Aplazaron las pruebas del concurso para trabajar en la Contraloría: hay nueva fecha para más de 3.000 aspirantes

La Contraloría General de la República aplazó las pruebas escritas del concurso de méritos tras un fallo judicial que ordenó modificar la jornada de evaluación- crédito Colprensa/VIsualesIA

La Contraloría General de la República aplazó la aplicación de las pruebas escritas del concurso de méritos con el que busca proveer más de 3.000 vacantes dentro de la entidad.

La determinación se conoció a través de una comunicación interna del Consejo Superior de Carrera Administrativa, conocida por Infobae Colombia, en la que se informó que las evaluaciones ya no se realizarán el 8 de febrero de 2026, como estaba previsto inicialmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el documento, la decisión responde al cumplimiento de un fallo de tutela emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá, que ordenó adelantar ajustes en la logística y desarrollo de las pruebas.

Cambio de fecha tras orden judicial

Miles de aspirantes deberán presentar las pruebas del concurso de la Contraloría el próximo 1 de marzo de 2026, luego del cambio en el cronograma- crédito Contraloría General de la República

Según la comunicación oficial, el Consejo Superior de Carrera Administrativa analizó el fallo judicial durante una sesión realizada el 2 de febrero de 2026. En esa providencia, el despacho judicial solicitó que se adelantaran todas las gestiones necesarias para que las pruebas escritas previstas inicialmente se pudieran realizar en una sola jornada.

El fallo estableció que, en caso de que no fuera posible garantizar esa condición, debía suspenderse la aplicación del examen y programarse una nueva fecha en la que se pudiera cumplir con ese requisito. Tras evaluar la situación, la Contraloría determinó aplazar las pruebas.

En ese sentido, la entidad confirmó a este medio que la nueva fecha para la aplicación de los exámenes será el domingo 1 de marzo de 2026. La medida impacta a miles de aspirantes que participaban en el proceso de selección para ingresar a la carrera administrativa de la entidad.

Aunque la comunicación conocida corresponde a un documento dirigido a funcionarios de la institución, la decisión tiene efectos directos sobre los candidatos que se encontraban en etapa de evaluación dentro del concurso.

Un concurso con miles de vacantes en juego

El proceso busca proveer más de 3.000 cargos de carrera administrativa en distintos niveles dentro de la entidad- crédito Freepik

El proceso de selección de la Contraloría ha sido uno de los más grandes convocados recientemente dentro del sector público colombiano. El concurso busca proveer 3.144 vacantes de carrera administrativa en diferentes niveles de la entidad.

Según información divulgada anteriormente por la propia institución, la mayoría de los cargos corresponden al nivel profesional, con 2.586 plazas disponibles. Además, se contemplan 263 empleos del nivel asistencial, 237 del nivel ejecutivo, 41 cargos técnicos y 17 puestos del nivel asesor.

El operador técnico del proceso es la Universidad de Antioquia, institución encargada de coordinar la logística del concurso, incluyendo la organización de las pruebas escritas, citaciones y publicación de resultados.

Antes del aplazamiento, se había previsto que los aspirantes recibirían la citación a través del correo electrónico registrado durante su inscripción y mediante el portal web del concurso, donde también pueden consultar información detallada del proceso.

Cómo son las pruebas de la Contraloría y qué evalúan

La Universidad de Antioquia es la encargada de la logística y aplicación de las pruebas del concurso de la Contraloría- Freepik

Las evaluaciones escritas constituyen una de las fases más importantes dentro del concurso, pues permiten medir las competencias necesarias para desempeñar los cargos ofertados.

De acuerdo con las guías divulgadas previamente para los aspirantes, las pruebas incluyen dos grandes componentes: competencias funcionales y competencias comportamentales. En el primero se analizan conocimientos relacionados con la Constitución Política, el funcionamiento del organismo de control fiscal y la aplicación de manuales y procedimientos institucionales.

Este componente funcional se estructura en diferentes niveles de dominio del conocimiento, que abarcan desde el recuerdo de conceptos y marcos normativos, pasando por la comprensión y aplicación práctica de la información, hasta el análisis de situaciones complejas relacionadas con el ejercicio del cargo.

Por su parte, la evaluación de competencias comportamentales se desarrolla mediante preguntas de carácter predictivo. En este segmento, los aspirantes deben elegir entre varias alternativas de actuación frente a escenarios laborales hipotéticos, con el fin de medir habilidades asociadas al desempeño organizacional.

Con el aplazamiento de las pruebas, los aspirantes deberán estar atentos a nuevas citaciones y orientaciones que serán publicadas a través de los canales oficiales del concurso.