Alan Ramírez vivió momentos de tensión previos a presentación en Soacha: lo atacaron con piedras y Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre el hecho

Álvaro Uribe vincula agresión a Alan Ramírez con polarización - crédito @alanramirez y @alvarouribevelez/IG

El cantante Alan Ramírez canceló su presentación en Soacha tras un ataque con piedras perpetrado mientras llegaba al evento del Centro Democrático.

La situación, calificada como un hecho violento, motivó pronunciamientos públicos tanto del artista como del expresidente Álvaro Uribe, que relacionó el episodio con una supuesta instigación política y generó debate entre los asistentes y la comunidad local.

En horas de la mañana del viernes 6 de febrero, el cantante de música regional colombiana confirmó que haría parte de los artistas que se iban a presentar en la tarima como parte del show político que estaban organizando e invitó al público a acompañarlos en el encuentro.

“Feliz viernes para todos, muchachos. Paso por acá a saludarlos, a dejarles un mensaje muy especial y es que vivamos todos los días, muchachos, como si fuera el último. Abracemos a la mamá, al papá, al hermano, al primo, a la esposa, a la novia, a todos, muchachos. Y quiero contarles, porque me están preguntando por redes sociales que si voy a estar en Soacha cantando con mi agrupación. Sí señores, confirmado, vamos a estar en un evento político“, dijo Alan Ramírez a través de sus historias en Instagram.

El ataque que frustró el show de Alan Ramírez en Soacha - crédito @alanramirez/IG

Sin embargo, en horas de la tarde, el bus del cantante fue atacado con piedras por parte de algunos de los asistentes al evento y esto no permitió que pudiera presentarse, así que Alan Ramírez se dirigió a sus seguidores mediante un comunicado en Instagram, lamentando no haber podido participar en el encuentro y aclarando que su labor profesional carece de cualquier afiliación política.

El propio cantante expuso: “muchachos, paso por acá un poquito triste por lo que pasó en Soacha. Me da mucha tristeza con las personas que me esperaban porque fueron muchos los mensajes que recibí en Instagram diciéndome que si iba a estar y obviamente yo estaba confirmado. Muchachos, yo soy un pelado soñador que salgo es a camellar, a buscar la papita como decimos nosotros y muy triste que la violencia, pues no nos dejó continuar, no nos dejó hacer el show y bueno... Yo como se los dije, yo no tengo nada que ver con política, muchachos, no tengo nada que ver con política“.

Además, explicó la razón por la que fue invitado a participar en el espacio del Centro Democrático: “sencillamente a mí me llaman y yo salgo a camellar porque yo tengo familia, tengo una hija y me la rebusco y de mí dependen muchas personas, entonces es eso. Me disculpo, me disculpo con la familia de Soacha que me estaba esperando. Créanme que no fue mi intención".

En una publicación, Ramírez dijo que, a pesar de que él y su equipo fueron atacados con piedras lanzadas desde dos camionetas al arribar al recinto, todos salieron ilesos y remarcó que los daños materiales ocasionados carecen de importancia frente a la integridad de quienes lo acompañaban.

Alan Ramírez habla tras violento ataque con piedras en Soacha y aclara su posición sobre la política - crédito @alanramirez/IG

Desde el lugar de los hechos, el expresidente Álvaro Uribe atribuyó lo ocurrido a instigaciones políticas y responsabilizó públicamente a sectores adversos.

En un video difundido en la red social X, Uribe expresó: “le ruego publicar esta denuncia. Le ruego publicar esta denuncia. Les traían a ustedes una gran sorpresa. Les traían a Alan Ramírez. Denunciamos desde Soacha que el artista Alan Ramírez, que venía a cantarle al gran pueblo Soachuno, tuvo que cancelar porque aquí lo recibieron afuera a piedra. La violencia promovida por Petro y Cepeda”. De esa manera, vinculó el incidente con posiciones políticas nacionales, subrayando la tensión que rodeó el evento.

El ataque suscitó una oleada de reacciones y mensajes de apoyo dirigidos tanto al artista como a su equipo, mientras la comunidad de Soacha y los seguidores del cantante manifestaron su desilusión por la cancelación de la esperada presentación.

Adicionalmente, se desató un debate por las declaraciones del exmandatario que culpó al actual presidente de Colombia y al candidato Cepeda por la situación, pues varias personas expresaron estar en desacuerdo con la falta de argumentos por parte de Uribe para realizar esa denuncia, como el mismo lo indicó, y otros apoyaron su noción.

Álvaro Uribe Vélez responsabiliza a Gustavo Petro e Iván Cepeda por cancelación del show de Alan Ramírez en evento del Centro Democrático en Soacha - crédito @CeDemocratico/X

“Va a llover y ¿también es culpa de Petro?“, ”Violencia promovida por AUV. Las cosas por su nombre”, “¿Y qué esperaba?, ¿que nos olvidáramos de los falsos positivos? Bosa, Soacha, Fontibón, Suba, Kennedy, todo eso es antiuribista", “Lo importante es que Alan y su equipo estén bien”, “El cantante no tiene la culpa de lo que pasa en la política”, “Ojalá Alan y su grupo estén sanos y en casa”, “Álvaro Uribe siempre tirando factos”, dicen algunos de los comentarios.