estructuras armadas ilegales presentes en el norte de Santander.

La intervención de expertos antiexplosivos y del CTI permitió reabrir uno de los corredores viales más importantes para el transporte en la región - crédito @COL_EJERCITO / X

Atentado contra el batallón militar en Ocaña

El ambiente de tensión en la región se agravó luego de un atentado perpetrado en la noche del 6 de febrero contra el Batallón de Infantería 15 General Francisco de Paula Santander en Ocaña.

Los responsables, presuntos miembros del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN, utilizaron una volqueta cargada con explosivos y rampas de lanzamiento improvisadas para atacar las instalaciones militares. El ataque ocasionó graves daños en el casino de suboficiales, dejó dos uniformados heridos y provocó cortes de energía que afectaron a cerca de 26.000 usuarios en Ocaña y municipios aledaños.

El Cuerpo de Bomberos de Ocaña intervino para controlar el incendio generado tras la explosión y evitar detonaciones adicionales, dada la presencia de bombonas de gas en el área. Según relató el alcalde Emiro Cañizares Plata, la vía Ocaña–La Ermita permaneció cerrada durante varias horas hasta que los equipos antiexplosivos garantizaron que no existían más artefactos sin detonar.

El atentado forzó la realización de un consejo de seguridad en las instalaciones del Batallón Santander, con la participación de mandos militares, autoridades civiles y entidades de derechos humanos.

La colocación de explosivos en respuesta a operativos militares evidencia la escalada de violencia del ELN en el Catatumbo - crédito @Ejercito_Div2 / X

El secretario de seguridad encargado de Ocaña, Doiler SanJuan, informó que el restablecimiento del servicio eléctrico y de agua potable se realizó de manera paulatina, gracias al trabajo conjunto de las empresas de servicios públicos.

“Sobre la disponibilidad de servicios públicos en el municipio de Ocaña, luego de los atentados contra el batallón Francisco de Paula Santander, podemos decir que ya se restablecieron los mismos”, declaró el funcionario.

El Ejército Nacional confirmó la neutralización de un integrante del ELN y la captura de otro tras el ataque con explosivos. Además, las autoridades atribuyeron la acción a una represalia por los recientes bombardeos y operativos en el Catatumbo.

El brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército, declaró: “El ataque evidencia el uso de prácticas terroristas que violan los derechos humanos”.