Colombia

Sinuano Día: resultados del 27 de diciembre de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Guardar
Sinuano tiene dos sorteos diarios,
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinuano anunció los resultados ganadores de su más reciente sorteo realizado este sábado, 27 de diciembre de 2025.

Se trata de una de las loterías más populares que entrega cientos millones de pesos todos los días. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 27 de diciembre de 2025.

Resultados ganadores: 3,6,7,9.

A que hora se juega el Sinuano Día

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos al día: el primero, SinuanoDía, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas; y el segundo, Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas. Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Este es el peculiar
Este es el peculiar plan de premios del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.

Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.

En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.

Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

¿Cómo ganas 4 mil 500 veces tu apuesta con el Sinuano?

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano díaÚltimo SorteoLoterías de hoyJuegos de azarcolombia-loteriascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

Andrés Felipe Arias reveló la verdadera razón de la revaluación del peso colombiano en el Gobierno Petro: “Un boom de exportaciones de cocaína”

El expolítico y economista colombiano sostuvo que es necesario que el Gobierno nacional refuerce operaciones en la lucha contra las drogas

Andrés Felipe Arias reveló la

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

En la batalla entre servicios de streaming, Disney+ busca mantenerse a la cabeza

Las producciones más populares de

Daniel Arenas regresa por todo a la actuación: será protagonista de nueva telenovela mexicana

El bumangués fue confirmado como parte del elenco de ‘Guardián de mi corazón’, programada para lanzarse en 2026 y marcando su regreso a las telenovelas tras cinco años

Daniel Arenas regresa por todo

Gustavo Petro le salió al paso a señalamientos de Álvaro Uribe sobre la condena de su hermano: “Oigo propuestas, Uribe”

El expresidente aseguró que el mandatario está aprovechando la sentencia contra Santiago Uribe para tapar actos de corrupción y malos resultados de su Gobierno

Gustavo Petro le salió al

Defensa de Santiago Uribe rechazó versiones sobre su rol en la fundación del grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles’: “Son señalamientos infundados”

Jaime Granados, abogado líder del equipo defensor, subrayó en un comunicado que su cliente goza plenamente de la presunción de inocencia

Defensa de Santiago Uribe rechazó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de un

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

ENTRETENIMIENTO

Las producciones más populares de

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Yina Calderón cuestiona la supuesta ruptura entre Yaya Muñoz y José Rodríguez y lanza críticas a la pareja: “Merece otro tipo de man”

Pirlo y Kris R elevan la tensión en el trap con acusaciones personales y nuevas tiraderas: “Ustedes vienen siendo mis hijos”

Un mensaje de Blessd a Manuela QM intensifica las especulaciones sobre crisis de la pareja y señalan a Karina García: “Todo es mi culpa”

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Millonarios presentó a su cuarto refuerzo para la temporada 2026: un nuevo atacante para los azules

Dayro Moreno cierra el 2025 como el máximo goleador colombiano en la historia: así está el ránking de anotadores

Acolfutpro culpa a la Dimayor de generar el desempleo de 180 futbolistas: piden al ministerio del Deporte tomar medidas

Escudo y colores de Atlético Huila fueron entregados a empresario regional: este es el plan para conservar al equipo en Neiva