Colombia

Gobierno Petro ofreció subsidios de hasta $52 millones a taxistas para que se pasen a carros eléctricos: cómo funcionan

La iniciativa busca avanzar en la transición energética y mejorar la calidad del aire urbano

Guardar
Las autoridades buscan proteger el
Las autoridades buscan proteger el medio ambiente con la transición a taxis eléctricos - crédito Ministerio de Transporte

Propietarios de taxis que cuenten con sus vehículos hace más de 10 años en Colombia pueden recibir hasta $52 millones en incentivos para cambiar sus automóviles por unidades 100% eléctricas, a través de un plan nacional de modernización respaldado por recursos del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (Fopat).

De acuerdo con información revelada por el Ministerio de Transporte durante la jornada del 31 de diciembre de 2025, la meta es renovar progresivamente hasta lograr 54.000 taxis para 2036, impulsando la descarbonización del sector y priorizando la mejora de la calidad del aire, de acuerdo con la entidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las autoridades de transporte del país, las ayudas llegan hasta los $42 millones para la reposición del vehículo y se entregan $10 millones adicionales para la compra e instalación de sistemas de recarga domiciliarios.

Los taxis eléctricos ofrecen ahorros
Los taxis eléctricos ofrecen ahorros de hasta 43% en combustible y beneficios legales para los conductores - crédito Ministerio de Transporte

El programa ofrece también descuentos vigentes en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), reducción en el pago de la Revisión Técnico - Mecánica y exención de restricciones de circulación, lo que permite a los beneficiarios operar sin pausas obligatorias.

Teniendo en cuenta este panorama, el ahorro para los conductores se traduce en hasta 43% menos en combustible y 65% de reducción en costos de mantenimiento, en comparación con automóviles tradicionales con motor de combustión interna, que operan actualmente a lo largo y ancho del territorio nacional.

Ante este anuncio, la ministra María Fernanda Rojas destacó que el Fopat prioriza “una transición energética que pone a las personas en el centro. Queremos que los taxistas tengan vehículos modernos, eficientes y más rentables, mientras contribuimos a reducir emisiones y a mejorar la calidad del aire en las ciudades”, destacó.

Del mismo modo, aprovechó para exaltar las labores del Ministerio de Transporte en pro de la seguridad ambiental: “Este programa demuestra que cuidar el ambiente puede significar más ingresos y mejores condiciones para quienes viven del transporte, a la vez que contribuye a la disminución de emisiones y a condiciones laborales más favorables para quienes dependen del transporte”.

La colaboración representa un paso
La colaboración representa un paso más para lograr la movilidad eléctrica en el país - crédito Ministerio de Transporte

MinTransporte trabaja por fortalecer la seguridad vial

Las autoridades no solo se enfocan en el medio ambiente, pues antes de que terminara el 2025 confirmaron una inversión superior a $60.600 millones desde el Ministerio de Transporte de Colombia, en cooperación con el Instituto Nacional de Vías y Indumil, con la que pretenden impulsar la producción nacional de vehículos blindados destinados a reforzar la seguridad en las principales vías del país.

Este acuerdo, vigente durante 5 años, busca no solo optimizar la protección en corredores estratégicos, sino consolidar la soberanía tecnológica y aumentar la autonomía del Estado en materia de transporte y defensa, según informó el Ministerio.

El convenio permitirá la fabricación de entre 20 y 22 unidades de movilidad blindada, que serán destinadas a fortalecer el Programa de Seguridad en las Carreteras Nacionales (Pscn). El proyecto incluye un esquema de transferencia de tecnología para que el diseño, ensamblaje, producción y mantenimiento de estos vehículos se realicen en territorio colombiano, bajo estándares internacionales.

Además, el Estado asumirá la propiedad de licencias de software, diseños industriales y manuales técnicos, con un licenciamiento perpetuo para el uso de los desarrollos tecnológicos, según el anuncio oficial.

Las autoridades le apuestan a
Las autoridades le apuestan a robustecer la seguridad en sus carreteras - crédito John Vizcaino / REUTERS

En palabras de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el convenio representa una apuesta estratégica para proteger la vida en las carreteras y fortalecer la capacidad operativa del Estado.

La ministra enfatizó: “Este convenio es una decisión estratégica para proteger la vida en las carreteras del país. Estamos fortaleciendo la seguridad vial, respaldando a nuestra fuerza pública y apostándole a que el conocimiento, la tecnología y la producción queden en Colombia, al servicio del Estado y de la ciudadanía”.

Temas Relacionados

TaxisVehículos eléctricosTaxis eléctricosMovilidad en ColombiaTransporteColombia-Noticias

Más Noticias

Petro respondió crítica de exfuncionaria de su gobierno por decisión que afectaría fondos de pensiones: “Siempre me pareció una tontería”

En sus redes sociales, en las que estuvo activo el 1 de enero de 2026, el primer mandatario le salió al paso a los duros cuestionamientos de Mónica Higuera, sobre la decisión del Ejecutivo de traer al país recursos que estaban depositados en el extranjero

Petro respondió crítica de exfuncionaria

Daniel Briceño arremetió contra RTVC y su director Hollman Morris: “Censuran, mandan a perseguir opositores, mienten, acosan mujeres”

El exconcejal de Bogotá y actual candidato al Congreso reaccionó a las declaraciones del director del Sistema de Medios Públicos, denunciando censura y persecución política a la oposición

Daniel Briceño arremetió contra RTVC

Petro presumió de nuevo incautación de gigantesco cargamento de cocaína cerca a Cartagena “sin un solo muerto”: “10 millones de dosis”

El presidente de la República, en sus redes sociales, habló de un nuevo golpe propinado por su Gobierno al narcotráfico, en medio de la polémica por su radical postura contra los bombardeos liderados por el Gobierno de Estados Unidos en el Mar Caribe

Petro presumió de nuevo incautación

Valor de cierre del euro en Colombia este 1 de enero de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Dólar: cotización de cierre hoy 1 de enero en Colombia

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez despidió el año

Yeison Jiménez despidió el año molesto y aseguró que no volverá a cantar un 31 de diciembre: “Quería pasar chimba”

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en el 2025

Westcol reconoció que volvería con Aida Victoria Merlano: “Pero me daría mucho miedo”

El mensaje de Juan David Tejada que encendió las redes antes del reencuentro Aida Victoria y Westcol: “No todo villano lo es”

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

Deportes

Robaron a un turista extranjero

Robaron a un turista extranjero mientras realizaba actos sexuales en pleno centro histórico de Cartagena: todo quedó en video

Polémico “refuerzo” argentino Rodrigo Contreras llegaría a Millonarios este 2026: 12 equipos y un pobre promedio goleador

En plena celebración del Año Nuevo, Luis Díaz se puso la camiseta de Junior Campeón 2025: “Tu papá”

Video viral de ciclista colombiano entrenando junto a una guacamaya sirvió para recordar al fallecido Michele Scarponi: “Reencarnado”

Estas son las cifras de Luis Suárez, el máximo goleador colombiano del 2025: superó a Luis Díaz y a Hugo Rodallega