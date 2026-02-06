Daniel Quintero anunció que participará en la Consulta del 8 de marzo contra Roy Barreras: “Yo le iba ganando a Iván”

Daniel Quintero participará en la consulta interpartidista del 8 de marzo - crédito Daniel Quintero/Facebook

Daniel Quintero confirmó en horas de la mañana del 6 de febrero de 2026 su participación en la consulta presidencial del Frente por la Vida que se realizará el 8 de marzo.

El exalcande de Medellín confirmó la noticia en entrevista con Noticias Caracol: “La pregunta del millón es: ¿si me voy a mantener o si me voy a retirar? Y la respuesta tiene que ser muy clara. Yo voy a estar en la consulta del Frente por la Vida, por coherencia, pero además porque es que yo precisamente renuncié a la consulta de octubre, a pesar de ir primero”.

Al explicar las razones detrás de su decisión, Quintero enfatizó el valor estratégico de esta etapa: “Y renuncio para poder estar en esta consulta, que es la importante. Esta es la consulta que va a elegir el próximo presidente del grupo”, puntualizó en conversación con el medio.

En cuanto a sus interacciones con su principal adversario, Roy Barreras, Daniel Quintero fue tajante al responder sobre la posibilidad de alianzas: “Eh, por ahora, no”, declaró.