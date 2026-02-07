Icetex implementa verificación facial: así puede registrar su identidad biométrica paso a paso

La verificación facial del Icetex se realiza a través de la aplicación Mi Identidad Digital y permite autenticar la identidad del usuario de forma segura- VisualesIA/Icetex

El Icetex avanza en la digitalización de sus servicios con la implementación del registro de identidad biométrica, un mecanismo que permite verificar la identidad de los usuarios mediante reconocimiento facial y, en algunos casos, dactilar.

La entidad explica que este procedimiento se hace una sola vez y tiene como objetivo principal proteger la información de los créditos educativos y facilitar la gestión de trámites futuros.

La verificación biométrica debe realizarse con el acompañamiento de un asesor del Icetex, ya sea de manera presencial en los centros de experiencia o a través del canal telefónico 333 602 5656. Durante el proceso, el usuario confirma su identidad utilizando la aplicación Mi Identidad Digital, también conocida como MyID, disponible para dispositivos Android y iOS.

Un registro único para mayor seguridad

El registro biométrico solo debe hacerse una vez y es obligatorio para agilizar futuros trámites ante el Icetex- crédito Colprensa/Grok/Icetex

El registro biométrico es un paso inicial que permitirá, en adelante, autenticar la identidad del usuario de forma más rápida cada vez que necesite hacer un trámite ante el Icetex. Según la entidad, esta medida garantiza que solo el titular del crédito pueda acceder y gestionar su información, reduciendo riesgos de suplantación o fraude.

Para comenzar, el usuario debe comunicarse con un asesor e indicar que desea realizar su registro biométrico por primera vez. Es indispensable tener a la mano el documento de identidad, ya que el asesor solicitará datos básicos como nombre completo, número de documento y fecha de expedición. Con esta información, se da inicio al proceso de validación.

Cómo descargar y activar la aplicación Mi Identidad Digital

Durante el proceso, los usuarios deben escanear su documento de identidad y completar la validación facial siguiendo las instrucciones de la app - crédito Pixabay - Icetex

Uno de los pasos clave es la descarga de la aplicación Mi Identidad Digital en el celular. Esta se puede encontrar buscándola directamente como “MyID” en la App Store o Play Store, o escaneando los códigos QR que proporciona el asesor. La app utiliza rasgos físicos únicos, como el rostro y las huellas dactilares, para confirmar la identidad del usuario.

Al abrir la aplicación por primera vez, aparecerán dos opciones de acceso: código QR o token. En este caso, el asesor facilitará un token de cinco dígitos que el usuario deberá ingresar en la app. Una vez validado el token, la aplicación solicitará seleccionar el tipo de documento de identidad: cédula amarilla de hologramas, cédula física nueva, pasaporte o cédula de extranjería. Tras leer y aceptar los términos y condiciones, se puede continuar con el registro.

Escaneo de documento y captura biométrica

Durante el proceso, los usuarios deben escanear su documento de identidad y completar la validación facial siguiendo las instrucciones de la app - crédito Pixabay - Icetex - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El proceso continúa con el escaneo del dorso del documento de identidad. La aplicación activará automáticamente la cámara del celular y mostrará una plantilla guía para ubicar correctamente el documento. Es fundamental realizar este paso en un lugar con buena iluminación y nitidez, de modo que los datos sean legibles y la validación se realice sin inconvenientes.

Luego, según el tipo de documento, se solicitará la captura de huellas dactilares. Para este paso, se recomienda tener las manos limpias, colocar los dedos en posición horizontal y alinearlos dentro de los recuadros que indica la app, manteniéndolos firmes y bien iluminados. Finalmente, se realiza la verificación facial: el usuario debe centrar su rostro frente a la cámara y seguir las instrucciones en pantalla, evitando el uso de lentes, gorras u otros accesorios que cubran la cara.

Es importante tener en cuenta que quienes cuenten con cédula digital física solo deberán realizar el registro biométrico facial, mientras que los usuarios con cédula amarilla de hologramas deberán completar tanto la validación facial como la dactilar.

Al finalizar, el sistema procesará la información y mostrará un mensaje confirmando que el registro de identidad se realizó con éxito. A partir de ese momento, los trámites ante el Icetex podrán hacerse de manera más ágil, rápida y segura, autenticando la identidad directamente desde la aplicación.

Según la entidad, se trata de una medida pensada para brindar mayor tranquilidad a los usuarios y fortalecer la protección de sus créditos educativos.