Colombia

Más de 7.000 adultos mayores quedaron excluidos del programa Colombia Mayor en Ibagué por falta de gestión local

Mujeres y hombres mayores continúan sin recibir apoyo financiero pese a los reiterados llamados institucionales sobre la urgencia de asistencia para las comunidades más afectadas

Guardar
Más de 7.000 adultos mayores
Más de 7.000 adultos mayores vulnerables de Ibagué quedaron fuera del programa Colombia Mayor, principal estrategia de protección social del Gobierno nacional - crédito Prosperidad Social

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) emitió un fuerte llamado de atención a la Alcaldía de Ibagué por el bajo cumplimiento en la inscripción de adultos mayores al programa Colombia Mayor, una de las principales estrategias de protección social del Gobierno nacional.

El informe del Plan Operativo Anual (POA) 2025 reveló que, pese a que el Gobierno habilitó cerca de 9.000 cupos para la ciudad, solo 1.800 adultos mayores lograron ser inscritos, dejando a más de 7.000 personas vulnerables fuera del beneficio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El programa Colombia Mayor busca garantizar un apoyo económico mensual de $230.000 a adultos mayores en condición de vulnerabilidad, para cubrir necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la baja cobertura registrada en Ibagué se ha convertido en motivo de preocupación tanto para el DPS como para la comunidad afectada.

El Departamento para la Prosperidad
El Departamento para la Prosperidad Social alertó sobre el bajo cumplimiento en la inscripción al programa Colombia Mayor en Ibagué, donde solo 1.800 adultos mayores accedieron de 9.000 cupos disponibles - crédito Prosperidad Social

La gerente regional del DPS en Tolima, Tatiana García, explicó que la problemática radica en fallas estructurales de la gestión local. “En Ibagué teníamos una base potencial de cerca de 10.000 adultos mayores, pero solo se logró inscribir aproximadamente a 1.800. Esa cifra es muy compleja y tiene que ver, principalmente, con la no garantía de un equipo completo para adelantar las inscripciones”, señaló la funcionaria.

García también afirmó que la alcaldesa ignoró las solicitudes del DPS para implementar acciones que permitieran cumplir la meta de inscripción. A partir de eso, el DPS ofreció apoyo operativo para avanzar en el proceso, pero la falta de personal contratado por parte de la administración municipal limitó severamente la ejecución en territorio.

“Nosotros propusimos trabajar de la mano, incluso llevando equipos desde la regional, pero la realidad es que al inicio de los eventos masivos la Alcaldía no contaba con el personal necesario. Eso impactó directamente la meta y, por ende, la posibilidad de ampliar cupos para Ibagué”, puntualizó García.

La gerente regional de Prosperidad
La gerente regional de Prosperidad Social en Tolima señaló que las fallas estructurales en la gestión local y la falta de personal impidieron avanzar en la inscripción de beneficiarios en Ibagué - crédito Prosperidad Social

La situación en la capital tolimense contrasta con la del municipio de Venadillo, que alcanzó un cumplimiento del 99,70 % en la ejecución de programas sociales del DPS, incluyendo Colombia Mayor y Renta Joven. La coordinadora de programas sociales en Venadillo, Claudia Bonilla, atribuyó el éxito al trabajo en territorio, los encuentros comunitarios y la articulación entre entidades para garantizar el acceso de la población vulnerable a las transferencias monetarias.

El informe del DPS identificó también a municipios como Santa Isabel, Falan, Cunday, San Luis y Villarrica como los de peor desempeño en el Tolima. Según la gerente regional, la mayoría de los incumplimientos en el departamento se deben a la falta de voluntad administrativa, diferencias políticas y ausencia de equipos completos para la operación de los programas sociales.

Mientras tanto, miles de adultos mayores en Ibagué siguen a la espera de un apoyo económico que podría aliviar su situación. El informe del DPS deja en evidencia que la falta de gestión y coordinación institucional ha pasado factura a una de las poblaciones más vulnerables de la ciudad, justo cuando el calendario de pagos para el primer semestre de 2026 ya fue anunciado.

