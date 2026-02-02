Qué pasará con el precio del dólar en Colombia si la reunión entre Petro y Trump fracasa

El dólar se debilitó a nivel global en 2025 y en Colombia se cotiza por debajo de los $4.000 desde septiembre - crédito Freepik

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca. El objetivo principal del encuentro es abordar la relación bilateral, que atraviesa uno de los periodos más tensos en décadas, en especial, por desacuerdos en la política antidrogas, temas de seguridad regional y comercio.

La reunión surge luego de meses de declaraciones públicas, medidas de presión y episodios diplomáticos que incluyeron la revocatoria que hizo Washington de la visa de Petro, sanciones financieras y críticas cruzadas sobre el manejo del narcotráfico. Ambos gobiernos buscan superar estos roces y redefinir la cooperación estratégica, sobre todo, en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad hemisférica.

Dentro de la agenda también figuran asuntos de migración, cooperación comercial y el manejo de la situación regional ante la caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Petro señaló que el encuentro será “decisivo” para el futuro de las relaciones bilaterales y para la seguridad de los colombianos.

La cita despierta expectativas en los mercados y alimenta dudas sobre su impacto en la economía colombiana. Entre las dudas que hay está en qué podría pasar con el precio del dólar en caso de que el encuentro termine bien o mal. La moneda se depreció en los últimos meses y se cotiza, al cierre del 2 de febrero, por debajo de los $3.700.

Qué dicen los expertos

Al respecto, expertos consultados por Infobae Colombia dieron su punto de visa. El economista Andrés Moreno Jaramillo, profesor de Economía en la Universidad del Rosario, ironizó al decir que “normalmente esos encuentros traen más memes que cosas que puedan afectar al dólar”. La percepción de los analistas apunta a que los efectos inmediatos de la reunión en el mercado cambiario podrían ser limitados, aunque el contexto político añade incertidumbre.

Recordó el experto que la economía colombiana ya enfrentaba una fuerte oferta de dólares antes del encuentro, por que ello ha bajado de precio. “El dólar en Colombia viene una tendencia baja, obviamente, primero, por una tendencia mundial y, segundo, por las monetizaciones del Gobierno, que inundó esto de dólares. Hay demasiada oferta de dólares en Colombia”, afirmó.

Los mandatarios comparten estilos “disruptivos” en la política, pero eso no necesariamente implica efectos inmediatos. “Yo creería que en la medida en que no hagan show y escándalos, porque los dos son igualitos, el dólar va a tener volatilidad y este encuentro no necesariamente va a afectar al dólar en Colombia”, puntualizó.

Penalizaciones a Gustavo Petro

A su vez, el profesor asistente de Economía en la Universidad Javeriana Adrián Garlati aportó una visión similar. “Yo no creo, honestamente, que eso vaya a influenciar mucho al dólar”, dijo. Aclaró que, incluso, si el resultado de la reunión fuera adverso, Estados Unidos, podría enfocar, como suele hacer, las sanciones en el presidente antes que en la economía colombiana en su conjunto. “Lo que se ve es que Trump lo que hace es tratar de penalizar más en forma directa al presidente, más que a Colombia, como ha sido, por ejemplo, el caso de la inclusión en la lista Clinton”, explicó

Los expertos coinciden en que los factores estructurales superan la coyuntura política para determinar el comportamiento del dólar. “Van a haber otras cosas mucho más estructurales que van a tocar el dólar”, resaltó Garlati. Entre estos elementos destaca la tasa de interés del Banco de la República, que en la actualidad es de 10,25%, lo que incentiva la llegada de inversión extranjera y apunta a una mayor entrada de dólares al país.

Remarcó que el contexto internacional también es decisivo: “Otro factor que está siendo bien importante en estos días es este tema con Irán, que está en la duda sobre si va a haber o no conflicto, y eso afecta el precio del petróleo y al dólar”.

Sanciones económicas de Estados Unidos

El riesgo de sanciones económicas que podría hacer Estados Unidos es central en el análisis que hizo el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira. Advirtió sobre la posibilidad de sanciones severas si el diálogo fracasa. “Si se anuncian sanciones económicas fuertes, se crea incertidumbre macroeconómica. Esto suele generar salida de capital extranjero, menor flujo de inversiones y exportaciones, mayor percepción de riesgo país”, detalló.

Y ante un endurecimiento en las relaciones, los inversores tienden a demandar más dólares y vender pesos, lo que presiona el tipo de cambio al alza.

Vieira enfatizó en la importancia del comercio exterior en este escenario, ya que “Estados Unidos es el principal socio comercial. Si hay aranceles más altos, algunas exportaciones —como café, flores o petróleo— enfrentan barreras, cayendo la entrada de dólares al país”, insistió.

Inversión extranjera afectada

La inversión extranjera también se vería afectada. “Los flujos de inversión suelen reducirse cuando hay sanciones, lo que significa menos ingreso de dólares a Colombia, presionando la tasa de cambio”, agregó. Esto elevaría el nivel de riesgo país, limitando el acceso a capital e incrementando el costo de la deuda para Colombia. Según el CEO de JP Tactical Trading, “el mercado podría exigir mayores rendimientos por deuda colombiana, elevando tasas y presionando la economía”.

Las consecuencias de un peso colombiano debilitado serían inmediatas para consumidores y empresas. “Un peso más débil encarece importaciones, lo que puede subir los precios al consumidor”, dijo. Además, la volatilidad financiera dificultaría el acceso a créditos y restringiría la liquidez en el sistema bancario. “Mayor volatilidad e incertidumbre pueden enfriar préstamos, inversión y flujos financieros”, puntualizó Juan Pablo Vieira.

Mientras tanto, en el plano macroeconómico, un aumento en el costo del endeudamiento público y la ralentización del crecimiento serían escenarios probables si se agrava la crisis diplomática. Sostiene el experto que una percepción negativa de los mercados obligaría a los inversionistas a exigir tasas de interés más altas, complicando así el panorama económico de Colombia.