Juan Fernando Cristo anunció que no votará en la consulta el 8 de marzo: “Es un absurdo político”

El exministro y candidato presidencial aseguró que el retiro del Pacto Histórico de la consulta de centro-izquierda implicó una pérdida de sentido

El candidato Juan Fernando Cristo
El candidato Juan Fernando Cristo iba a participar en la consulta del Frente por la Vida, pero se retiró tras la exclusión de Iván Cepeda - crédito Carlos Ortega/EFE

El 8 de marzo de 2026, se llevarán a cabo las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas mediante las cuales se definirán los aspirantes que irán a la primera vuelta de la contienda. Las consultas que quedaron establecidas son:

  • Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación (centro)
  • Gran Consulta por Colombia (centro-derecha)
  • Frente por la Vida (centro-izquierda)

El 8 de marzo, los
El 8 de marzo, los ciudadanos podrán votar en las elecciones al Congreso y por algún candidato de alguna de las tres consultas interpartidistas - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro informó a través de su cuenta de X que ejercerá su derecho al voto, pero que únicamente votará por los aspirantes al Congreso de la República; no solicitará el tarjetón de las tres consultas, pese a que una de ellas es de centro-izquierda, aunque en ella ya no estará el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Claro que votaré este 8 de marzo pero solo en los tarjetones de senado y cámara parar cambiar el congreso que le quitó a la sociedad las reformas mas sensibles en salud, y para quitarle la base a esta presunta delincuencia que se ha apropiado del papel de arbitros de las elecciones. y que se roba el erario y pone al pueblo bajo mafias que lo subyugan después robarse sus dineros y derechos (sic)”, señaló el jefe de Estado en la red social.

El presidente Gustavo Petro cuestionó
El presidente Gustavo Petro cuestionó al Consejo Nacional Electoral por la exclusión de Iván Cepeda de la consulta presidencial - crédito red social X

El exministro del Interior y candidato presidencial Juan Fernando Cristo respondió a las declaraciones del primer mandatario, anunciando que tampoco solicitará el tarjetón de las consultas. El aspirante iba a participar en la consulta del Frente por la Vida, pero a última hora decidió renunciar debido a la exclusión de Iván Cepeda y, ahora, se abstendrá de votar por alguno de los cinco aspirantes que se sumaron a esa consulta de izquierda.

De acuerdo con el ex jefe de la cartera, su decisión se basa en el hecho de que el Pacto Histórico renunció a la consulta, tras la determinación que tomó el CNE sobre Cepeda. A su juicio, la salida de la colectividad implica una pérdida de significado de la consulta.

Así es Presidente @petrogustavo. Tampoco votaré en la consulta del 8 de marzo. Como señalé ayer, una consulta de centro izquierda progresista sin la participación del principal partido de izquierda del país es un absurdo político indefendible”, precisó el candidato presidencial.

Recordó que irá a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026 y que continuará impulsando su campaña. Aunado a ello, afirmó que apoyará las listas al Congreso de la coalición con el partido Alianza Verde, con el fin de garantizar las mayorías en el Legislativo para el siguiente cuatrenio.

Los resultados de las listas a Senado serán definitivos para la elección presidencial”, añadió.

El exministro y candidato presidencial
El exministro y candidato presidencial Juan Fernando Cristo anunció que no votará ninguna consulta del 8 de marzo - crédito @CristoBustos/X

El retiro del Pacto Histórico de la consulta

El congresista del Pacto Histórico Gabriel Becerra informó a través de un video publicado en sus redes sociales que el partido político no estará en la consulta de centro-izquierda, por la exclusión de Iván Cepeda. Aseguró que la decisión del CNE fue arbitraria y que, presuntamente, estaría permeada por intereses de la “extrema derecha” colombiana.

Las derechas creen que desde el CNE, con maniobras y politiquería, van a frenar la voluntad de cambio del pueblo. Como lo anunciamos, el @PactoCol se retira de la consulta y convoca un gran acuerdo político y social para ganar con @IvanCepedaCast la Presidencia en primera vuelta“, detalló.

El congresista Gabriel Becerra aseguró que el CNE busca "bloquear las listas a la Cámara en varios departamentos del país para detener el proyecto del cambio" - crédito @BecerraGabo/X

Además, indicó que la autoridad electoral también estaría buscando tumbar algunas de las listas del Pacto Histórico al Congreso de la República. De hecho, ya revocó las listas a la Cámara por Bogotá y por el Valle del Cauca.

