Manuela González anunció que está tomando clases de batería y ya mostró sus primeros avances: “¿Y por qué no?”

La actriz de 49 años apostó por aprender a tocar un instrumento sin presiones, y hasta compartió su interpretación de un clásico del rock

La actriz compartió su progreso con el instrumento, interpretando un clásico de The Beatles - crédito @lamuelagonzalez/Instagram

Reconocida por su trabajo en la televisión colombiana, Manuela González es una de las infaltables en las telenovelas desde mediados de los 90. Producciones como Me llaman Lolita, El inútil, La saga, negocio de familia, En los tacones de Eva, La bella Ceci y el imprudente, El señor de los cielos o Perfil falso le permitieron gozar de reconocimiento internacional y una carrera que ya supera las tres décadas.

La bogotana también se hace notar en redes sociales por sus publicaciones, donde no tiene problemas en contar detalles de su carrera o mostrar momentos acompañada de su familia, en una combinación que le permite contar con 1,8 millones de seguidores en Instagram.

Y fue allí donde Manuela los tomó por sorpresa al compartir un reel donde se le observa tocando la batería, y concretamente la que corresponde a Help!, una de las canciones más emblemáticas de The Beatles.

Manuela González expresó su orgullo
Manuela González expresó su orgullo por aprender a tocar la batería sin pensar en cumplir expectativas particulares y disfrutar del proceso - crédito Netflix

Según explicó en la descripción, la actriz decidió hacer este paso en su vida por puro placer y ganas de algo diferente.

“Y así vamos! Agradezco la valentía de empezar a aprender un instrumento en este momento de mi vida, sin pensar en los contras y simplemente gozarme el proceso y decir ‘y porqué no?’”, manifestó dando las gracias a su profesor personal, Andrés Zea (reconocido por tocar con Bomba Estéreo) y a School of Rock Bogotá, academia que le abrió sus puertas en esta incursión.

Además de sus seguidores, colegas como Estefanía Gómez, Natalia Ramírez, Paola Turbay felicitaron a Manuela por este paso. Un usuario le sugirió que tomara clases con Diego Cadavid, quien además de actor es el baterista de The Mills. Ante esta sugerencia la bogotana respondió “Es un tesooooo!!!! Yo llevo muy poquito aún”.

Manuela González ya tiene listo su próximo proyecto actoral junto a Mabel Lara

‘Susana y Elvira’, la historia
‘Susana y Elvira’, la historia protagonizada por Manuela González y Mabel Lara anunció fecha de estreno en las salas de cine de Colombia - crédito @susanayelvira/Instagram

Durante la semana, ambas actrices confirmaron en sus cuentas oficiales que Susana y Elvira, proyecto que evolucionó de un blog a una serie web, estará de vuelta con una película desarrollada por Púlsar Studios junto a Jaguar Bite y bajo la dirección de María Gamboa, la misma responsable de la serie de Netflix.

En ese contexto, Manuela González expresó su entusiasmo en Instagram: “Querido Netflix, yo te amo! Qué dicha poderlo gritar a los cuatro vientos por fin! SUSANA Y ELVIRA VUELVE!”.

Por su parte, Mabel Moreno declaró que no puede esperar para ver el filme en la pantalla grande, sumando su voz a la de una comunidad que mantuvo durante años la expectativa por el regreso del proyecto.

El entusiasmo de la audiencia se evidenció en comentarios donde se lee: “Me morí con Susana y Elvira. La mujer en la que me voy a convertir después de esto” o “Susana y Elvira después de 10 años!!!”.

A través de la cuenta oficial del proyecto se confirmó que la fecha de estreno en las salas de cine de todo el país será el próximo 23 de abril. “Cancelen planes, armen parche” advirtieron en la publicación.

Además de las dos protagonistas, se sabe que el elenco contará con la participación de Emmanuel Restrepo, Claudio Cataño, Emmanuel Esparza, Viviana Santos, Julián Cerati, Luciano D’Alessandro, Mya Durán, Édgar Vittorino, Víctor Tarazona y David Moncada, entre otros.

Susana y Elvira tiene sus orígenes en 2006, cuando González y Moreno comenzaron relatando, a través de un blog, las historias de dos mujeres en sus treinta, abordando temáticas como el amor, la moda y la sexualidad que terminaron generando la identificación de un público que luego acompañó la transición al formato audiovisual. El éxito se consolidó con la construcción de una comunidad fiel que hizo el tránsito en redes sociales y nunca dejó de insistir a las actrices sobre una posible continuación.

