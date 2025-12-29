Colombia

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para llegar a más personas y países

Más de una docena de
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

Cosechar éxitos es sinónimo de Ryan Castro, Kapo y Gangsta. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada LA VILLA, debute en el primer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. top diesel

Beéle

Esta rolade Beéle está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 2. Ayer se encontraba en el sitio número 3, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

3. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se ubica en el tercer lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

4. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido de Beéle se vende como pan caliente. Pasa del puesto 5 de ayer al 4 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

5. El Beneficio De La Duda

Grupo Firme

El que fuera un exitazo de Grupo Firme va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el quinto puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4.

6. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Con una diferencia favorable de 1, Tití Me Preguntó de Bad Bunny se sitúa hoy en el puesto 6 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

7. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

PERRO NEGRO se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny y Feid está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

8. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule se ubica en el octavo lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 9. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

9. LA CANCIÓN

J Balvin y Bad Bunny

Lo más nuevo de J Balvin y Bad Bunny, LA CANCIÓN, entra directamente al noveno lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

10. quédate

Beéle

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Beéle. Quizás por esto es que quédate debuta en el ranking directamente en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha función utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.

