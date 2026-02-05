Roy Barreras confirmó que seguirá con la consulta de la izquierda sin Iván Cepeda: “No voy a dejarle la cancha vacía a la consulta uribista, ni por el chiras”

Roy Barreras confirma su candidatura a la consulta del 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa

El exsenador Roy Barreras anunció que continuará en la carrera presidencial y ratificó su participación en la consulta del 8 de marzo, pese a la decisión del CNE de inhabilitar al también candidato Iván Cepeda.

Durante una entrevista concedida al programa Mañanas Blu, el dirigente manifestó que ejercerá el derecho democrático de acudir a las urnas para ofrecerle al país una opción estable, un cambio seguro, sin miedo, sin odio, sin fracturas.

La postura de Barreras responde a la reciente determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que impidió la realización de una consulta conjunta entre sectores progresistas, alterando los planes del Frente por la Vida y generando un nuevo episodio de tensiones al interior de la coalición de izquierda.

Según detalló en Blu Radio, el dirigente defendió la necesidad de mantener la competencia en igualdad de condiciones frente a las fuerzas conservadoras y expresó su negativa a abandonar la contienda.

“No voy a dejarle la cancha vacía al tarjetón de la consulta uribista. Yo no voy a perder por W ni a dejar que nos derrote la derecha por salir en desbandada”, enfatizó Barreras durante la entrevista.

El exsenador insistió en que la consulta debe continuar como expresión del liberalismo socialdemócrata y el progresismo moderado, incluso si otros precandidatos deciden no participar.

La decisión del CNE alteró el panorama para el sector progresista, al impedir la consulta conjunta inicialmente prevista entre Iván Cepeda y otros referentes de la izquierda.

A raíz de este hecho, el Pacto Histórico optó por no concurrir al mecanismo de selección interna, una postura que profundizó las diferencias entre Barreras y figuras cercanas al petrismo.

“Lamento que las notificaciones que se nos han hecho desde los compañeros del Pacto hayan sido por los medios de comunicación. A nosotros se nos comunica que tenemos que declinar, que renunciemos a una vida política”, dijo el dirigente.