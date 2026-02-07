Colombia

Petro lideró el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para coordinar acciones ante la preocupante ola invernal

El mandatario realizó una reunión con las entidades encargadas de atender la emergencia derivada por la influencia del frente frío que golpea a una parte del país

Presidente Petro se unión con
Presidente Petro se unión con los cuerpos de emergencia para coordinar estrategias por la ola invernal en el país - crédito @UNGRD/X

Tras los múltiples llamados de las regiones que han sido azotadas por la ola invernal con inundaciones y desbordamientos de afluentes que ya han cobrado vidas, el presidente Gustavo Petro realizó un comité con el Consejo Nacional del Riesgo de Desastres.

La reunión contó con la participación de varios miembros del gabinete ministerial y tuvo como objetivo “coordinar y atender las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias que se han presentado en diversas regiones del país”, según comunicó la Presidencia de la República.

Como actor fundamental de la reunión estuvo el equipo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), encabezada por el director, Carlos Carrillo. También asistieron funcionarios del Departamento Nacional de Planeación y representantes de distintos organismos de socorro como la Defensa Civil, la Cruz Roja y los bomberos. De la misma manera, hicieron presencia miembros de la cúpula militar.

Así fue la reunión del presidente Petro con la Ungrd y los organismos de emergencia nacionales - crédito Presidencia

Aunque la Ungrd ha confirmado su presencia en la contención de la emergencia climática, hasta el momento no se había realizado una reunión con el Ejecutivo en aras de “reforzar la articulación para la respuesta integral del Estado frente a las emergencias causadas por las inundaciones en varios departamentos del país”, como informó la misma Ungrd.

En una comunicación previa, Carlos Carrillo afirmó que esta sala de crisis nacional “es la máxima autoridad, es el órgano encargado de tomar las decisiones en temas de gestión de riesgo”, y está regulado por la Ley 1523 del 2012.

Así fue el Consejo para
Así fue el Consejo para la Gestión del Riesgo, encabezado por Gustavo Petro - crédito Ovidio González/Presidencia

Los temas tratados en la sala de crisis

El presidente aseguró, en sus redes sociales, que “hay 14 muertos, nueve mil viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas. 35.000 hectáreas inundadas, 300.000 afectadas”.

Aseguró que “actuaremos con el ejército derribando diques que impiden flujos del agua en la zona de desastre y se restituirán las tierras robadas a las ciénagas y caños para mitigar las inundaciones”.

Los detalles y planes de acción serán comunicados próximamente. Carrillo afirmó que el papel de la Ungrd es articular a todo el Estado frente a la crisis, de manera que las estrategias de asistencia comprometerán a “los distintos niveles, los consejos municipales de gestión del riesgo, encabezados por alcaldes de los municipios, los consejos departamentales, encabezados por los gobernadores”.

Afirmó que, bajo ese lineamiento, los frentes de acción se dedicarán a asistir a las familias damnificadas en primer lugar.

“Nosotros, desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, estábamos haciendo una entrega de trece mil kits de asistencia humanitaria de emergencia, por ejemplo, en Antioquia y Córdoba. Nosotros teníamos equipos en el terreno y hemos acompañado a la gobernación de Córdoba desde el momento uno”, dijo el director de la entidad.

Carlos Carrillo afirmó que el Gobierno tiene varios frentes de respuesta frente a la ola invernal - crédito Ungrd

Agregó que también buscan equipar a los departamentos golpeados con “apoyo técnico que es muy importante”. Dijo que la Ungrd tiene a expertos “en alojamientos temporales hoy en el terreno, pero también despachamos ayer un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana cargada con más asistencia humanitaria de emergencia, que se seguirá despachando en las próximas horas, particularmente hacia Córdoba”.

Comentó que estas ayudas también están llegando al departamento de Antioquia, en donde se realizó un convenio con el Invías para construir “dos puentes militares y uno para Magdalena, entre Magdalena y Guajira”.

“Entonces, el parte aquí es que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está respondiendo en sus distintos niveles”.

Carrillo aseguró que el Estado colombiano tiene un conteo “dinámico” en el departamento de Córdoba de 151.929 familias afectadas en el país, de acuerdo con los reportes brindados por gobernaciones y alcaldías.

“Una cifra que me parece importante cuantificar, particularmente en Córdoba, es que estamos por encima de las 33.400 familias afectadas en Córdoba y podríamos estar alrededor de unas 35.000 hectáreas que en este momento están inundadas”.

Pero, más allá de los departamentos de Córdoba y Antioquia, otras regiones del litoral caribeño y del centro del país han resultado sumamente afectadas por el despliegue del frente frío.

