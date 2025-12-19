Turismo en Colombia: informe de la SuperSociedades revela distribución regional de ingresos y resultados financieros del sector en 2024

Superintendencia de Sociedades de Colombia

La Superintendencia de Sociedades presentó los resultados del estudio más reciente sobre la industria turística en Colombia, correspondiente a la vigencia 2024, en el que se analiza el comportamiento económico y financiero de uno de los sectores con mayor actividad empresarial en el país.

El informe, dado a conocer a través de una publicación de la Revista Semana, fue elaborado a partir de información reportada por sociedades vigiladas y se puso a disposición del público mediante una herramienta interactiva desarrollada en Power BI.

De acuerdo con la entidad, el documento hace parte del proceso de transformación digital, cuyo objetivo es facilitar el acceso a información estratégica de manera ágil y transparente para empresarios, analistas, autoridades y otros grupos de interés.

El estudio consolida datos financieros, distribución regional y participación por actividades económicas vinculadas al turismo.

Para la elaboración del informe, se evaluaron 773 sociedades, clasificadas en cinco grandes categorías: actividades turísticas, gastronomía, hospedaje, transporte y otros servicios relacionados. Este universo empresarial permitió identificar tendencias en ingresos, ganancias y concentración territorial del sector durante el periodo analizado.

Según las cifras presentadas, los ingresos globales del conjunto de empresas estudiadas alcanzaron $24.674.874.018, mientras que las ganancias integrales sumaron $789.006.252. Estos resultados reflejan el comportamiento financiero agregado de las compañías incluidas en el análisis, con base en los reportes entregados a la Superintendencia en ejercicio de sus funciones de supervisión.

En el componente regional, el informe señala que Bogotá y Cundinamarca concentraron el 56,72 % de los ingresos totales, seguidos por Antioquia con el 14,86 % y la Costa Atlántica con el 12,38 %. En conjunto, estas tres zonas representaron el 83,96 % del total de los ingresos generados por las empresas del sector turístico analizadas durante 2024.

La Superintendencia explicó que esta distribución evidencia la concentración de la actividad turística y empresarial en determinados corredores económicos del país, así como la relevancia de estos territorios en la operación del mercado HORECA, que agrupa hoteles, restaurantes y cafés.

Al examinar los resultados por tipo de actividad económica, el informe detalla que la gastronomía aportó el 52,49 % de los ingresos totales del sector, seguida por el hospedaje con el 22,99 % y el transporte con el 14,05 %. Estas tres categorías acumularon el 89,53 % de los ingresos, lo que permite dimensionar su peso dentro del conjunto de actividades turísticas evaluadas.

En cuanto a las ganancias totales, la Superintendencia identificó que el alojamiento en hoteles concentró el 49 %, mientras que el expendio por autoservicio de comidas preparadas representó el 19,53 % y el expendio a la mesa de comidas preparadas alcanzó el 17,64 %. Estas actividades sumaron el 86,17 % de las ganancias del sector, de acuerdo con la información consolidada en el estudio.

El informe también resalta que los datos obtenidos permiten a los actores del sector realizar análisis comparativos, identificar oportunidades y evaluar el desempeño financiero de las empresas dentro de sus respectivas regiones y actividades económicas. La entidad señaló que la información está disponible para su consulta dinámica, lo que facilita su uso en procesos de planeación y toma de decisiones.

Durante la presentación del documento, Billy Escobar, superintendente de Sociedades, se refirió al alcance del informe y al uso de la información recopilada por la entidad en sus labores de vigilancia. “Este es el noveno informe económico que produce la Superintendencia de Sociedades en lo corrido del año, y refleja como la información que recibe la Entidad en su ejercicio de supervisión se transforma en datos con valor para el empresariado colombiano”, afirmó.

En su intervención, el funcionario agregó: “Nuestro propósito es brindar herramientas que permitan que las empresas, en sus sectores y en sus regiones, puedan desarrollar análisis propios para comprender su contexto, fortaleciendo sus unidades productivas para la toma de decisiones informadas que impulsen la competitividad, la productividad y la sostenibilidad”.

La Superintendencia indicó que este tipo de estudios busca aportar insumos técnicos a los diferentes actores económicos, a partir de información financiera validada y estructurada, sin emitir valoraciones sobre políticas públicas o decisiones empresariales, sino presentando datos consolidados del comportamiento del sector turístico durante el periodo evaluado.