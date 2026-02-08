Camilo Romero lanzó pulla sobre posibles intentos por dividir al progresismo: “No cuenten conmigo”

Camilo Romero aseguró que retirarse de la consulta fue un acto coherente - crédito Javier Cebollada/EFE

El exembajador de Colombia en Argentina y candidato presidencial Camilo Romero estableció su apoyo al senador y también aspirante Iván Cepeda Castro, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) impidiera su participación en la consulta de centro-izquierda Frente por la Vida, que se realizará el 8 de marzo de 2026.

Romero dio un paso al costado y renunció a esa misma consulta luego de que se conociera la decisión de la autoridad electoral. Sin embargo, no todos los políticos que anunciaron su participación en la consulta hicieron lo mismo, como por ejemplo el exembajador Roy Barreras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Roy Barreras defendió su postura progresista y aseguró que fue uno de los fundadores del Pacto Histórico - crédito Colprensa

Sus razones se centran en el hecho de poder ir a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que serán el 31 de mayo. En conversación con W Radio, aseguró que espera ver qué tantos votos consigue en la consulta y que, si estos superan los que ya tiene Cepeda, –que irá directamente a la primera vuelta– buscaría que lo apoye en su candidatura. Para el exembajador Romero, esto supone una traición.

A través de su cuenta de X, expuso su postura haciendo una crítica indirecta. Advirtió que no pretende fracturar al progresismo y que no estará dispuesto a colaborar con ningún político que piense lo contrario. Indicó, entonces, que respaldará a Cepeda.

“No cuentan con Camilo Romero para dividir el progresismo. Si los que se creen aviones de la política saben contar, no cuenten conmigo. Es con @IvanCepedaCast que ganaremos un Nuevo Gobierno Progresista. Vamos juntos, por la vida y por la gente. ¡Pa’lante!”, aseveró.

El exembajador y candidato Camilo Romero aseguró que no busca dividir al progresismo - crédito @CamiloRomero/X

Su comentario surgió luego de haberse reunido con Cepeda en Santa Marta. Del encuentro surgió su decisión de abandonar la consulta. En una carta enviada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó sobre su decisión y pidió que no se utilizara su nombre y su imagen fotográfica en el tarjetón electoral.

Indicó que no estaba dispuesto a participar en una dinámica que, desde su perspectiva, no fortalecerá el proyecto político colectivo del progresismo y que, más bien, podría terminar generando divisiones y disputas.

“Esta renuncia constituye, por tanto, un acto de coherencia política y responsabilidad histórica, orientado a preservar la unidad del campo progresista y a rechazar cualquier escenario que divida su capacidad de convocatoria y su vocación de mayorías”, detalló.

Camilo Romero renunció a su participación en la consulta del 8 de marzo - crédito Prensa Camilo Romero

Las críticas de Camilo Romero a Roy Barreras

A través de un video publicado en sus redes, el exembajador de Colombia en Argentina cuestionó a Roy Barreras, que sería uno de sus contendientes en la consulta de centro-izquierda, por haber asegurado que pretende medirse en votos con Iván Cepeda y de esta manera definir quién iría a la primera vuelta de las elecciones en representación del progresismo.

De acuerdo con Romero, el plan del también exembajador es imponerse sobre el senador Cepeda, aprovechando que no estará en la consulta interpartidista. “Ese 8 de marzo habrá veinte millones de colombianos y colombianas votando, y lo que quiere es comparar la votación que él saque con la de Iván Cepeda, una consulta en frío, solo del Pacto Histórico, donde votaron casi tres millones de personas”, señaló.

El candidato criticó el hecho de que Roy Barreras quiera medirse en votos con Iván Cepeda - crédito @CamiloRomero/X

Calificó esta postura como un “golpe” que se suma al del CNE, que tumbó la inscripción de Iván Cepeda, por lo que considera que Barreras no representa verdaderamente al progresismo. Sin embargo, el aspirante a la Presidencia cree que Romero está equivocado y, por eso, se defendió con un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Hombre Camilo! (sic) Soy fundador del @PactoCol, usted es verde progresista y los liberales social demócratas también somos progresistas. Usted no me representa a mí ni tampoco a Iván. Cada uno de nosotros representa una forma de progresismo”, recordó.

Camilo Romero puso en duda la representación de Roy Barreras dentro del progresismo, a lo que el exsenador respondió defendiendo su trayectoria y su papel en ese sector político - crédito @RoyBarreras/X