Gustavo Bolívar aseguró que Gustavo Petro ya no quiere que se haga la consulta de la izquierda el 8 de marzo

El exsenador afirmó que habló directamente con el presidente y sostuvo que insistir en esa consulta, sin Iván Cepeda, va en contravía de la unidad. También cuestionó la estrategia de Roy Barreras y advirtió que podría favorecer a la derecha

Gustavo Bolívar aseguró que el
Gustavo Bolívar aseguró que el presidente Gustavo Petro no respalda la consulta del 8 de marzo y que su prioridad es la unidad del progresismo - crédito @gustavo_bolivar - @gustavopetrourrego/Instagram

En medio de la discusión por la consulta prevista para el próximo 8 de marzo, el exsenador Gustavo Bolívar aseguró que el presidente Gustavo Petro no respalda ese mecanismo y que, por el contrario, considera que profundiza la división del movimiento.

Según Bolívar, insistir en la consulta sin la participación de Iván Cepeda es un error político que puede terminar debilitando las opciones de la izquierda en la primera vuelta presidencial.

Bolívar fue enfático en señalar que la consulta se ha convertido en una jugada estratégica de sectores que, a su juicio, buscan restarle fuerza a Cepeda, hoy el candidato con mayor respaldo dentro del progresismo. En su opinión, comparar los resultados de una eventual consulta con el caudal electoral de una elección presidencial general es un planteamiento engañoso que no refleja la verdadera correlación de fuerzas.

En una entrevista concedida a Caracol Radio, el exsenador afirmó que ha conversado directamente con el presidente Petro y que de esa charla salió una directriz clara: no avanzar con la consulta del 8 de marzo. “El presidente no quiere que exista esa consulta”, sostuvo Bolívar, al tiempo que explicó que esa posición cambió cuando Iván Cepeda fue excluido del proceso por decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El exsenador cuestionó la estrategia
El exsenador cuestionó la estrategia de Roy Barreras y advirtió que la consulta podría favorecer a los sectores de derecha- crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

“La consulta va en contravía de la unidad”

Para Bolívar, el eje del debate no es jurídico sino político. Aseguró que la consulta solo tenía sentido si Iván Cepeda participaba en igualdad de condiciones y que, tras su salida, el mecanismo perdió legitimidad dentro del progresismo. En ese contexto, afirmó que quienes decidan inscribirse y competir en la consulta estarían yendo en contravía del llamado a la unidad que ha hecho el propio presidente Petro.

El exsenador también advirtió que las consultas abiertas permiten la intervención de votantes ajenos al proyecto progresista, lo que podría inflar artificialmente candidaturas con bajo respaldo real. A su juicio, ese escenario facilitaría que sectores contrarios al Gobierno influyan en la definición del candidato del Pacto Histórico.

Uno de los blancos centrales de las críticas de Bolívar fue Roy Barreras. Según dijo, la propuesta de ir a consulta busca mostrar una fortaleza electoral que no se refleja en las encuestas. Recordó que, hasta ahora, Barreras no supera el 1 % en los sondeos, mientras que Iván Cepeda ronda cifras cercanas al 30 %.

Bolívar afirmó que habló directamente
Bolívar afirmó que habló directamente con Petro y que el mandatario considera que la consulta, sin Iván Cepeda, perdió sentido político - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Bolívar sostuvo que el planteamiento de medir fuerzas en una consulta, con alto flujo de recursos y una participación masiva, puede distorsionar la lectura política del momento. “No es lo mismo sacar votos en una consulta que en una elección presidencial”, insistió, y calificó la estrategia como una “viveza” que el progresismo no debería aceptar.

Petro, lealtades y el riesgo de favorecer a la derecha

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la afirmación de Bolívar de que el presidente Petro observará con atención quiénes acatan su llamado a la unidad y quiénes no. Según relató, en una conversación reciente le preguntó directamente al mandatario cuál era la línea política frente a la consulta y la respuesta fue tajante: “esa consulta no tiene que ir”.

Bolívar fue más allá y afirmó que insistir en la consulta podría terminar siendo funcional a la derecha, justo en un momento en el que ese sector llega dividido a la contienda electoral. En contraste, señaló que el progresismo tenía la oportunidad de presentarse unido e incluso aspirar a una victoria en primera vuelta, escenario que se debilita si hay múltiples candidaturas desde el mismo espectro político.

Finalmente, el exsenador anunció que no votará en la consulta del 8 de marzo y que hará campaña para que otros sectores del progresismo tampoco lo hagan. Para él, la salida pasa por sentarse con Iván Cepeda y construir una estrategia distinta, que priorice el proyecto colectivo sobre los intereses individuales y evite una fractura que, según advirtió, podría costarle muy caro a la izquierda en las urnas.

