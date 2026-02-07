Envían a la cárcel al presunto homicida de un docente en Medellín: así atacó a la víctima por resistirse a un robo

El presuto agresor fue identificado como José Luis Rivas Mosquera - crédito @FiscaliaCol/X

Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Luis Rivas Mosquera, señalado como presunto integrante de un grupo delictivo que habría participado en el homicidio del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona.

Los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2024 en el occidente de Medellín, cuando el docente del Tecnológico de Antioquia fue víctima de un hurto violento mientras se desplazaba en su motocicleta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, el procesado fue capturado tras las investigaciones que lo vinculan con una estructura criminal dedicada a cometer robos en el sector del cerro El Volador, una zona de reserva de la comuna de Robledo donde se han reportado reiterados hurtos.

El relato del fiscal del caso expuso la manera en que fue abordada y atacada la víctima en medio de un robo - crédito @FiscaliaCol/X

De acuerdo con los elementos probatorios, Arboleda Cardona fue interceptado por varias personas, que lo condujeron hasta un sendero peatonal del cerro. Allí, los asaltantes le arrebataron el teléfono celular, tarjetas bancarias y lo obligaron a entregar las claves de acceso a sus cuentas.

Durante el forcejeo, recibió múltiples heridas con arma blanca, causándole la muerte. Los atacantes abandonaron el cuerpo en la zona, donde fue hallado dos días después.

Durante la audiencia, el fiscal del caso entregó detalles sobre la forma en que se perpetró el crimen contra Arboleda Cardona. Según su declaración, los agresores “empezaron a exigirle las claves del teléfono celular. Y ante la negativa del profesor de entregar sus claves, se enfrentó con los asaltantes y fue ahí cuando le produjeron heridas con arma cortopunzantes en su espalda, en sus glúteos y en su pierna izquierda, que posteriormente le ocasionaron la muerte”.

A la víctima le propinaron varias puñaladas y su cuerpo fue abandonado - crédito Alcaldía de Puerto Boyacá

El fiscal precisó que, tras herirlo, los atacantes se apropiaron de otras pertenencias de la víctima, entre ellas un computador portátil. Además, expuso que al día siguiente del homicidio, los implicados utilizaron la tarjeta de propiedad de Arboleda Cardona para realizar dos retiros en efectivo, logrando apoderarse en total de $9.541.260. Estas pruebas, recalcó la Fiscalía, sustentan la gravedad de los hechos y la modalidad agravada en la que presuntamente participó el procesado, reforzando la decisión judicial de imponer la medida de aseguramiento carcelaria.

Detalles de la desaparición del docente

La desaparición del profesor, quien impartía clases en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del TdeA, fue reportada por sus familiares tras no regresar a su hogar ni presentarse al trabajo.

Esto activó la ruta urgente de búsqueda coordinada por la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía, Medicina Legal y otras autoridades. La noticia de su fallecimiento generó conmoción entre colegas y estudiantes, lo que llevó a la suspensión de actividades académicas en la institución como señal de duelo.

La Fiscalía imputó a Rivas Mosquera los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todos en modalidad agravada. El procesado no aceptó los cargos, pero el juez determinó su reclusión preventiva mientras continúa el proceso judicial. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar y judicializar a otros posibles implicados en el crimen, que generó un fuerte rechazo en la ciudad.

El presunto homicida había apuñalado en el mismo sitio a otra persona - crédito Redes sociales/X

El mismo día de los hechos, el grupo delictivo habría atacado a otra persona en la misma zona, que resultó herida con arma blanca. La ruta de búsqueda urgente, activada tras la desaparición de Arboleda Cardona, permitió la rápida difusión de su caso en redes sociales y medios comunitarios, facilitando la colaboración ciudadana.

Leonardo García Botero, rector de la institución, destacó la trayectoria y el aprecio de la comunidad hacia Arboleda Cardona, que era contador, especialista en gerencia financiera y magíster en administración de empresas, y se desempeñaba como profesor ocasional desde 2019.

En ese momento, las autoridades recordaron que, en casos de desaparición, no es necesario esperar 72 horas para denunciar. La línea 123 y el WhatsApp 324 290 98 01 permanecen habilitados para activar la ruta de búsqueda urgente ante cualquier reporte.