Municipios como Santa Isabel, Falan,
Municipios como Santa Isabel, Falan, Cunday, San Luis y Villarrica registraron el peor desempeño en el Tolima, según el informe del DPS sobre Colombia Mayor - crédito Colombia Mayor

De acuerdo con Prosperidad Social, el ciclo 1 de Colombia Mayor iniciará la entrega de transferencias el 27 de febrero, cumpliendo así el compromiso de garantizar una renta básica a las mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años beneficiarios del programa. Los siguientes cinco ciclos de pagos están programados para el 25 de marzo, 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 29 de julio, respectivamente.

Para la entidad, la situación en Ibagué evidenció la importancia de la gestión administrativa y la articulación interinstitucional en la implementación de políticas públicas de protección social. Mientras en algunos municipios se logran coberturas cercanas al 100%, en la capital tolimense, miles de adultos mayores permanecen desprotegidos, sin acceso a un beneficio que podría marcar la diferencia en sus vidas.

Temas Relacionados

Colombia MayorIbaguéProgramas SocialesCobertura de Adultos MayoresExcluidos Colombia MayorColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro, desde Estados Unidos, volvió a atacar al CNE por decisiones contra el Pacto Histórico: “Está haciendo política”

El presidente cerró su visita a suelo norteamericano con duras críticas al Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusó de actuar con sesgo político y de favorecer un regreso al modelo del expresidente Iván Duque, pues en su parecer, “está haciendo política” y busca “dividir” a sus aliados

Gustavo Petro, desde Estados Unidos,

Obra del arquitecto Rogelio Salmona fue postulada como candidata a Patrimonio Mundial ante la Unesco

Cuatro construcciones icónicas de la capital colombiana construidas por Salmona integran el expediente elevado a la organización internacional

Obra del arquitecto Rogelio Salmona

Aida Victoria Merlano respondió sin filtros a Juliana Calderón tras polémica en homenaje a Yeison Jiménez: “Colgarse de la fama de un muerto”

La hermana de Yina Calderón aseguró que la manera en que Aida Victoria se comportó en la ceremonia no le pareció adecuada y levantó dudas sobre su relación con el artista fallecido. La barranquillera no tardó en contestar

Aida Victoria Merlano respondió sin

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

La intervención de tropas en áreas rurales de Tibú y El Tarra dejó siete fallecidos de esa estructura y un capturado, mientras continúa la búsqueda de los profesionales sanitarios retenidos por el grupo en Teorama

ELN secuestró a médico y

Lejos de las canchas, Teófilo Gutiérrez sorprendió a Barranquilla a ritmo de champeta

El delantero de Junior se ausentó del terreno de juego para mostrar su nueva faceta como cantante y bailarín

Lejos de las canchas, Teófilo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN secuestró a médico y

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron en violento ataque armado en Arauca: reportan que el político está bien

ENTRETENIMIENTO

Lejos de las canchas, Teófilo

Lejos de las canchas, Teófilo Gutiérrez sorprendió a Barranquilla a ritmo de champeta

Manuela González anunció que está tomando clases de batería y ya mostró sus primeros avances: “¿Y por qué no?”

Juliana Calderón habló del vínculo que tuvo con el primo de Yeison Jiménez antes del accidente: presentía que iba a morir

Shakira fue confirmada como acto musical del Gran Premio de Arabia Saudi de la Fórmula 1

Humorista de ‘Sábados Felices’ reveló por qué salió del programa después de 30 años: “Se cumplió un ciclo”

Deportes

Desde México llegó oferta por

Desde México llegó oferta por Guillermo Paiva: Junior tomó decisión sobre el futuro del paraguayo

Mundial de Inglaterra 1966: el día que Eusébio y Portugal superaron a la sorprendente Corea del Norte en Goodison Park

Omar Pérez tranquilizó a la hinchada con un mensaje optimista tras su infarto: “Con dolor, pero mejorando”

Ultiman detalles para el regreso de Jhon Arias a Brasil: habría preacuerdo con el campeón de la Libertadores

Luis Díaz envió un mensaje de apoyo a Christian González antes del Super Bowl: “Espero celebrar contigo”