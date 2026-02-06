Colombia

Jessi Uribe hizo polémicas revelaciones sobre las regalías de su música y el cantante Osmar Pérez lo llamó “lambón y traicionero”

El cantante contó su versión sobre lo que pasaba con las regalías de su música en una entrevista y explicó cómo la repartición de ingresos con un exmanager desencadenó el conflicto que ahora sacude al gremio musical colombiano

Jessi Uribe rompe el silencio
Jessi Uribe rompe el silencio sobre el escándalo de regalías y revela detalles inéditos de su exmánager - cortesía @jessiuribe3/Instagram

La polémica por la distribución de regalías que involucra a Jessi Uribe y uno de sus exrepresentantes ha reabierto el debate sobre las condiciones contractuales en la industria musical colombiana, y ha sumado voces críticas al asunto, entre ellas la del cantante vallenato Osmar Pérez, el cual decidió meterse en la polémica y opinar respecto a las declaraciones del artista.

A través de un video que se viralizó en las redes sociales, Pérez calificó a Uribe de “Lambón, traicionero, desagradecido y peligroso”.

Más allá del conflicto legal, la controversia expone dinámicas recurrentes entre artistas, representantes y empresarios, donde las alianzas pueden desembocar en disputas públicas por el control y la repartición de los ingresos generados por el éxito.

