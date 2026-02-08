Colombia

Cambio Radical advirtió por posible “trampa” en la reinscripción de lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá: esto pidió al registrador

La colectividad señaló que su solicitud busca verificar el cumplimiento de la Constitución y la ley antes del vencimiento del plazo para realizar ajustes en el material electoral

El partido sostuvo que permitir nuevas inscripciones tras la revocatoria desconocería la Constitución, la ley y la voluntad popular expresada en las urnas - crédito REUTERS, Cambio Radical y Pacto Histórico

El Partido Cambio Radical solicitó formalmente al registrador nacional, Hernán Penagos, que rechace las inscripciones que se pretendan realizar como consecuencia de las revocatorias de listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes, ordenadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La petición fue presentada mediante un comunicado fechado en Bogotá el 8 de febrero de 2026.

De acuerdo con la colectividad, permitir dichas inscripciones configuraría “una grave maniobra irregular, que podría derivar en una trampa y fraude electoral encubierto, al desconocer abiertamente la Constitución, la ley y la voluntad popular expresada en las urnas”. En ese sentido, el partido pidió a la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptar medidas específicas frente a la documentación presentada.

Solicitudes dirigidas a la Registraduría

La colectividad pidió excluir de la tarjeta electoral las listas que no cumplan los criterios constitucionales y legales - crédito REUTERS

En la comunicación oficial, Cambio Radical solicitó rechazar cualquier inscripción que desconozca la Constitución Política y la Ley 1475 de 2011, así como no aceptar modificaciones que vulneren el régimen de doble militancia o incumplan la orden expresa del CNE. También pidió excluir de la tarjeta electoral aquellas listas que no se ajusten a los criterios constitucionales y legales.

Adicionalmente, la colectividad solicitó garantizar los derechos de los electores que participaron en las consultas interpartidistas de 2025 y de las demás organizaciones políticas que han actuado conforme a la ley, en referencia al proceso previo de selección de candidaturas.

Cambio Radical señaló que, aunque la normativa permite modificaciones excepcionales por revocatoria, estas no pueden convertirse en mecanismos que desconozcan mandatos constitucionales o legales. Entre los elementos mencionados se encuentran la obligatoriedad de cumplir los resultados de la consulta de 2025, la prohibición de doble militancia y el cumplimiento del porcentaje del 15% exigido por la Constitución.

La colectividad advirtió que “la fórmula planteada para dividir listas desconoce la voluntad expresada por los ciudadanos en las consultas interpartidistas de 2025 y abre la puerta a una clara defraudación del electorado, una trampa política y un posible fraude electoral”.

Argumentos sobre el calendario y las reglas electorales

Según el comunicado, aceptar esas inscripciones afectaría etapas preclusivas del calendario electoral, como la tarjeta electoral y los formularios E-14 - crédito Colprensa

El partido recordó que el ordenamiento jurídico establece que los resultados de las consultas son obligatorios tanto para las organizaciones políticas como para los candidatos, y sostuvo que desconocerlos constituye una afectación al principio democrático y a la buena fe de los ciudadanos.

Según lo expuesto en el comunicado, aceptar nuevas inscripciones derivadas de listas previamente revocadas implicaría romper las reglas del proceso electoral y afectar etapas consideradas preclusivas dentro del calendario, como la elaboración de la tarjeta electoral y los formularios de escrutinio E-14. También advirtió que esta situación podría generar confusión entre los votantes y costos adicionales para la organización electoral.

En esa línea, la Dirección Nacional del partido indicó que “cambiar las reglas sobre la marcha no es un error administrativo: es una trampa que rompe la igualdad electoral y vulnera los derechos de quienes sí han cumplido la ley”.

Llamado a una decisión antes del vencimiento del plazo

Cambio Radical advirtió que la división de listas desconoce los resultados obligatorios de las consultas interpartidistas de 2025 - crédito Colprensa

Cambio Radical reiteró que la Registraduría Nacional, en su calidad de garante de la democracia, debe actuar con apego a la legalidad y adoptar una decisión dentro del término establecido. En el documento se afirma que “cualquier modificación irregular no solo afecta el principio democrático, sino que abre la puerta a un fraude electoral que el país no puede permitir”.

Finalmente, la colectividad recordó que el registrador nacional aún se encuentra dentro del plazo legal para rechazar las inscripciones cuestionadas, el cual vence este 8 de febrero a las 6:00 p. m. La solicitud sostiene que adoptar esa decisión antes del cierre del término es necesario para proteger la transparencia, la legalidad y la confianza ciudadana en el proceso electoral programado para el 8 de marzo.

El pronunciamiento se produce en el contexto de las actuaciones derivadas de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las listas del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá, así como de los plazos operativos del calendario electoral relacionados con la impresión y modificación de los tarjetones. La Registraduría Nacional deberá evaluar la solicitud presentada dentro del marco de sus competencias legales y los tiempos establecidos para el proceso.

