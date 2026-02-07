Colombia

Roy Barreras plantea a Gustavo Petro como fórmula vicepresidencial y afirma que “no está inhabilitado”

Roy Barreras afirmó desde Pereira que evalúa proponer a Gustavo Petro como su fórmula vicepresidencial y aseguró que el presidente no tiene inhabilidades. La declaración provocó reacciones políticas y mensajes del mandatario en X

- crédito redes sociales
- crédito redes sociales

Durante una rueda de prensa realizada en Pereira, el candidato presidencial Roy Barreras reveló que contempla a Gustavo Petro como posible fórmula vicepresidencial, una afirmación que generó amplia atención en el escenario político nacional, según una publicación de Semana.

Barreras, quien participa en la consulta del Frente por la Vida, explicó que el actual presidente no tendría impedimentos legales para aspirar a la Vicepresidencia, en caso de que él resulte ganador en las elecciones presidenciales.

El planteamiento surgió tras preguntas directas de los periodistas sobre el perfil del eventual acompañante en su aspiración a la Casa de Nariño.

Roy Barreras, exsenador y exembajador
Roy Barreras, exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Pues le quiero decir a su pregunta, para que no se sorprendan, un presidente de la República como Gustavo Petro podría ser fórmula vicepresidencial”, afirmó Barreras ante los medios. En la misma intervención insistió en que, desde su perspectiva, no existen inhabilidades que limiten esa posibilidad.

El candidato reforzó su postura al señalar: “No tiene inhabilidades, no tiene impedimentos. Ojalá el pueblo progresista le pidiera que prestara su nombre como garantía de que el proyecto de cambio continúa”. Estas declaraciones, difundidas por Semana, se produjeron en medio del debate interno que atraviesan los sectores progresistas de cara a la contienda electoral.

Durante la rueda de prensa, Barreras también hizo referencias generales al perfil que considera adecuado para su fórmula vicepresidencial. En ese contexto expresó: “A ver, pensemos, sería buena una fórmula vicepresidencial de izquierda, progresista, auténtico, caribe, que le guste bailar, que tenga una buena relación con los Estados Unidos ahora y que le duelan los pobres”.

Los dos personajes de la
Los dos personajes de la izquierda se reunieron en la Casa de Nariño - crédito @RoyBarreras

Las palabras del aspirante presidencial circularon ampliamente en redes sociales y reactivaron discusiones sobre el rol político que podría asumir el actual jefe de Estado una vez finalice su mandato. Según explicó Barreras, el anuncio definitivo sobre su fórmula sería comunicado en los días siguientes, luego de una reflexión interna.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta personal de X, donde dejó clara su posición frente a la consulta del Frente por la Vida. En un mensaje publicado el 6 de febrero, el mandatario indicó que no participará en esa consulta.

No me pongan en estas, amigos, yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, escribió Petro, según registró Semana en su cobertura.

En otro mensaje publicado el mismo día, el jefe de Estado expresó su inconformidad por la exclusión del senador Iván Cepeda de la consulta, decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Petro cuestionó duramente el procedimiento del organismo electoral.

- crédito Roy Barreras/Facebook
- crédito Roy Barreras/Facebook

Es de una arbitrariedad inmensa la cometida por el Consejo Nacional Electoral, demostrando que no es una institución capaz de arbitrar unas elecciones, sino que es un simple apéndice del proyecto Duque, completamente parcializado”, manifestó el presidente en la red social.

El mandatario amplió su postura con una advertencia adicional sobre el futuro de las consultas políticas, afirmando: “El candidato excluido debe ser restituido a la consulta o, en realidad, no se deberían hacer entonces consultas para nadie. Las reglas son democráticas y para todos”.

Más adelante, Petro reiteró que, debido a esa situación, su participación electoral se concentrará exclusivamente en el Congreso. “Cuando yo llegue al frente del tarjetón, dado que me han quitado mi derecho de votar en la consulta de mi partido, votaré solo por sus listas al Senado y Cámara”, puntualizó.

Las declaraciones cruzadas entre Barreras y Petro se producen en un momento de reacomodos políticos dentro del progresismo, marcado por la definición de candidaturas, la controversia alrededor de las consultas y las decisiones del CNE. El planteamiento sobre una eventual fórmula presidencial con el actual mandatario añade un nuevo elemento al debate electoral que avanza en Colombia.

