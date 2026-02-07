Colombia

Así quedó el tarjetón de las consultas interpartidistas del 8 de marzo

Se llevarán a cabo tres consultas para seleccionar a los candidatos presidenciales que irán a las elecciones de mayo de 2026

La consulta compuesta por Claudia
La consulta compuesta por Claudia López y Leonardo Huerta es la primera en aparecer - crédito Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo el sorteo para establecer la posición de las consultas interpartidistas y de sus candidatos, que se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo de 2026, día en el que también tendrán lugar las elecciones al Congreso de la República.

Los resultados indican que las tres consultas que se realizarán estarán ubicadas de la siguiente manera: primero, la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación (centro); segundo, la Gran Consulta por Colombia (centro-derecha); tercero, el Frente por la Vida (centro-izquierda).

El 8 de marzo se
El 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones al Congreso y las consultas presidenciales - crédito Registraduría Nacional

La organización de los precandidatos en el tarjetón quedó de la siguiente manera:

Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación

  1. Claudia Nayibe López Hernández (Con Claudia, imparables)
  2. Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez (Colombia, una nueva historia)

Gran Consulta por Colombia

  1. Mauricio Cárdenas Santamaría (Avanza Colombia)
  2. David Andrés Luna Sánchez (Sí hay un camino)
  3. Victoria Eugenia Dávila Hoyos - Vicky Dávila (Movimiento Valientes)
  4. Juan Manuel Galán Pachón (Nuevo Liberalismo)
  5. Paloma Susana Valencia Laserna (Centro Democrático)
  6. Juan Carlos Pinzón Bueno (Partido Verde Oxígeno)
  7. Aníbal Gaviria Correa (Unidos)
  8. Enrique Peñalosa Londoño (Partido Verde Oxígeno y Alianza Democrática Amplia)
  9. Juan Daniel Oviedo Arango (Con toda por Colombia)

Frente por la Vida

  1. Héctor Elías Pineda Salazar (La Fuerza)
  2. Edison Lucio Torres Moreno (Partido del Trabajo de Colombia)
  3. Roy Leonardo Barreras Montealegre (Solo con Roy ganamos todos)
  4. Martha Viviana Bernal Amaya (La Fuerza)
  5. Daniel Quintero Calle (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia-Aico)
Así quedó la tarjeta electoral
Así quedó la tarjeta electoral de las consultas de precandidatos a la Presidencia - crédito @Registraduria/X

La conformación de las consultas no se definió hasta poco antes de que la Registraduría realizara el sorteo para establecer las ubicaciones de los aspirantes. A última hora, el exembajador de Colombia en Argentina y candidato presidencial Camilo Romero renunció a participar en la consulta de centro-izquierda Frente por la Vida.

Su retiro se debió a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la inscripción de la candidatura del senador Iván Cepeda Castro a la consulta. De acuerdo con el aspirante, esta determinación fue errada y, por eso, prefirió dar un paso al costado. Cepeda, por su parte, irá directo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 31 de mayo de 2026.

“Desconoce de manera abierta el derecho fundamental a la participación política y vulnera de forma grave y directa la autonomía de los partidos políticos, la libertad de configuración interna y el carácter vinculante de las decisiones adoptadas democráticamente”, precisó Romero en una carta enviada a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Camilo Romero renunció a su
Camilo Romero renunció a su participación en la consulta del 8 de marzo - crédito Prensa Camilo Romero

¿Cómo votar las consultas?

El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, informó que el 8 de marzo, la ciudadanía tendrá a su disposición los tarjetones de Senado de la República y Cámara de Representantes. Los votantes recibirán esas tarjetas electorales y serán informados de la existencia de un tercer tarjetón: el de las tres consultas. Cada ciudadano deberá decidir si quiere o no votar por algún aspirante que conforme las consultas; entonces, solicitará que le entreguen la tarjeta electoral para ejercer su derecho al voto.

El funcionario aclaró que se prefirió utilizar un solo documento para todas las consultas, con el fin de que la ciudadanía pueda mantener su decisión completamente privada.

Registraduría - crédito @Registraduria/La Registraduría
Registraduría - crédito @Registraduria/La Registraduría señaló que serán los ciudadanos si deciden votar en las consultas presidenciales - crédito @Registraduria/X

Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto, está mostrando su orientación política, lo cual viola el secreto del voto”, detalló el registrador, citado por la entidad.

La Registraduría aclaró que los votantes deben marcar una sola opción en toda la tarjeta electoral para garantizar que su voto sea válido. Si se marca más de una casilla, el voto será anulado.

