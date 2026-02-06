Colombia

Daniel Quintero anunció que participará en la Consulta del 8 de marzo contra Roy Barreras: “Yo le iba ganando a Iván”

En cuanto a sus interacciones con su principal adversario, Roy Barreras, el exalcalde de Medellín fue tajante al responder sobre la posibilidad de alianzas

Daniel Quintero participará en la
Daniel Quintero participará en la consulta interpartidista del 8 de marzo

Daniel Quintero confirmó en horas de la mañana del 6 de febrero de 2026 su participación en la consulta presidencial del Frente por la Vida que se realizará el 8 de marzo.

El exalcande de Medellín confirmó la noticia en entrevista con Noticias Caracol: “La pregunta del millón es: ¿si me voy a mantener o si me voy a retirar? Y la respuesta tiene que ser muy clara. Yo voy a estar en la consulta del Frente por la Vida, por coherencia, pero además porque es que yo precisamente renuncié a la consulta de octubre, a pesar de ir primero”.

Al explicar las razones detrás de su decisión, Quintero enfatizó el valor estratégico de esta etapa: “Y renuncio para poder estar en esta consulta, que es la importante. Esta es la consulta que va a elegir el próximo presidente del grupo”, puntualizó en conversación con el medio.

En cuanto a sus interacciones con su principal adversario, Roy Barreras, Daniel Quintero fue tajante al responder sobre la posibilidad de alianzas: “Eh, por ahora, no”, declaró.

