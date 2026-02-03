Colombia

Aplazaron las pruebas del concurso para trabajar en la Contraloría: hay nueva fecha para más de 3.000 aspirantes

El proceso, que busca proveer miles de cargos de carrera administrativa, tendrá un cambio clave en su cronograma, esta será la nueva fecha

Guardar
La Contraloría General de la
La Contraloría General de la República aplazó las pruebas escritas del concurso de méritos tras un fallo judicial que ordenó modificar la jornada de evaluación- crédito Colprensa/VIsualesIA

La Contraloría General de la República aplazó la aplicación de las pruebas escritas del concurso de méritos con el que busca proveer más de 3.000 vacantes dentro de la entidad.

La determinación se conoció a través de una comunicación interna del Consejo Superior de Carrera Administrativa, conocida por Infobae Colombia, en la que se informó que las evaluaciones ya no se realizarán el 8 de febrero de 2026, como estaba previsto inicialmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el documento, la decisión responde al cumplimiento de un fallo de tutela emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá, que ordenó adelantar ajustes en la logística y desarrollo de las pruebas.

Cambio de fecha tras orden judicial

Miles de aspirantes deberán presentar
Miles de aspirantes deberán presentar las pruebas del concurso de la Contraloría el próximo 1 de marzo de 2026, luego del cambio en el cronograma- crédito Contraloría General de la República

Según la comunicación oficial, el Consejo Superior de Carrera Administrativa analizó el fallo judicial durante una sesión realizada el 2 de febrero de 2026. En esa providencia, el despacho judicial solicitó que se adelantaran todas las gestiones necesarias para que las pruebas escritas previstas inicialmente se pudieran realizar en una sola jornada.

El fallo estableció que, en caso de que no fuera posible garantizar esa condición, debía suspenderse la aplicación del examen y programarse una nueva fecha en la que se pudiera cumplir con ese requisito. Tras evaluar la situación, la Contraloría determinó aplazar las pruebas.

En ese sentido, la entidad confirmó a este medio que la nueva fecha para la aplicación de los exámenes será el domingo 1 de marzo de 2026. La medida impacta a miles de aspirantes que participaban en el proceso de selección para ingresar a la carrera administrativa de la entidad.

Aunque la comunicación conocida corresponde a un documento dirigido a funcionarios de la institución, la decisión tiene efectos directos sobre los candidatos que se encontraban en etapa de evaluación dentro del concurso.

Un concurso con miles de vacantes en juego

El proceso busca proveer más
El proceso busca proveer más de 3.000 cargos de carrera administrativa en distintos niveles dentro de la entidad- crédito Freepik

El proceso de selección de la Contraloría ha sido uno de los más grandes convocados recientemente dentro del sector público colombiano. El concurso busca proveer 3.144 vacantes de carrera administrativa en diferentes niveles de la entidad.

Según información divulgada anteriormente por la propia institución, la mayoría de los cargos corresponden al nivel profesional, con 2.586 plazas disponibles. Además, se contemplan 263 empleos del nivel asistencial, 237 del nivel ejecutivo, 41 cargos técnicos y 17 puestos del nivel asesor.

El operador técnico del proceso es la Universidad de Antioquia, institución encargada de coordinar la logística del concurso, incluyendo la organización de las pruebas escritas, citaciones y publicación de resultados.

Antes del aplazamiento, se había previsto que los aspirantes recibirían la citación a través del correo electrónico registrado durante su inscripción y mediante el portal web del concurso, donde también pueden consultar información detallada del proceso.

Cómo son las pruebas de la Contraloría y qué evalúan

La Universidad de Antioquia es
La Universidad de Antioquia es la encargada de la logística y aplicación de las pruebas del concurso de la Contraloría- Freepik

Las evaluaciones escritas constituyen una de las fases más importantes dentro del concurso, pues permiten medir las competencias necesarias para desempeñar los cargos ofertados.

