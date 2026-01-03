Colombia

Gobierno llevó a cabo dos consejos de seguridad por situación en Venezuela: “Proteger la democracia es proteger al presidente”

El Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo ataques en suelo venezolano y capturó al dictador Nicolás Maduro

Los consejos de seguridad se
Los consejos de seguridad se llevaron a cabo en la madrugada y en la mañana del 3 de enero - crédito @DapreCol/X

Luego de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara al dictador Nicolás Maduro, señalado de cometer delitos relacionados con el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció, dando a conocer la postura oficial del Gobierno ante los hechos.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”, indicó el primer mandatario en X.

El jefe de Estado informó que tomó medidas para garantizar la seguridad de la población en la frontera colombo-venezolana. Al mismo tiempo, lideró dos consejos de seguridad realizados en la madrugada y en la mañana del 3 de enero de 2026. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) compartió imágenes de la reunión oficial, en la que participó la directora de la entidad y secretaria general de Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.

De acuerdo con la información difundida por el Dapre, los consejos de seguridad se orientaron al establecimiento de estrategias para proteger la democracia y al presidente Petro. “Proteger la democracia es proteger al Presidente de la República, @petrogustavo”, aseveró.

En los consejos de seguridad también estuvieron presentes ministros y ministras, entidades del orden nacional, organismos de control, el sistema de medios públicos, entidades del sector social y de protección, el cuerpo diplomático, que incluyó a embajadores de Colombia en Venezuela y en Estados Unidos.

Es de recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre lo que podría pasar en Colombia por el rol que cumple en el narcotráfico, como país productor.

“Tiene fábricas de cocaína, tiene fábricas dónde hace cocaína, y sí, creo que voy a seguir con mi primera declaración. Está haciendo cocaína y la está enviando a Estados Unidos. (Gustavo Petro) se tiene que cuidar su trasero”, señaló.

En desarrollo...

