Equipo de Francia Márquez buscaría apoyar a Roy Barreras en la consulta del 8 de marzo: el candidato reaccionó

Al parecer, estaría buscándole un amplio respaldo de parte de los electores, con al menos 300.000 votos

La presunta alianza entre Francia
La presunta alianza entre Francia Márquez y Roy Barreras no sería desconocida en la izquierda - crédito Darwin Torres/Vicepresidencia y Colprensa

Los apoyos de la izquierda de cara a las elecciones presidenciales estarían divididos. De acuerdo con fuentes anónimas consultadas por La Silla Vacía, el equipo político de la vicepresidenta Francia Márquez estaría respaldando la candidatura del exembajador de Colombia ante el Reino Unido e Irlanda del Norte Roy Barreras y pretendería apoyarlo en la consulta del 8 de marzo de 2026.

Barreras (Solo con Roy ganamos todos) competirá contra Héctor Elías Pineda Salazar (La Fuerza), Edison Lucio Torres Moreno (Partido del Trabajo de Colombia), Martha Viviana Bernal Amaya (La Fuerza) y Daniel Quintero Calle (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia-Aico) en la consulta del Frente por la Vida, de centro-izquierda. La persona que gane representará a esa corriente ideológica en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Una persona que al parecer tiene pleno conocimiento de los movimientos del equipo de la vicepresidenta confirmó que este está a favor del exembajador y que lograría completar 300.000 votos para el aspirante en la consulta, teniendo en cuenta que las bases de Márquez están en Bogotá, Cauca y Valle del Cauca.

Roy Barreras competirá contra cuatro
Roy Barreras competirá contra cuatro aspirantes en la consulta de centro-izquierda - crédito Registraduría Nacional

De igual manera, otros dos políticos consultados por el medio citado aseguraron que la presunta alianza entre el candidato y la vicepresidenta no es un secreto en el sector de la izquierda. Sin embargo, Márquez no ha confirmado ni negado esa información.

Ese respaldo que estaría recibiendo Roy Barreras evidencia una división dentro del progresismo en materia electoral, en la medida en que hay personas afines a uno de sus contendientes en la carrera por la Presidencia: el senador Iván Cepeda Castro.

Cepeda iba a participar en la consulta interpartidista, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró inhabilitado para unirse, por lo que irá directamente a la primera vuelta de las elecciones.

El CNE negó la participación
El CNE negó la participación de Iván Cepeda en la consulta de marzo - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Ahora bien, el exembajador reaccionó a la información revelada por La Silla Vacía, a manera de celebración, pero advirtió que se requieren muchos votos para garantizar la victoria del progresismo en las elecciones, teniendo en cuenta que en la consulta de octubre de 2026, en la que se definió un candidato de izquierda para que participara en la consulta que se aproxima (marzo), apenas dos millones de personas ejercieron su derecho al voto.

Según sus cuentas, se necesitan al menos nueve millones de votos para que se alcancen los 11 millones que le garantizaron la victoria al hoy presidente Gustavo Petro en los comicios de 2022. “Necesitamos 9 millones de votos progresistas que no están en los que votaron en octubre y que no son del Partido Comunista, o la Unión Patriótica o Polo”, indicó.

El candidato Roy Barreras reaccionó
El candidato Roy Barreras reaccionó a información sobre apoyo del equipo de Francia Márquez - crédito @RoyBarreras/X

Iván Cepeda reaccionó a decisión del CNE: “Viola los derechos”

Por medio de una grabación publicada en redes sociales, el candidato Iván Cepeda lamentó su exclusión de la consulta interpartidista de centro-izquierda, ordenada por el CNE. Aseguró que la determinación de la autoridad electoral fue “arbitraria”, “contraria a derecho” y “abiertamente antidemocrática”.

Viola los derechos, no solamente del candidato, en este caso, mis derechos como dirigente político, sino también los del partido político Pacto Histórico y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025″, indicó, recordando que fue el ganador de esa primera consulta, en la que obtuvo 1.550.000 votos.

El candidato calificó la decisión del CNE de revocar su inscripción a la consulta del 8 de marzo como una arbitrariedad - crédito @IvanCepedaCast/X

En consecuencia, informó que irá directamente a la primera vuelta, en la que espera derrotar a adversarios de otras corrientes políticas, como la derecha. Advirtió que, justamente, sus contendientes podrían estar detrás de “trampas” y “artimañas” que hoy afectan su proceso de candidatura.

Por su parte, el Pacto Histórico se retiró de la consulta debido a la revocatoria de la inscripción de Iván Cepeda.

Registraduría entregó balance positivo tras

Camilo Romero lanzó pulla sobre

Familia de Omar Geles hizo

Jhon Viáfara recuperó su libertad

El 51% de los solteros
Se conoce nuevo video del

Familia de Omar Geles hizo

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora

