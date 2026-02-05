Colombia

Siniestro vial múltiple dejó tres personas muertas y varias heridas en la vía Simijaca-Chiquinquirá: esto se sabe

La colisión múltiple ocurrió en la jurisdicción de Simijaca, donde un furgón colisionó con varios vehículos y motocicletas, provocando víctimas fatales y heridos que fueron llevados a centros asistenciales en Boyacá

El accidente múltiple en la vía Simijaca-Chiquinquirá dejó tres personas fallecidas y varios heridos, según informes oficiales - crédito X

La mañana del jueves 5 de febrero de 2026, la vía que conecta los municipios de Simijaca y Chiquinquirá fue escenario de un accidente vial múltiple que dejó al menos tres personas fallecidas y varios heridos.

El siniestro se registró a la altura del restaurante La Patrona, en jurisdicción de Simijaca, departamento de Cundinamarca. De acuerdo con información preliminar y reportes de testigos en redes sociales, el incidente involucró a dos camiones de carga, cuatro motocicletas y un vehículo particular.

Uno de los vehículos pesados, un furgón tipo NPR, embistió a un camión repartidor de gas y a dos motociclistas, lo que ocasionó el saldo trágico. Las autoridades informaron que tres personas murieron en el lugar de los hechos y varias más sufrieron lesiones de diferente gravedad.

Personal de los organismos de socorro y de la Policía Nacional acudió rápidamente al sitio para atender la emergencia. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial en Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá, donde reciben atención médica.

Es preciso mencionar que el tránsito vehicular en esta importante vía se mantuvo suspendido durante varias horas mientras se desarrollaban las labores de rescate y remoción de los vehículos involucrados, según confirmaron voceros de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cundinamarca.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades. La magnitud del accidente quedó registrada en fotografías difundidas a través de redes sociales, en las que se observa el estado de destrucción de los vehículos afectados.

Las primeras hipótesis que manejan los investigadores apuntan a posibles factores como exceso de velocidad, invasión de carril o condiciones adversas de la vía. Las autoridades competentes iniciaron las indagaciones necesarias para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron este accidente.

De igual modo solicitaron a la ciudadanía transitar con precaución en la zona mientras avanzan las investigaciones y se normaliza la movilidad. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan detalles adicionales sobre el estado de los lesionados y la identidad de las víctimas mortales.

Noticia en desarrollo...

