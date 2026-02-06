Más de 7.000 adultos mayores quedaron excluidos del programa Colombia Mayor en Ibagué por falta de gestión local

Más de 7.000 adultos mayores vulnerables de Ibagué quedaron fuera del programa Colombia Mayor, principal estrategia de protección social del Gobierno nacional - crédito Prosperidad Social

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) emitió un fuerte llamado de atención a la Alcaldía de Ibagué por el bajo cumplimiento en la inscripción de adultos mayores al programa Colombia Mayor, una de las principales estrategias de protección social del Gobierno nacional.

El informe del Plan Operativo Anual (POA) 2025 reveló que, pese a que el Gobierno habilitó cerca de 9.000 cupos para la ciudad, solo 1.800 adultos mayores lograron ser inscritos, dejando a más de 7.000 personas vulnerables fuera del beneficio.

El programa Colombia Mayor busca garantizar un apoyo económico mensual de $230.000 a adultos mayores en condición de vulnerabilidad, para cubrir necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la baja cobertura registrada en Ibagué se ha convertido en motivo de preocupación tanto para el DPS como para la comunidad afectada.

La gerente regional del DPS en Tolima, Tatiana García, explicó que la problemática radica en fallas estructurales de la gestión local. “En Ibagué teníamos una base potencial de cerca de 10.000 adultos mayores, pero solo se logró inscribir aproximadamente a 1.800. Esa cifra es muy compleja y tiene que ver, principalmente, con la no garantía de un equipo completo para adelantar las inscripciones”, señaló la funcionaria.

García también afirmó que la alcaldesa ignoró las solicitudes del DPS para implementar acciones que permitieran cumplir la meta de inscripción. A partir de eso, el DPS ofreció apoyo operativo para avanzar en el proceso, pero la falta de personal contratado por parte de la administración municipal limitó severamente la ejecución en territorio.

“Nosotros propusimos trabajar de la mano, incluso llevando equipos desde la regional, pero la realidad es que al inicio de los eventos masivos la Alcaldía no contaba con el personal necesario. Eso impactó directamente la meta y, por ende, la posibilidad de ampliar cupos para Ibagué”, puntualizó García.

La situación en la capital tolimense contrasta con la del municipio de Venadillo, que alcanzó un cumplimiento del 99,70 % en la ejecución de programas sociales del DPS, incluyendo Colombia Mayor y Renta Joven. La coordinadora de programas sociales en Venadillo, Claudia Bonilla, atribuyó el éxito al trabajo en territorio, los encuentros comunitarios y la articulación entre entidades para garantizar el acceso de la población vulnerable a las transferencias monetarias.

El informe del DPS identificó también a municipios como Santa Isabel, Falan, Cunday, San Luis y Villarrica como los de peor desempeño en el Tolima. Según la gerente regional, la mayoría de los incumplimientos en el departamento se deben a la falta de voluntad administrativa, diferencias políticas y ausencia de equipos completos para la operación de los programas sociales.

Mientras tanto, miles de adultos mayores en Ibagué siguen a la espera de un apoyo económico que podría aliviar su situación. El informe del DPS deja en evidencia que la falta de gestión y coordinación institucional ha pasado factura a una de las poblaciones más vulnerables de la ciudad, justo cuando el calendario de pagos para el primer semestre de 2026 ya fue anunciado.

De acuerdo con Prosperidad Social, el ciclo 1 de Colombia Mayor iniciará la entrega de transferencias el 27 de febrero, cumpliendo así el compromiso de garantizar una renta básica a las mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años beneficiarios del programa. Los siguientes cinco ciclos de pagos están programados para el 25 de marzo, 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 29 de julio, respectivamente.

Para la entidad, la situación en Ibagué evidenció la importancia de la gestión administrativa y la articulación interinstitucional en la implementación de políticas públicas de protección social. Mientras en algunos municipios se logran coberturas cercanas al 100%, en la capital tolimense, miles de adultos mayores permanecen desprotegidos, sin acceso a un beneficio que podría marcar la diferencia en sus vidas.