Melissa Gate podría estar de regreso en 'La casa de los famosos Colombia': esto es lo que se sabe

La finalista de la segunda temporada podría hacer un retorno temporal al "reality show", provocando opiniones divididas en redes sociales, debido a las diferencias que mostró con la producción luego de su participación

Según se mencionó, Melissa Gate
podría estar de regreso en 'La casa de los famosos Colombia' a partir del lunes 9 de febrero

Avanza la cuarta semana de competencia en La casa de los famosos Colombia, en la que todavía se sienten las repercusiones de la expulsión de Johanna Fadul, reemplazada por Karola, así como las polémicas alrededor de Sofía Jaramillo y sus hermanas, producto de las revelaciones que hizo Juan Martín Moreno luego de su eliminación y un sonado choque entre ambos en el programa Buen día, Colombia.

Con nuevos nominados y ante la expectativa de lo que deje la gala de eliminación del próximo domingo 8 de febrero, comienzan a circular rumores del ingreso de una vieja conocida del reality show del Canal RCN.

Durante la semana se anunció que Karina García, una de las participantes con mayor recordación de la segunda temporada, formaría parte del programa Que hay pa’ dañar en La casa de los famosos, exclusivo de las plataformas digitales de RCN, pero también lo haría como jueza.

En las últimas horas se comenzó a hablar de la posibilidad de que Melissa Gate, participante de la segunda temporada y finalista, haga su retorno a la casa estudio.

Así lo dio a conocer el programa radial Los Impresentables de Los 40. Según el locutor Roberto Cardona, la entrada de Melissa Gate ocurriría después del ingreso de Karola como nueva habitante oficial el próximo lunes 9 de febrero. Sin embargo, a diferencia de Karola, la paisa no sería participante sino que se limitaría a convivir con el resto durante una semana.

Al parecer, la finalista de la segunda temporada haría su regreso al reality show para convivir por una semana con los actuales participantes - crédito @Los40colombia/TikTok

“Después de que mucho se había hablado, de que si estaba vetada, o que si no, Melissa Gate va a ingresar a La casa de los famosos Colombia. No va a ser una participante que se quede dentro de la competencia, y tampoco va a ser una invitada que llegue para un ‘congelado’, sino que va a estar una semana dentro de la casa”, señaló Cardona.

Cabe señalar que en los meses posteriores al final de la segunda temporada, se habló de la posibilidad de que Melissa se incorporara como presentadora de El Aftershow, pero habría desistido debido a que no llegó a un acuerdo económico con RCN. De igual modo, en octubre arremetió contra el canal por supuesta explotación laboral.

La finalista del reality acusó al canal de explotarla laboralmente - crédito @chismesito1.0/ TikTok

“No me tengan en cuenta para nada. Y sí les quiero pedir un favor, que no me vuelvan a mencionar ni para bien ni para mal. Yo con ustedes no me meto. Ya me robaron el premio. Ya me hicieron quedar mal ante todo el mundo. O sea, ¿qué más quieren de mí? (...) Nunca dije nada. Pero de mí si salen a hablar cuánta mierda y cuánta porquería les da. O sea, para uno trabajar en un canal de esos tiene que ser estúpido, bruto o prepago”, manifestó entonces la influenciadora.

Las revelaciones del programa radial desataron reacciones encontradas en las plataformas digitales. Mientras que hubo usuarios manifestaron su entusiasmo por el regreso de Melissa, otros se mostraron escépticos, recordando los comentarios de la antioqueña contra RCN en el pasado.

“El lunes volveré a ver RCN”, “Llega la reina del rating y que soporten”, “Muchos vamos a volver a prender el tele”, “Yo no entiendo, ¿ella no decía que no quería nada que ver con el canal?” y “¿Hizo tanto show para luego regresar como si nada?”, fueron algunas de las respuestas relacionadas.

A la fecha, Melissa Gate no ha emitido respuesta o aclaración sobre esta posible reaparición a través de sus perfiles sociales, con lo cual se mantiene en vilo a los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia, a la espera de un anuncio oficial por parte del programa o de la propia Melissa.

