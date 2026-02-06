Colombia

Turista bogotano ahorró dos años para conocer el mar de Santa Marta y se ahogó en playa de Taganga: familia acusó a empresa que prestó el servicio de dejarlo “a su suerte”

El adulto mayor de 67 años fue identificado como Alberto Junco

créditos Colprensa y red social
créditos Colprensa y red social Facebook

El viaje que representaba el cumplimiento de un sueño personal para Alberto Junco acabó en tragedia, luego de que el turista de 67 años muriera ahogado el pasado jueves 5 de febrero en las aguas de Taganga.

El caso ha provocado cuestionamientos sobre la responsabilidad de las empresas turísticas y la falta de medidas de seguridad en recorridos brindados en la región y, según la familia de la víctima, estaba marcado por mar de leva y condiciones climáticas peligrosas ignoradas por el operador.

La familia Junco sostiene que la empresa los trasladó en lancha desde Santa Marta hacia la playa de Sisihuaca.

Ellos denuncian que los dejaron en el sitio, asegurando que retornarían una hora más tarde.

En declaraciones recogidas por el portal regional Seguimiento, expresaron: “Nos dejaron ahí y dijeron que volvían en una hora”.

El grupo no dispuso de guías ni recibió advertencias sobre la profundidad ni acerca de las fuertes corrientes presentes en el sector.

Además, la familia de Junco señaló la ausencia de chalecos salvavidas adecuados para quienes se animaban a nadar.

Minutos después de ingresar al mar con equipo de snorkel, Alberto Junco fue arrastrado por una corriente.

Solo la reacción de turistas y parientes permitió ponerlo nuevamente en la orilla, mientras recalcan que no había socorristas, ni personal de la empresa presente para brindar primeros auxilios.

Junco fue trasladado en un vehículo particular hasta el puesto de salud de Taganga; allí, los intentos de reanimación resultaron vanos: ya no presentaba pulso al llegar.

El parte preliminar, según la denuncia familiar, indica asfixia por inmersión, probablemente agravada por un paro cardíaco asociado al esfuerzo en las condiciones marítimas del día.

Al final, ellos relataron que en los días anteriores ya se habían registrado alertas por mar de leva en la zona.

A pesar de ello, la empresa habría continuado operando el servicio sin modificaciones, omitiendo protocolos de seguridad dirigidos especialmente a personas mayores o a quienes no cuentan con experiencia en el mar.

Los parientes han solicitado la intervención de las autoridades para que investiguen a la empresa responsable, exigiendo que se esclarezcan los hechos y que se establezcan responsabilidades.

Al final, el seno familiar del adulto mayor mencionó que, tras dejarlos solos en la playa de Sisihuaca y sin supervisión ante un mar “picado y peligroso”, la empresa antepuso el negocio a la integridad de los viajeros.

