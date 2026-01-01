Gobierno Petro ofreció subsidios de hasta $52 millones a taxistas para que se pasen a carros eléctricos: cómo funcionan

Las autoridades buscan proteger el medio ambiente con la transición a taxis eléctricos - crédito Ministerio de Transporte

Propietarios de taxis que cuenten con sus vehículos hace más de 10 años en Colombia pueden recibir hasta $52 millones en incentivos para cambiar sus automóviles por unidades 100% eléctricas, a través de un plan nacional de modernización respaldado por recursos del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (Fopat).

De acuerdo con información revelada por el Ministerio de Transporte durante la jornada del 31 de diciembre de 2025, la meta es renovar progresivamente hasta lograr 54.000 taxis para 2036, impulsando la descarbonización del sector y priorizando la mejora de la calidad del aire, de acuerdo con la entidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las autoridades de transporte del país, las ayudas llegan hasta los $42 millones para la reposición del vehículo y se entregan $10 millones adicionales para la compra e instalación de sistemas de recarga domiciliarios.

Los taxis eléctricos ofrecen ahorros de hasta 43% en combustible y beneficios legales para los conductores - crédito Ministerio de Transporte

El programa ofrece también descuentos vigentes en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), reducción en el pago de la Revisión Técnico - Mecánica y exención de restricciones de circulación, lo que permite a los beneficiarios operar sin pausas obligatorias.

Teniendo en cuenta este panorama, el ahorro para los conductores se traduce en hasta 43% menos en combustible y 65% de reducción en costos de mantenimiento, en comparación con automóviles tradicionales con motor de combustión interna, que operan actualmente a lo largo y ancho del territorio nacional.

Ante este anuncio, la ministra María Fernanda Rojas destacó que el Fopat prioriza “una transición energética que pone a las personas en el centro. Queremos que los taxistas tengan vehículos modernos, eficientes y más rentables, mientras contribuimos a reducir emisiones y a mejorar la calidad del aire en las ciudades”, destacó.

Del mismo modo, aprovechó para exaltar las labores del Ministerio de Transporte en pro de la seguridad ambiental: “Este programa demuestra que cuidar el ambiente puede significar más ingresos y mejores condiciones para quienes viven del transporte, a la vez que contribuye a la disminución de emisiones y a condiciones laborales más favorables para quienes dependen del transporte”.

La colaboración representa un paso más para lograr la movilidad eléctrica en el país - crédito Ministerio de Transporte

MinTransporte trabaja por fortalecer la seguridad vial

Las autoridades no solo se enfocan en el medio ambiente, pues antes de que terminara el 2025 confirmaron una inversión superior a $60.600 millones desde el Ministerio de Transporte de Colombia, en cooperación con el Instituto Nacional de Vías y Indumil, con la que pretenden impulsar la producción nacional de vehículos blindados destinados a reforzar la seguridad en las principales vías del país.

Este acuerdo, vigente durante 5 años, busca no solo optimizar la protección en corredores estratégicos, sino consolidar la soberanía tecnológica y aumentar la autonomía del Estado en materia de transporte y defensa, según informó el Ministerio.

El convenio permitirá la fabricación de entre 20 y 22 unidades de movilidad blindada, que serán destinadas a fortalecer el Programa de Seguridad en las Carreteras Nacionales (Pscn). El proyecto incluye un esquema de transferencia de tecnología para que el diseño, ensamblaje, producción y mantenimiento de estos vehículos se realicen en territorio colombiano, bajo estándares internacionales.

Además, el Estado asumirá la propiedad de licencias de software, diseños industriales y manuales técnicos, con un licenciamiento perpetuo para el uso de los desarrollos tecnológicos, según el anuncio oficial.

Las autoridades le apuestan a robustecer la seguridad en sus carreteras - crédito John Vizcaino / REUTERS

En palabras de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el convenio representa una apuesta estratégica para proteger la vida en las carreteras y fortalecer la capacidad operativa del Estado.

La ministra enfatizó: “Este convenio es una decisión estratégica para proteger la vida en las carreteras del país. Estamos fortaleciendo la seguridad vial, respaldando a nuestra fuerza pública y apostándole a que el conocimiento, la tecnología y la producción queden en Colombia, al servicio del Estado y de la ciudadanía”.