De acuerdo con las guías divulgadas previamente para los aspirantes, las pruebas incluyen dos grandes componentes: competencias funcionales y competencias comportamentales. En el primero se analizan conocimientos relacionados con la Constitución Política, el funcionamiento del organismo de control fiscal y la aplicación de manuales y procedimientos institucionales.

Este componente funcional se estructura en diferentes niveles de dominio del conocimiento, que abarcan desde el recuerdo de conceptos y marcos normativos, pasando por la comprensión y aplicación práctica de la información, hasta el análisis de situaciones complejas relacionadas con el ejercicio del cargo.

Por su parte, la evaluación de competencias comportamentales se desarrolla mediante preguntas de carácter predictivo. En este segmento, los aspirantes deben elegir entre varias alternativas de actuación frente a escenarios laborales hipotéticos, con el fin de medir habilidades asociadas al desempeño organizacional.

Con el aplazamiento de las pruebas, los aspirantes deberán estar atentos a nuevas citaciones y orientaciones que serán publicadas a través de los canales oficiales del concurso.

Temas Relacionados

ContraloríaAplazan Concurso ContraloríaConcurso ContraloríaContraloría GeneralColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro ordenó atención inmediata de la emergencia en La Mojana y Córdoba por lluvias: “Cuidarse mucho aguas abajo”

A través de su cuenta de X, el presidente colombiano emitió una alerta sobre la situación del embalse de Urrá y advirtió a la población

Gustavo Petro ordenó atención inmediata

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: siga las últimas noticias

El encuentro entre ambos mandatarios será en la Casa Blanca a las 12:00 p. m. y contará con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

EN VIVO | Reunión Gustavo

Policía capturó a hombre que habría violado a tres menores en Cundinamarca: también tenía una denuncia en Venezuela por abuso sexual

Las autoridades judiciales ordenaron el encarcelamiento de un hombre de 38 años luego de que una investigación determinara que cometió agresiones sexuales continuadas contra su hija y dos hijastras en varios municipios

Policía capturó a hombre que

Álvaro Uribe denunció la compulsa de copias en su contra por dos asesinatos en los años 90: “Es abusiva y políticamente motivada”

Las declaraciones del exmandatario surgen tras ser señalado en una investigación judicial que involucra la muerte de Jesús María Valle y otros hechos violentos ocurridos mientras era gobernador de Antioquia

Álvaro Uribe denunció la compulsa

El artista internacional LifeofFilm pasó por Medellín y confió una cámara desechable a un skater paisa: este fue el resultado

La propuesta de LifeofFilm reveló secretos urbanos y una perspectiva única mediante 16 imágenes tomadas por un patinador con visión reducida

El artista internacional LifeofFilm pasó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Cantante que rinde tributo a

Cantante que rinde tributo a Yeison Jiménez reveló que le prohibieron continuar imitando al artista: “Recibí un comunicado de los abogados”

J Balvin está molesto con Valentina Ferrer por un detalle que no pasó inadvertido en los Premios Grammy: “Chichón de piso me dicen”

Estos son los prestigiosos diseñadores de los vestidos que usó Karol G en los Grammy 2026: ⁠las prendas cuestan una fortuna

⁠Karina García contó cómo se siente tras mudarse a Bogotá para su nuevo proyecto en ‘La casa de los famosos’: “Un carrusel de emociones”

Así fue la disculpa de Johanna Fadul con Campanita tras el comentario racista en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Carlos Antonio Vélez reveló que

Carlos Antonio Vélez reveló que Falcao García llamó a James Rodríguez para intentar convencerlo de fichar con Millonarios: “Venga y juegue”

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

La increíble oportunidad de gol que Falcao falló en el empate Millonarios - Medellín por la Liga BetPlay

América de Cali fortaleció su ataque y apuesta por su nuevo goleador con la mira puesta en la Sudamericana

Colombia va por todo: Néstor Lorenzo reveló la meta que ilusiona en el Mundial FIFA 2026