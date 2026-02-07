Colombia

Registraduría explica efectos tras decisión del CNE sobre listas del Pacto Histórico al Congreso

La Registraduría Nacional se pronunció tras la decisión del CNE de revocar listas del Pacto Histórico a la Cámara en Bogotá. La entidad explicó cómo se reorganizará el tarjetón y qué pasará con los espacios ya sorteados

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil se pronunció sobre la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que derivó en la revocatoria de varias listas del Pacto Histórico para las elecciones al Congreso.

El anuncio se dio en medio de la expectativa generada dentro de esa colectividad política frente al impacto del fallo en el proceso electoral, según informó Semana.

La postura oficial fue expuesta por Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, quien explicó que la entidad acatará de manera estricta las determinaciones del CNE.

- crédito @Registraduria/X
- crédito @Registraduria/X

Fueron sorteadas y se van a respetar estas posiciones. Lo que se hará es acatar la indicación, la instrucción o la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la explicación entregada por la Registraduría, las posiciones asignadas previamente en el tarjetón no serán modificadas, incluso si las decisiones del CNE implican cambios en la conformación de las listas. Suárez indicó que el procedimiento se ajustará a lo ordenado por la autoridad electoral sin alterar el orden ya definido.

En caso de que, fruto de la decisión del Consejo Nacional Electoral, una coalición no pueda participar y deban inscribirse dos listas, digamos de dos partidos, esto sería consecuencia de esa decisión del Consejo Nacional Electoral”, explicó el delegado, de acuerdo con lo reportado por Semana.

El funcionario detalló que, en ese escenario, una de las agrupaciones deberá ocupar el espacio que le fue asignado previamente mediante sorteo, mientras que la otra lista será ubicada antes del voto en blanco, al final del tarjetón. “Una de estas agrupaciones deberá ocupar el espacio que ya le fue sorteado”, precisó.

El Consejo Nacional Electoral ordena
El Consejo Nacional Electoral ordena a la Registraduría aceptar la inscripción individual de Pacto Histórico y Colombia Humana en Bogotá y Valle del Cauca - crédito composición fotográfica Colprensa, X

Suárez agregó que esta reorganización responde a que los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos ya cuentan con posiciones definidas, las cuales deben ser respetadas. En consecuencia, las nuevas listas que surjan tras la decisión del CNE deberán ajustarse a ese esquema previamente establecido.

El pronunciamiento de la Registraduría se conoció luego de que, durante la misma semana, la Sala Plena del CNE decidiera revocar la lista completa del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá. La determinación se adoptó poco después de que el mismo organismo definiera que Iván Cepeda no podía participar en la consulta del Frente por la Vida.

Según lo informado por Semana, la decisión del CNE se fundamentó en que el Pacto Histórico **superó el 15 % de los votos en las elecciones legislativas de 2022, condición que, de acuerdo con la interpretación del organismo electoral, le impediría conformar coaliciones en el actual proceso electoral.

Esta medida generó reacciones en distintos sectores políticos y también motivó pronunciamientos desde el Gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con la decisión del CNE, señalando implicaciones sobre la representación política en el Congreso.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Simplemente que el CNE no permita inscribir las listas del Pacto Histórico, siendo fundamentales para constituir las mayorías de la Cámara de Representantes, es un golpe a profundidad contra la Constitución y la democracia. Estamos ante un golpe electoral”, manifestó el jefe de Estado en su cuenta personal de X, mensaje citado por Semana.

La revocatoria de las listas del Pacto Histórico en Bogotá se suma a una serie de decisiones adoptadas por el CNE en el marco del calendario electoral, las cuales han generado ajustes en la organización de consultas, listas y candidaturas al Congreso.

Desde la Registraduría se reiteró que la entidad no tiene competencia para modificar o controvertir las decisiones del CNE, por lo que su función se limita a implementar los cambios ordenados y garantizar que el proceso electoral continúe conforme a la normativa vigente.

La explicación oficial busca dar claridad sobre el impacto operativo de la revocatoria de listas, especialmente en lo relacionado con la ubicación de los partidos y movimientos en el tarjetón electoral, aspecto clave para las elecciones legislativas.

Mientras tanto, el Pacto Histórico evalúa las alternativas jurídic

