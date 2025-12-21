Paloma Valencia participaría en la Gran Consulta de la centroderecha: esto se sabe

Paloma Valencia fue elegida como candidata a la presidencia del partido Centro Democrático - crédito Colprensa

Tras ganar la consulta interna del Centro Democrático, Paloma Valencia participaría en la Gran Consulta por Colombia, la alianza de precandidatos presidenciales de centro-derecha que definirá a su candidato oficial el 8 de marzo de 2026, mismo día en que se realizarán las elecciones al Congreso.

El anuncio fue hecho en la mañana del domingo 21 de diciembre de 2025, a través de la red social X, donde los precandidatos expresaron el arribo de la candidata del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Esta mañana de domingo 21 de diciembre, los seis integrantes de #LaGranConsulta por Colombia nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 de marzo de 2026. Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”, expresó Vicky Dávila en la plataforma digital.

La precandidata presidencial confirmó la llegada de Paloma Valencia a la Gran Consulta de la centro derecha - crédito @VickyDavilaH/X

Sin embargo, su inclusión en la consulta interpartidista está en veremos.

Fuentes cercanas a la candidata presidencial del Centro Democrático le dijeron a Infobae Colombia que la llegada de Paloma Valencia se podría efectuar, una vez sea consultado con el expresidente Álvaro Uribe, líder natural de la colectividad, así como a los militantes y dirigentes del partido en oposición.

No obstante, confirmaron a este medio de comunicación que Valencia sí sostuvo un encuentro con los precandidatos presidenciales mencionados.

La congresista de oposición se sumaría a la lista de otros aspirantes que buscan ocupar un lugar en el tarjetón de la primera vuelta presidencial el 31 de mayo de 2026. Los otros integrantes de esta consulta son Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Daniel Palacios.

Noticia en desarrollo...