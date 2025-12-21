Colombia

Paloma Valencia participaría en la Gran Consulta de la centroderecha: esto se sabe

Pese a que los precandidatos de la consulta interpartidista anunciaron la llegada de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, fuentes consultadas por Infobae Colombia aseguran que su inclusión no ha sido consultada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Guardar
Paloma Valencia fue elegida como
Paloma Valencia fue elegida como candidata a la presidencia del partido Centro Democrático - crédito Colprensa

Tras ganar la consulta interna del Centro Democrático, Paloma Valencia participaría en la Gran Consulta por Colombia, la alianza de precandidatos presidenciales de centro-derecha que definirá a su candidato oficial el 8 de marzo de 2026, mismo día en que se realizarán las elecciones al Congreso.

El anuncio fue hecho en la mañana del domingo 21 de diciembre de 2025, a través de la red social X, donde los precandidatos expresaron el arribo de la candidata del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Esta mañana de domingo 21 de diciembre, los seis integrantes de #LaGranConsulta por Colombia nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 de marzo de 2026. Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”, expresó Vicky Dávila en la plataforma digital.

La precandidata presidencial confirmó la
La precandidata presidencial confirmó la llegada de Paloma Valencia a la Gran Consulta de la centro derecha - crédito @VickyDavilaH/X

Sin embargo, su inclusión en la consulta interpartidista está en veremos.

Fuentes cercanas a la candidata presidencial del Centro Democrático le dijeron a Infobae Colombia que la llegada de Paloma Valencia se podría efectuar, una vez sea consultado con el expresidente Álvaro Uribe, líder natural de la colectividad, así como a los militantes y dirigentes del partido en oposición.

No obstante, confirmaron a este medio de comunicación que Valencia sí sostuvo un encuentro con los precandidatos presidenciales mencionados.

La congresista de oposición se sumaría a la lista de otros aspirantes que buscan ocupar un lugar en el tarjetón de la primera vuelta presidencial el 31 de mayo de 2026. Los otros integrantes de esta consulta son Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Daniel Palacios.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Paloma ValenciaElecciones ColombiaCandidatos presidencialesElecciones 2026Gran Consulta por ColombiaConsulta interpartidistaColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Polo Polo habló de la captura de Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso Ungrd: “Pacto de Hampones”

El representante a la Cámara expresó su rechazo a la administración de Gustavo Petro tras conocerse la decisión judicial, y recordó a otros implicados en el caso de la Ungrd

Miguel Polo Polo habló de

Bayern Múnich vs. Heidenheim - EN VIVO: inició el partido con Luis Díaz en cancha, siga aquí el minuto a minuto

El atacante colombiano pagó ante Mainz 05 la fecha de sanción por acumulación de tarjetas de amarillas y regresa a la convocatoria de Vincent Kompany tras unas breves vacaciones

Bayern Múnich vs. Heidenheim -

Gustavo Petro salió en defensa de su hijo y exministros procesados por corrupción; se despachó contra opositores: “Son unos egoístas sociales de m....”

El presidente insistió en que las investigaciones contra su hijo hacen parte de una estrategia para derogar su proyecto político, pese a las pruebas que se existen sobre posible financiación ilegal de su campaña, además de corrupción en el Atlántico por parte del exdiputado

Gustavo Petro salió en defensa

Juntos pero no revueltos: así fue cómo los partidos tradicionales anunciaron que no competirán en las consultas interpartidistas de 2026

Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical decidieron apartarse de este proceso electoral, después de conocerse la primera agrupación de precandidatos que se definirá el 8 de marzo de 2026

Juntos pero no revueltos: así

Video · Tractomula se quedó sin frenos en la vía Buenaventura y embistió carro familiar que quedó debajo de un camión: dos adultos murieron

Las autoridades hacen un llamado a la conducción responsable debido a que este corredor presenta altos niveles de accidentalidad

Video · Tractomula se quedó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

J Balvin anuncia dónde pueden

J Balvin anuncia dónde pueden “pagarle lo que le deben” tras sus presentaciones en Bogotá y Medellín: “50 centavos o 100 pesos”

Manuela Gómez calienta el ambiente antes de ‘La casa de los famosos Colombia’, envío mensaje a Lorena Altamirano y Nicolás Arrieta: “No me van a opacar”

Bukele resalta éxito de Shakira y su residencia en Centroamérica: “El Salvador está cambiando”

El doloroso adiós de Jessica Cediel a su padre: “No sé cómo superar tu partida”

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Deportes

Bayern Múnich vs. Heidenheim -

Bayern Múnich vs. Heidenheim - EN VIVO: gana el equipo de Luis Díaz, siga aquí el minuto a minuto

Negocio entre Marino Hinestroza y Boca Juniors no está cerrado: esto dijo el presidente de Atlético Nacional

Edwuin Cetré, bicampeón en Argentina con Estudiantes, continuará su carrera en el fútbol español: estas son las opciones

Mario Alberto Yepes tras su partido de despedida en Cali: “La pasé súper bien y estoy muy agradecido”

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante