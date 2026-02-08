Colombia

Ejército desactivó explosivos del ELN en la vía Ocaña-Cúcuta tras ola de violencia en Norte de Santander

Las labores coordinadas con la policía y el CTI permitieron la remoción de artefactos instalados en respuesta a operativos recientes en Catatumbo, habilitando uno de los corredores principales para la movilidad en la región del Catatumbo

Guardar
El atentado con una volqueta cargada de explosivos dejó daños significativos, dos uniformados heridos y afectaciones en servicios públicos, además de provocar el cierre temporal de una vía clave - crédito @COL_EJERCITO / X

El Ejército Nacional de Colombia confirmó la retirada de elementos explosivos instalados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vía Ocaña–Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

La acción se realizó con apoyo de técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitiendo restablecer el tránsito por uno de los corredores viales más utilizados para el transporte de personas y mercancías en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó el brigadier general Néstor Niño Rivera, comandante de la Trigésima Brigada, “gracias al trabajo coordinado con los técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional y el CTI, se logró dar apertura a la vía”.

La instalación de los artefactos explosivos obligó a cerrar parcialmente la carretera, lo que generó restricciones de movilidad y la intervención de unidades especializadas para prevenir afectaciones a la población civil.

El Ejército Nacional retiró explosivos
El Ejército Nacional retiró explosivos del ELN en la vía Ocaña–Cúcuta, restableciendo el tránsito en Norte de Santander - crédito @COL_EJERCITO / X

Tras la inspección y remoción de los dispositivos, las autoridades ordenaron la reapertura del corredor vial, según informó el Ejército Nacional. Además, se llevaron a cabo tareas de verificación para descartar la presencia de otros elementos explosivos que pudieran poner en riesgo a la comunidad.

Escalada de violencia y retaliación del ELN

La colocación de estos explosivos ocurre como respuesta a los recientes operativos militares desarrollados en la madrugada del 4 de febrero contra estructuras del ELN que delinquen en el Catatumbo.

En esos operativos, unidades de la Segunda División del Ejército y la Fuerza de Despliegue Rápido de Aviación del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, reportaron la neutralización de siete integrantes de la guerrilla y la captura de otro más.

Durante estas acciones, las autoridades decomisaron armas largas y cortas, municiones de diversos calibres y artefactos explosivos improvisados. El reporte oficial subraya que las tropas siguen realizando operaciones ofensivas en la zona, en una estrategia orientada a debilitar las estructuras armadas ilegales presentes en el norte de Santander.

La intervención de expertos antiexplosivos
La intervención de expertos antiexplosivos y del CTI permitió reabrir uno de los corredores viales más importantes para el transporte en la región - crédito @COL_EJERCITO / X

Atentado contra el batallón militar en Ocaña

El ambiente de tensión en la región se agravó luego de un atentado perpetrado en la noche del 6 de febrero contra el Batallón de Infantería 15 General Francisco de Paula Santander en Ocaña.

Los responsables, presuntos miembros del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN, utilizaron una volqueta cargada con explosivos y rampas de lanzamiento improvisadas para atacar las instalaciones militares. El ataque ocasionó graves daños en el casino de suboficiales, dejó dos uniformados heridos y provocó cortes de energía que afectaron a cerca de 26.000 usuarios en Ocaña y municipios aledaños.

El Cuerpo de Bomberos de Ocaña intervino para controlar el incendio generado tras la explosión y evitar detonaciones adicionales, dada la presencia de bombonas de gas en el área. Según relató el alcalde Emiro Cañizares Plata, la vía Ocaña–La Ermita permaneció cerrada durante varias horas hasta que los equipos antiexplosivos garantizaron que no existían más artefactos sin detonar.

El atentado forzó la realización de un consejo de seguridad en las instalaciones del Batallón Santander, con la participación de mandos militares, autoridades civiles y entidades de derechos humanos.

La colocación de explosivos en
La colocación de explosivos en respuesta a operativos militares evidencia la escalada de violencia del ELN en el Catatumbo - crédito @Ejercito_Div2 / X

El secretario de seguridad encargado de Ocaña, Doiler SanJuan, informó que el restablecimiento del servicio eléctrico y de agua potable se realizó de manera paulatina, gracias al trabajo conjunto de las empresas de servicios públicos.

“Sobre la disponibilidad de servicios públicos en el municipio de Ocaña, luego de los atentados contra el batallón Francisco de Paula Santander, podemos decir que ya se restablecieron los mismos”, declaró el funcionario.

El Ejército Nacional confirmó la neutralización de un integrante del ELN y la captura de otro tras el ataque con explosivos. Además, las autoridades atribuyeron la acción a una represalia por los recientes bombardeos y operativos en el Catatumbo.

El brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército, declaró: “El ataque evidencia el uso de prácticas terroristas que violan los derechos humanos”.

Temas Relacionados

Ejército NacionalOcaña–CúcutaCatatumboELNArtefactos ExplosivosColombia-Noticias

Más Noticias

Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

El equipo de Massachusetts de ganar se convertiría en el más veces campeón con siete anillos de campeonato

Super Bowl LX - EN

Colombia superó a Venezuela en un duelo exigente y sumó tres puntos claves en el campeonato Conmebol Sub20 Femenino

Con un gol de Maithé López, la Tricolor ganó sus primeros tres puntos en el certamen y dio un paso importante en la lucha por la clasificación

Colombia superó a Venezuela en

EN VIVO: Deportivo Cali vs. Millonarios; siga el minuto a minuto hoy en el Palmaseca por la Liga BetPlay

El clásico añejo será por la fecha 5 de la liga colombiana; el Embajador estrenará en el banquillo técnico al timonel argentino Fabián Bustos

EN VIVO: Deportivo Cali vs.

Cambio Radical advirtió por posible “trampa” en la reinscripción de lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá: esto pidió al registrador

La colectividad señaló que su solicitud busca verificar el cumplimiento de la Constitución y la ley antes del vencimiento del plazo para realizar ajustes en el material electoral

Cambio Radical advirtió por posible

Gustavo Petro habría hecho afirmaciones incorrectas sobre uno de los problemas económicos de Colombia: aclararon la situación

El contexto previo y los principales desafíos que enfrenta la nueva administración exigen restaurar la confianza de los mercados y asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, aseguró el exministro José Antonio Ocampo

Gustavo Petro habría hecho afirmaciones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

El emocionante mensaje de J

El emocionante mensaje de J Balvin y Ryan Castro a Christian González antes del Super Bowl

J Balvin defendió la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl LX: “Solo tienen que subirse al flow”

Mario Muñoz contó por qué Doctor Krápula no toca en eventos públicos de Medellín y cuestionó la participación del alcalde Fico

My Chemical Romance en Colombia: este sería el posible setlist de la banda norteamericana en el Vive Claro

Michelle Char celebró la diversidad y se vistió de ‘drag queen’ en el Carnaval de Barranquilla

Deportes

Super Bowl LX - EN

Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

Colombia superó a Venezuela en un duelo exigente y sumó tres puntos claves en el campeonato Conmebol Sub20 Femenino

EN VIVO: Deportivo Cali vs. Millonarios; siga el minuto a minuto hoy en el Palmaseca por la Liga BetPlay

No son solo boletos y hoteles, hay gastos extra que se deben tener en cuenta para el Mundial 2026: colombianos necesitarán varios millones

Jarlan Barrera se aproximó a Millonarios y Tolima: no hay buenas noticias para el jugador