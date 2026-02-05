Colombia

Roy Barreras confirmó que seguirá con la consulta de la izquierda sin Iván Cepeda: “No voy a dejarle la cancha vacía a la consulta uribista, ni por el chiras”

El exsenador y candidato presidencial anunció que estará en la consulta de marzo y defendió el derecho a ofrecer una opción progresista, tras el fallo del CNE que impidió la participación de Iván Cepeda

Guardar
Roy Barreras confirma su candidatura
Roy Barreras confirma su candidatura a la consulta del 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa

El exsenador Roy Barreras anunció que continuará en la carrera presidencial y ratificó su participación en la consulta del 8 de marzo, pese a la decisión del CNE de inhabilitar al también candidato Iván Cepeda.

Durante una entrevista concedida al programa Mañanas Blu, el dirigente manifestó que ejercerá el derecho democrático de acudir a las urnas para ofrecerle al país una opción estable, un cambio seguro, sin miedo, sin odio, sin fracturas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La postura de Barreras responde a la reciente determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que impidió la realización de una consulta conjunta entre sectores progresistas, alterando los planes del Frente por la Vida y generando un nuevo episodio de tensiones al interior de la coalición de izquierda.

Según detalló en Blu Radio, el dirigente defendió la necesidad de mantener la competencia en igualdad de condiciones frente a las fuerzas conservadoras y expresó su negativa a abandonar la contienda.

“No voy a dejarle la cancha vacía al tarjetón de la consulta uribista. Yo no voy a perder por W ni a dejar que nos derrote la derecha por salir en desbandada”, enfatizó Barreras durante la entrevista.

El exsenador insistió en que la consulta debe continuar como expresión del liberalismo socialdemócrata y el progresismo moderado, incluso si otros precandidatos deciden no participar.

La decisión del CNE alteró el panorama para el sector progresista, al impedir la consulta conjunta inicialmente prevista entre Iván Cepeda y otros referentes de la izquierda.

A raíz de este hecho, el Pacto Histórico optó por no concurrir al mecanismo de selección interna, una postura que profundizó las diferencias entre Barreras y figuras cercanas al petrismo.

“Lamento que las notificaciones que se nos han hecho desde los compañeros del Pacto hayan sido por los medios de comunicación. A nosotros se nos comunica que tenemos que declinar, que renunciemos a una vida política”, dijo el dirigente.

Temas Relacionados

Roy BarrerasCNEPacto HistóricoIván CepedaConsejo Nacional ElectoralConsulta 8 de marzoColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernador de Córdoba cumplió su promesa: le regaló una motocicleta al hombre que salvó de una inundación

La labor de los escoltas del mandatario quedó grabada en video tras evitar que un hombre fuera arrastrado por la corriente en una carretera afectada por crecientes súbitas dentro del contexto de lluvias intensas

Gobernador de Córdoba cumplió su

Prueba Contrarreloj Individual - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y los ciclistas colombianos en el Campeonato Nacional de Ruta

Este 5 de febrero se corren las pruebas individuales contrarreloj en todas las categorías que buscan ganar el maillot con la bandera de Colombia con la que disputarán las competencias de la temporada 2026

Prueba Contrarreloj Individual - EN

Sergio Fajardo finalmente decidió si irá a consulta con Claudia López o directo a primera vuelta: “Estamos en un momento decisivo para nuestro país”

El exgobernador de Antioquia señaló a través de una misiva que no será parte de ninguna consulta presidencial, descartando de esa forma la invitación realizada por Claudia López

Sergio Fajardo finalmente decidió si

A la cárcel cantante de cumbia acusado de tratar de asesinar a su expareja: la hirió con un cuchillo

La captura de un músico con historial de antecedentes activó el debate público sobre la respuesta institucional y la protección de quienes denuncian abusos

A la cárcel cantante de

Jhon Arias tuvo contactos con el Flamengo, pero el colombiano rechazó la oferta: hay millones en juego

El exatacante del América de Cali e Independiente Santa fe tendría su regreso al fútbol brasileño, y se informa desde Brasil que el colombiano rechazó una oferta del Flamengo por respeto a su antiguo club: Fluminense

Jhon Arias tuvo contactos con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Viralizan video de Feid en

Viralizan video de Feid en 2016 hablando de cómo se veía en 2026 y con quién: esto predijo

Johanna Fadul apareció en un en vivo y habló de su expulsión de ‘La casa de los famosos’: “Me sentí superhumillada, me tiraron con una patada”

Omar Murillo volvió a avivar rumores sobre su orientación sexual tras aparecer en una foto con otro hombre: “Qué bonito sería”

Alexa Torrex y Beba protagonizan tenso enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Buscona, amargada y desleal”

Pelea entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro llegó a la justicia: investigarán conductas de violencia de género

Deportes

Prueba Contrarreloj Individual - EN

Prueba Contrarreloj Individual - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y los ciclistas colombianos en el Campeonato Nacional de Ruta

Jhon Arias tuvo contactos con el Flamengo, pero el colombiano rechazó la oferta: hay millones en juego

Técnico de la selección de Portugal definió donde sería la base de entrenamiento de los lusos para el Mundial 2026

Prensa brasileña destacó a los colombianos Johan Carbonero y Santos Borré en el empate entre Flamengo e Inter de Porto Alegre

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 4: América no pudo con Nacional y se alejó del liderato