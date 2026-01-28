Altafulla reaparece con bastón y genera inquietud sobre su estado físico: “Cómo les cuento”

Altafulla confiesa que está soltero y revela cómo vive su nueva etapa tras La casa de los famosos Colombia - crédito @altafulla/IG

El cantante Altafulla encendió las alarmas entre sus seguidores luego de aparecer en público caminando con un bastón, situación que desató preocupación sobre su estado de salud.

El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia sufrió una lesión durante una presentación en la isla de San Andrés, donde un tropiezo casi lo hace caer, resultando en una molestia en una de sus rodillas.

Después del incidente, Altafulla recibió atención médica y aseguró que su situación no era grave. Sin embargo, las imágenes del cantante utilizando un bastón generaron inquietud en redes sociales, donde muchos de sus seguidores se preguntaron si podrá continuar cumpliendo con su agenda profesional y presentaciones próximas.

Altafulla preocupó a sus seguidores al mostrarse en un centro médico por una molestia en su rodilla - crédito @altafulla / Instagram

Las primeras imágenes del cantante lesionado aparecieron en sus redes sociales, en donde compartió una de sus terapias en donde se ve en una máquina mientras la enfermera le aplica un poco de hielo en la rodilla. “Cómo les cuento que me la he pasado en esto”, escribió el cantante. El propio artista intentó calmar los ánimos al comunicar que la lesión no requiere mayores cuidados, pero la preocupación persiste entre quienes siguen de cerca su carrera.

En otra historia se ve al barranquillero salir de lo que parece ser el centro médico, usando el bastón y demostrando una notable molestia para caminar.

El ganador de 'La casa de los famosos 2' reveló que un accidente lo tiene lesionado de una rodilla - crédito @altafulla/ Instagram

El post dejó varias reacciones de sus seguidores que lamentaron su quebranto de salud y otros que aprovecharon para bromear al respecto. “Ay mi Alti, que te recuperes pronto 🥺🥺“, ”qué le pasó a papi Alti 😳 Le vamos a enviar a la ENFERMERA de CONFIANZA”. “yo sé que a él le duele lo de Karina digan la digan 😊“, dicen algunas de las reacciones.

Altafulla reaccionó a video de Emiro, Melissa y La Toxi Costeña cantando una de sus canciones

Altafulla también captó la atención en redes sociales luego de compartir un video donde aparecen Emiro Navarro y La Toxi Costeña, sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia. El clip, que muestra a los creadores de contenido bailando y sumándose a una tendencia con una canción de Altafulla, no corresponde a una grabación reciente, pero el gesto de volver a publicarlo fue interpretado por muchos seguidores como una posible señal de reconciliación.

Durante y después del reality, la relación entre Altafulla y algunos participantes, especialmente La Toxi Costeña, se vio marcada por enfrentamientos. Aunque el cantante ha afirmado en entrevistas que no mantiene rencores y expresa disposición para llevarse bien con todos, el distanciamiento con La Toxi Costeña se hizo evidente para el público.

Por su parte, La Toxi Costeña ha hablado sobre su vínculo con Altafulla en transmisiones en vivo tras su salida del programa. En una de esas intervenciones, expresó: “Lo llegué a querer mucho, no siento rabia y si lo veo lo saludaría con un abrazo”. Sin embargo, ese reencuentro no ha ocurrido y la posibilidad de que ambos coincidan genera expectativa entre sus seguidores.

Aunque algunos internautas aseguran que el video hace parte de una tregua entre los ex Casa de los famosos, otros sospechan que solo se trata de una broma para el cantante - crédito @emironavarrofficial/ TikTok

“Falta alti 😆”, “Los que sabemos el verdadero contexto 🤪”, “Que regrese WLteam papitas 😜”, “Karina viendo que no valió la pena todo el show que montó“, ”Que está pasando aquí“, ”Está más pegado este tik tok que la casa de los famosos 3″, “¿Esto es verdad? 😳”, “Esto tiene que ser IA”, “eso fue por el vídeo q subió Altafulla, que estaba en un concierto menciono a Melissa y a Toxi 🤣”, dicen algunas de las reacciones.

En paralelo, Altafulla compartió un adelanto de su próximo tema musical, una canción centrada en el desamor. Varios usuarios en redes sociales relacionaron la letra con su pasado junto a la creadora de contenido Karina García, insinuando que podría tratarse de una referencia a esa relación. El cantante no se ha pronunciado sobre estos comentarios, pero el interés del público continúa enfocado en sus publicaciones y en los posibles mensajes ocultos que puedan revelar detalles de su vida personal.