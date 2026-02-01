Colombia

Lotería La Caribeña Noche: la jugada ganadores y resultado del último sorteo

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Guardar
La Caribeña Noche es una
La Caribeña Noche es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar (Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Caribeña, con gran alcance en Colombia, es una favorita entre quienes buscan premios en los sorteos nocturnos. Cada noche, desde las 22:00 horas, se generan altas expectativas entre los jugadores por los posibles resultados.

Participar solo requiere elegir una combinaciónde cuatro cifras del 0000 al 9999 y decidir cuánto apostar. Los billetes pueden encontrarse en redes oficiales a nivel nacional, indicados en la web oficial.

A continuación le ofrecemos los números ganadores correspondientes al 31 de enero. Si fue premiado, su boleto es el único comprobante válido para retirar el premio, por lo que debe conservarlo cuidadosamente.

Resultados del sorteo del 31 de enero

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 2274

Quinta: 1

Cómo se juega la Lotería Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se empezó a jugar la lotería en el país

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

La Caribeña nocheResultado la Caribeña Noche HoyÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaChance Caribeña Noche Colombianarrativa

Más Noticias

Sacerdote critica a Gustavo Petro por declaraciones sobre Jesús y las califica de “irrespetuosas y vulgares”

El religioso rechazó de forma contundente las afirmaciones del mandatario, cuestionó la falta de sustento histórico de sus palabras y aseguró que estas constituyen una ofensa directa a la fe cristiana

Sacerdote critica a Gustavo Petro

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 1 de febrero

Conoce con anticipación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Los cortes de la Luz

Vuelo de Avianca Bogotá–Sao Paulo aterrizó de emergencia en El Dorado por falla técnica

Aeronáutica Civil activó PMU y aerolínea aseguró que la situación fue atendida sin riesgos para los pasajeros

Vuelo de Avianca Bogotá–Sao Paulo

Organización pidió ayuda a Petro por fallas en el esquema de protección de un líder social: “Profunda preocupación”

El colectivo denunció falencias en el vehículo de seguridad asignado al defensor de derechos humanos Jesús Antonio Álvarez, y presuntos actos de negligencia de funcionarios del Estado

Organización pidió ayuda a Petro

Intolerancia en Bogotá: esta fue la insólita acción de un ciclista para ganar la discusión con un motociclista en plena vía

Una serie de altercados, ocurridos en la autopista Norte y en el sector del Tintal, pone en evidencia la tensión frecuente que se vive entre conductores, ciclistas y peatones en la ciudad

Intolerancia en Bogotá: esta fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe falló en una

Juanda Caribe falló en una misión secreta dentro de ‘La casa de los famosos 3′ y ahora su permanencia está en peligro

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

Karen Sevillano y La segura lanzaron comentario inesperado en el ‘After de La casa de los famosos’ y les llamaron la atención: “Como Maduro al calabozo”

Johanna Fadul rompió una regla importante en ‘La casa de los famosos Colombia’ y el jefe le impuso un castigo de inmediato

Deportes

El jugador colombiano al que

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami

Atlético Nacional vs. Inter Miami: el gol de Juan José Rengifo no fue suficiente para ganarle al equipo de Lionel Messi