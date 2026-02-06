Jessi Uribe hizo polémicas revelaciones sobre las regalías de su música y el cantante Osmar Pérez lo llamó “lambón y traicionero”

Jessi Uribe rompe el silencio sobre el escándalo de regalías y revela detalles inéditos de su exmánager - cortesía @jessiuribe3/Instagram

La polémica por la distribución de regalías que involucra a Jessi Uribe y uno de sus exrepresentantes ha reabierto el debate sobre las condiciones contractuales en la industria musical colombiana, y ha sumado voces críticas al asunto, entre ellas la del cantante vallenato Osmar Pérez, el cual decidió meterse en la polémica y opinar respecto a las declaraciones del artista.

A través de un video que se viralizó en las redes sociales, Pérez calificó a Uribe de “Lambón, traicionero, desagradecido y peligroso”.

Más allá del conflicto legal, la controversia expone dinámicas recurrentes entre artistas, representantes y empresarios, donde las alianzas pueden desembocar en disputas públicas por el control y la repartición de los ingresos generados por el éxito.

