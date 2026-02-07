Cultivadores pidieron ayuda urgente al Gobierno Petro por pérdidas en cultivos de maíz y frijol sepultados por las inundaciones

Miles de hectáreas de cultivos han sido cubiertas por el agua, tras los inundaciones por el frente frío - crédito Ungrd

Las lluvias que se registran en casi todo el territorio nacional no solo han dejado un saldo mortal de 14 personas y cientos de miles de damnificados, como confirmó el Gobierno nacional, sino que han generado un escenario crítico para la producción agrícola.

Los cultivadores de los puntos críticos afirman que las inundaciones están ahogando especialmente los cultivos de maíz y frijol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese sentido, la Federación Nacional de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) dejó en evidencia las millonarias pérdidas productivas, deterioro de la calidad del grano y crecientes dificultades operativas en el campo.

Según un comunicado de Fenalce, el fenómeno climático ha sido inusual tanto por su intensidad como por el momento en que se presenta, ya que las precipitaciones coinciden con etapas críticas de los cultivos como la maduración fisiológica y la cosecha, según explicó Arnulfo Trujillo, gerente general de la federación.

Dicha situación estaría provocando retrasos significativos en las labores agrícolas y, en algunos casos, la pérdida total de cosechas, principalmente en frijol.

Fenalce mostró el estado de algunos cultivos de frijol, inundados por las lluvias recientes - crédito Fenalce

Así las cosas, “el grano no cumple con los estándares de comercialización, ni tiene aceptación en el mercado”, señaló el representante de los cultivadores.

Según Fenalce, las zonas más afectadas se concentran en el Caribe y la región Andina, con reportes preocupantes en Córdoba, Cundinamarca, Tolima y la región Cundiboyacense. En Córdoba se han registrado acumulados de lluvia superiores a los 200 milímetros en pocos días, generando inundaciones en lotes productivos y afectando la calidad del fríjol.

En Tolima, por ejemplo, la frecuencia de días nublados y lluvias continuas ha retrasado la cosecha y obligado a aumentar los costos de producción.

Los cultivos de maíz peligran para la temporada, señaló Fenalce

En el caso del maíz, la afectación se ha presentado principalmente en términos operativos: los productores enfrentan altos niveles de humedad en el grano, dificultades para ingresar maquinaria a los predios y mayores gastos asociados al secado.

Cultivos de grano de maíz son uno de los más afectados por la emergencia climática - crédito Mauricio Castañeda/EFE

Fenalce informó que muchos lotes listos para cosecha no han podido ser recogidos por las condiciones climáticas, hecho que incrementa el riesgo de deterioro y reducción del valor comercial del grano.

La federación de cultivadores advirtió que este panorama compromete el ingreso y la estabilidad de productores rurales que ya son damnificados, amenaza la competitividad del sector agrícola y plantea riesgos para la seguridad alimentaria del país, principalmente en granos.

Ante la emergencia, el gremio solicitó al Gobierno nacional la activación de mecanismos de apoyo que permitan mitigar las pérdidas y garantizar la continuidad de la actividad productiva.

Las solicitudes de Fenalce

Entre las principales solicitudes están la activación de líneas de crédito especiales con condiciones preferenciales, apoyos económicos directos para los productores más afectados, el reconocimiento formal de la emergencia agropecuaria, la refinanciación de obligaciones crediticias vigentes y la articulación con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre (Ungrd) para la atención integral en los territorios más golpeados.

Fenalce, de acuerdo con el comunicado, también pidió ampliar el seguro agropecuario para que sea una herramienta más accesible y eficaz frente a los riesgos climáticos.

La emergencia climática ha afectado a miles de familias productoras de granos como maíz y fríjol - crédito imagen Defensoría del Pueblo

Los equipos técnicos de la federación acompañan a los agricultores en campo, emiten alertas agroclimáticas y recomiendan prácticas para reducir daños, mejorar el manejo de excesos hídricos y enfrentar riesgos fitosanitarios derivados de la alta humedad, como la proliferación de hongos y enfermedades.

Aunque hasta ahora no se evidencian incrementos generalizados en los precios del maíz, la federación vaticinó que en el caso del fríjol podrían presentarse ajustes puntuales en el mercado nacional en las próximas semanas, especialmente en regiones con menor disponibilidad del grano.

Por su parte, el Gobierno nacional ya determinó avanzar con una sala de crisis por la emergencia, en especial para atender a las más de 50.000 familias afectadas con 35.000 hectáreas inundadas y 300.000 afectadas, según cifras compartidas por el presidente Gustavo Petro.