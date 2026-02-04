Natalia Jiménez regresa a Colombia con su tour ‘La Jiménez’

Los seguidores de Natalia Jiménez en Colombia recibirán a la artista después de casi tres años de ausencia. La cantante española regresa con su gira internacional “La Jiménez”. EFE/Luis Ramírez

Los seguidores de Natalia Jiménez en Colombia recibirán a la artista después de casi tres años de ausencia. La cantante española regresa con su gira internacional “La Jiménez”, cuya agenda incluye el Movistar Arena de Bogotá el 24 de abril, el recinto Cenfer de Bucaramanga el primero de mayo y el Centauro Centro de eventos en Medellín el 2 de mayo. Las entradas están disponibles en preventa desde este 3 de febrero. Este “tour” marca el reencuentro de Jiménez con su público en los escenarios nacionales, con una propuesta basada en sus grandes éxitos y en clásicos de la música española y latinoamericana.

“He preparado muchísimas sorpresas para este show, vamos a dividirlo en etapas”, anunció Jiménez sobre la estructura del espectáculo. “Tendremos una etapa retro en la que escucharán grandes canciones de José José, Rocío Jurado, Camilo Sesto, Lola Flores... los grandes de la música en español”.

La artista destacó que el repertorio incluirá sus éxitos pop y rock, así como algunas versiones especiales: “Van a escuchar mis grandes éxitos de pop, así con guitarra, con rock, y alguna versión por ahí de algún otro artista que también me encanta y que a ustedes también, pero no voy a decir nada porque es sorpresa”.

Jiménez también anticipó que habrá un bloque especial dedicado al bolero: “Vamos a dividir otro bloque alrededor de los boleros. A mí me encantan y desde niña los escuchaba, siempre quise cantar en vivo canciones así como Perfume de Gardenia. Son bellísimas”. Contará con temas de la Sonora Santanera, Los Panchos, Javier Solís y Pedro Infante. La artista aseguró: “Se las van a saber todas”.

Al explicar el origen de la gira “La Jiménez”, la cantante relató: “¿Por qué no usamos mi apellido para ponerle el nombre? Venga, La Jiménez, que eso suena...”. Y agregó: “La Jiménez es la artista que siempre soñé ser, el gran vestuario, las grandes canciones, la gran interpretación, la música espectacular, un gran espectáculo”.

En ese proceso creativo, la intérprete sumó homenajes a figuras icónicas: “Para lograr todo eso va a tener que ser lo más espectacular de lo más espectacular. José José, Camilo Sesto, Rocío Jurado, Lola Flores... y ahí ya empiezas a diseñar el show. Obviamente no les puede faltar mis grandes canciones, que todas se la saben: ‘El Sol No Regresa’, ‘Me Muero’ y ‘Algo Más’. Todas esas”.

“Por añadidura, ¿qué más cosas les puedo dar que no hayan visto?”, planteó Jiménez. “A mí me encantan los boleros y nunca había tenido la oportunidad de cantarlos en vivo. Ya está, Los Panchos. Mis padres los escuchaban todos los días en casa. También incluiré canciones hermosas de la Sonora Santanera, Javier Solís, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. Esto va a estar espectacular”.

Natalia Jiménez es reconocida internacionalmente; ha recibido el Premio Grammy y el Premio Latin Grammy, y ha vendido más de cuatro millones de álbumes. Con discos como “México de Mi Corazón” Volumen I y II, logró múltiples discos de oro y platino en México y Estados Unidos. Su trabajo reciente, “De Jiménez a Jiménez”, la consolidó como una figura del regional mexicano.

Durante el último año, Jiménez superó los 50 conciertos en América Latina, Estados Unidos y España, alcanzando llenos totales y récords de ventas. Como solista, ha grabado duetos con artistas como Juan Gabriel, Marc Anthony, Daddy Yankee y Ricky Martin, y ha sido coach en programas de talento en América y España. La gira “La Jiménez”, que extenderá fechas en 2026, confirma el momento destacado de la carrera de la cantante.

En una sección especialmente emotiva de los conciertos, el repertorio incluirá la colaboración “Pedazos”, realizada junto al artista colombiano Yeison Jiménez. - crédito @yeison_jimenez/IG

En una sección especialmente emotiva de los conciertos, el repertorio incluirá la colaboración “Pedazos”, realizada junto al artista colombiano Yeison Jiménez. Sobre el tema, la cantante afirmó: “’Pedazos’ ha dejado un vacío enorme en mi alma, debido al cariño y la admiración mutua que compartíamos. Seguiré interpretando este tema en mis giras para honrar la memoria de mi amigo por todo el mundo”.

Actualmente, Jiménez celebra el cumplimiento de sus sueños profesionales y personales. Siente plenitud gracias a la música, la familia y la estabilidad alcanzada en su trayectoria.