Colombia

Envían a la cárcel al presunto homicida de un docente en Medellín: así atacó a la víctima por resistirse a un robo

James Arboleda Cardona fue interceptado por varios asaltantes que lo despojaron de su celular, tarjetas bancarias y claves, antes de ser herido mortalmente con arma blanca

Guardar
El presuto agresor fue identificado como José Luis Rivas Mosquera - crédito @FiscaliaCol/X

Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Luis Rivas Mosquera, señalado como presunto integrante de un grupo delictivo que habría participado en el homicidio del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona.

Los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2024 en el occidente de Medellín, cuando el docente del Tecnológico de Antioquia fue víctima de un hurto violento mientras se desplazaba en su motocicleta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, el procesado fue capturado tras las investigaciones que lo vinculan con una estructura criminal dedicada a cometer robos en el sector del cerro El Volador, una zona de reserva de la comuna de Robledo donde se han reportado reiterados hurtos.

El relato del fiscal del caso expuso la manera en que fue abordada y atacada la víctima en medio de un robo - crédito @FiscaliaCol/X

De acuerdo con los elementos probatorios, Arboleda Cardona fue interceptado por varias personas, que lo condujeron hasta un sendero peatonal del cerro. Allí, los asaltantes le arrebataron el teléfono celular, tarjetas bancarias y lo obligaron a entregar las claves de acceso a sus cuentas.

Durante el forcejeo, recibió múltiples heridas con arma blanca, causándole la muerte. Los atacantes abandonaron el cuerpo en la zona, donde fue hallado dos días después.

Durante la audiencia, el fiscal del caso entregó detalles sobre la forma en que se perpetró el crimen contra Arboleda Cardona. Según su declaración, los agresores “empezaron a exigirle las claves del teléfono celular. Y ante la negativa del profesor de entregar sus claves, se enfrentó con los asaltantes y fue ahí cuando le produjeron heridas con arma cortopunzantes en su espalda, en sus glúteos y en su pierna izquierda, que posteriormente le ocasionaron la muerte”.

A la víctima le propinaron
A la víctima le propinaron varias puñaladas y su cuerpo fue abandonado - crédito Alcaldía de Puerto Boyacá

El fiscal precisó que, tras herirlo, los atacantes se apropiaron de otras pertenencias de la víctima, entre ellas un computador portátil. Además, expuso que al día siguiente del homicidio, los implicados utilizaron la tarjeta de propiedad de Arboleda Cardona para realizar dos retiros en efectivo, logrando apoderarse en total de $9.541.260. Estas pruebas, recalcó la Fiscalía, sustentan la gravedad de los hechos y la modalidad agravada en la que presuntamente participó el procesado, reforzando la decisión judicial de imponer la medida de aseguramiento carcelaria.

Detalles de la desaparición del docente

La desaparición del profesor, quien impartía clases en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del TdeA, fue reportada por sus familiares tras no regresar a su hogar ni presentarse al trabajo.

Esto activó la ruta urgente de búsqueda coordinada por la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía, Medicina Legal y otras autoridades. La noticia de su fallecimiento generó conmoción entre colegas y estudiantes, lo que llevó a la suspensión de actividades académicas en la institución como señal de duelo.

La Fiscalía imputó a Rivas Mosquera los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todos en modalidad agravada. El procesado no aceptó los cargos, pero el juez determinó su reclusión preventiva mientras continúa el proceso judicial. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar y judicializar a otros posibles implicados en el crimen, que generó un fuerte rechazo en la ciudad.

El presunto homicida había apuñalado
El presunto homicida había apuñalado en el mismo sitio a otra persona - crédito Redes sociales/X

El mismo día de los hechos, el grupo delictivo habría atacado a otra persona en la misma zona, que resultó herida con arma blanca. La ruta de búsqueda urgente, activada tras la desaparición de Arboleda Cardona, permitió la rápida difusión de su caso en redes sociales y medios comunitarios, facilitando la colaboración ciudadana.

Leonardo García Botero, rector de la institución, destacó la trayectoria y el aprecio de la comunidad hacia Arboleda Cardona, que era contador, especialista en gerencia financiera y magíster en administración de empresas, y se desempeñaba como profesor ocasional desde 2019.

En ese momento, las autoridades recordaron que, en casos de desaparición, no es necesario esperar 72 horas para denunciar. La línea 123 y el WhatsApp 324 290 98 01 permanecen habilitados para activar la ruta de búsqueda urgente ante cualquier reporte.

Temas Relacionados

HomicidioJames Arboleda CardonaJosé Luis Rivas MosqueraTecnológico de AntioquiaMedellínFiscalía General de la NaciónHomicidio AgravadoColombia-Noticias

Más Noticias

Cultivadores pidieron ayuda urgente al Gobierno Petro por pérdidas en cultivos de maíz y frijol sepultados por las inundaciones

Fenalce solicitó la activación de mecanismos de apoyo que permitan mitigar las pérdidas y garantizar la continuidad de la actividad productiva

Cultivadores pidieron ayuda urgente al

Senador Jairo Castellanos reveló que buscó a la UNP durante meses y solo le contestaron tras el atentado en Arauca: “Ahora sí todos aparecieron”

El congresista se pronunció tras el ataque armado en el que fueron asesinados dos integrantes de su esquema de seguridad, y señaló que solo después de los hechos recibió comunicación de la entidad encargada de su protección

Senador Jairo Castellanos reveló que

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio Díaz, hijo del ‘Cacique de la Junta’, pero piden oraciones por su recuperación

El hijo del icónico vallenatero estaría internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Simón Bolívar de Valledupar, lo que desató preocupación en los seguidores del intérprete

Desmienten la muerte de Diomedes

Axwell y Steve Aoki encabezan el festival Don’t Let Daddy Know Colombia, de música electrónica: conozca fecha y precio de la boletería

El reconocido festival hará su primera edición en el país, reuniendo algunos de los nombres más destacados de la EDM a nivel internacional

Axwell y Steve Aoki encabezan

Así quedó el tarjetón de las consultas interpartidistas del 8 de marzo

Se llevarán a cabo tres consultas para seleccionar a los candidatos presidenciales que irán a las elecciones de mayo de 2026

Así quedó el tarjetón de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Desmienten la muerte de Diomedes

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio Díaz, hijo del ‘Cacique de la Junta’, pero piden oraciones por su recuperación

Axwell y Steve Aoki encabezan el festival Don’t Let Daddy Know Colombia, de música electrónica: conozca fecha y precio de la boletería

Hamilton conquista a Billboard y Rolling Stone: es elegido como apuesta global de la música latina en 2026

Yeison Jiménez habría dejado más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita, según detalló su productor musical

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

Deportes

Colombia cedió un empate ante

Colombia cedió un empate ante Chile en su debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula Cart y su rivalidad con Michael Andretti: “Era como el Schumacher de allá”

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia