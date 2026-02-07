Gustavo Petro pidió a la Fiscalía investigar presunta irregularidad en la consulta: “Está manchado de trampa”

El presidente Gustavo Petro aseguró que no votará en la consulta del 8 de marzo - crédito Jonathan Ernst/Reuters

El presidente Gustavo Petro advirtió sobre presuntas irregularidades que, desde su perspectiva, se habrían cometido en la definición de las candidaturas para las consultas interpartidistas, por las cuales la ciudadanía podrá votar el 8 de marzo de 2026. Pues, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró al senador y candidato Iván Cepeda inhabilitado para participar en la consulta de centro-izquierda Frente por la Vida y, por eso, el Pacto Histórico se retiró de la misma.

A juicio del primer mandatario, la decisión tomada por la autoridad electoral es problemática en la medida en que, al parecer, uno de los conjueces que estudió el caso y cuyo voto favoreció la exclusión de Cepeda tenía un conflicto de interés que no reportó.

El 8 de marzo de 2026 se llevarán a cabo tres consultas para definir candidatos presidenciales que irán a primera vuelta de las elecciones presidenciales - crédito Registraduría Nacional

En ese sentido, a través de una publicación del 7 de febrero en X, aseguró que el tarjetón en el que quedaron establecidos los aspirantes de tres consultas, entre ellas la de centro-izquierda, representaría la posible comisión de un delito. Por eso, instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar al respecto.

“No solo el tarjeton de consulta está manchado de trampa sino de delito. El dolo en el conflicto de interés debe ser examinado por la Fiscal General de la Nación (sic)”, aseveró el jefe de Estado.

De igual manera, solicitó al Estado colombiano garantizar el libre ejercicio del derecho al voto por parte de la ciudadanía.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el tarjetón de las consultas interpartidistas surgió desde la trampa - crédito @petrogustavo/X

En una publicación anterior, informó que, debido a esta situación, no solicitará que se le entregue el tarjetón con las consultas, absteniéndose así de votar por algún aspirante de una de ellas. Afirmó que el Consejo Nacional Electoral estaría permeado por una perspectiva ideológica, presuntamente ligada a la corrupción.

“El papel del CNE es abiertamente partidista en favor de quienes hundieron el país en sangre y corrupción. La acción penal debe desencadenarse. El hecho de excluir de la consulta al progresismo es un acto delictivo y de fraude”, señaló.

En ese sentido, aclaró que únicamente ejercerá su voto para definir la conformación del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. De esta manera, espera que el Legislativo quede integrado por políticos distintos a los que se oponen a su mandato y que han frenado algunos de sus proyectos sociales.

El presidente Gustavo Petro cuestionó al Consejo Nacional Electoral por la exclusión de Iván Cepeda de la consulta presidencial - crédito @petrogustavo/X

Petro expuso presunto conflicto de interés de conjuez

El conjuez sobre el que Petro tiene quejas es Hollman Ibáñez Parra. Según indicó, el abogado fue cercano al abogado y excandidato Abelardo de la Espriella, que es “el rival electoral” de Iván Cepeda. Confirmó esa cercanía con una fotografía en la que aparecen ambos.

Por eso, insistió en que el conjuez debió declararse impedido para estudiar y votar sobre el aval o el rechazo de la participación de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. Sin embargo, eso no pasó e Ibáñez Parra verificó el caso y salvó su voto, lo que permitió el hundimiento de la ponencia que proponía habilitar al candidato para que se uniera a la mencionada consulta.

Petro calificó el fallo de un conjuez como un “grave golpe a la democracia colombiana” y aseguró que atenta contra derechos políticos - crédito @petrogustavo/X

El abogado Miguel Ángel del Río Malo se unió a las declaraciones del jefe de Estado y compartió capturas de pantalla de publicaciones en X del conjuez, en las que dejó en evidencia su postura de rechazo sobre la realización de la consulta de izquierda y sobre el Gobierno nacional. Explicó que esos mensajes evidenciaban un sesgo previo por el cual debió haber dado un paso al costado y abstenerse de estudiar el caso de Cepeda.

“Era claro el impedimento de este abogado. Su animadversión en contra de Cepeda era evidente y su manifestación previa sobre la imposibilidad de la consulta lo delata. Será denunciado”, precisó Del Río.

El abogado Miguel Ángel Del Río Malo anunció acciones legales contra el conjuez Ibáñez - crédito @migueldelrioabg/X