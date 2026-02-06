Álvaro Uribe respondió comentario de Gustavo Petro que lo vinculó con paramilitar implicado en el asesinato de Andrés Escobar: “No les importa mentir”

Álvaro Uribe estalló contra Petro por vincularlo al paramilitar implicado en el asesinato de Andrés Escobar - crédito EFE/CTI

El 5 de febrero de 2026, el ganadero y caballista colombiano Santiago Gallón Henao fue asesinado en México. Fuentes ministeriales del Estado de México explicaron a Infobae que el hallazgo del cuerpo se produjo en Huixquilucan, municipio conocido por sus zonas residenciales exclusivas y altos niveles de seguridad.

La víctima presentaba signos de violencia y, aunque las características coinciden con las del narcotraficante colombiano, autoridades ministeriales informaron que la identidad no será confirmada oficialmente hasta realizar un cotejo de ADN con familiares.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Cabe recordar que Santiago Gallón Henao aparece en la historia criminal de Colombia por su relación con el narcotráfico desde los años 90. Junto con su hermano Pedro David, fue vinculado con el asesinato del futbolista Andrés Escobar en 1994, tras la eliminación de la selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos. El defensor del Atlético Nacional, había marcado un autogol decisivo en el partido contra los anfitriones pocos días antes del hecho.

Los hermanos Henao fueron condenados a 15 meses de prisión por obstrucción a la Justicia y encubrimiento, y su conductor a 11 años por homicidio agravado. Sin embargo, volvió a estar en el ojo público luego de ser señalado como uno de los fundadores del Bloque Metro.

Petro sobre muerte de Santiago Gallón y el pasado de Álvaro Uribe - crédito @petrogustavo/X

Tras conocerse el deceso, el presidente de la República Petro aseguró e X que Gallón fue “una figura ligada al narcotráfico desde la década de los noventa” y detalló sus nexos con estructuras criminales y grupos armados en Antioquia. Recordó que expuso a Gallón durante un debate sobre paramilitarismo en el Senado en 2007, vinculándolo con la Convivir El Cóndor y señalando operaciones junto a alias El Tubo en la hacienda Guacharacas, propiedad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con el jefe de Estado, “en la hacienda se entrenaba a los paramilitares”, y subrayó: “La convivencia del Cóndor fue decretada por el gobernador Álvaro Uribe Vélez, y se le dieron armas oficiales. La Convivir del Cóndor se disolvió en el bloque paramilitar Metro y luego este fue exterminado por el Bloque Central Bolívar, también del paramilitarismo”.

La dura repuesta de Álvaro Uribe a Gustavo Petro

En reacción a las declaraciones del gobernante de los colombianos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo que los ataques en su contra son la manera que Petro encontró para desviar la atención de su comportamiento pasivo con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El líder político negó tener vínculos con Gallón, el Bloque Metro y el paramilitarismo. De igual manera, comparó las acusaciones del presidente colombiano con las del senador Iván Cepeda, que lo señaló de intento de soborno de testigos.

El exmandatario sostuvo que las acusaciones del jefe de Estado carecen de veracidad - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Presidente Petro ahora se va a desquitar conmigo por lo mansurrón que Ud fue con el Presidente Trump. No conocí a Santiago Gallón, no tuve negocios con él. Muchos parecidos tienen Cepeda y Ud, no les importa mentir (sic)“, expuso.

El expresidente también criticó abiertamente a Iván Cepeda, precandidato presidencial y al presidente Gustavo Petro, señalando ante más de 2.200 asistentes en Ibague, Tolima, que la campaña de Cepeda cuenta con respaldo “burocrático” del Gobierno y con el apoyo de grupos “criminales” que, según dijo, estarían presionando votos en municipios del Tolima.

Álvaro Uribe denunció que grupos criminales obligan a votar por Iván Cepeda - Colprensa

Uribe Vélez afirmó sobre el respaldo a Cepeda: “No contento con el apoyo burocrático del Gobierno, es el candidato de los criminales que confiesan en todas partes. Lo dicen en Cunday, lo dicen en Planadas, lo dicen en la cordillera y en el plan: que hay que votar por Cepeda, el candidato de Petro”.

El exmandatario también denunció que la campaña de su adversario se aprovecha de los llamados ‘falsos positivos’ para beneficiarse electoralmente, indicando: “El único número que Cepeda sabe es el de los 6.400 para afectar mi honra”. Además, señaló que Gustavo Petro sería “maoísta” y que Cepeda actúa “en nombre del comunismo staliniano”.