Santander: estos son los cortes de la luz de este 19 de diciembre

Este viernes 19 de diciembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Centros Poblados El Godo, Santa Rosa y Veredas Santa Rosa, Agua Blanca, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta de Los Cerros y algunos sectores de El Cruce.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Corregimientos San Francisco, Otoval, Girón, Veredas Alto Ceiba, San Antonio, Otoval, La Reforma y algunos sectores de El Venado y Bajo Ceiba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buena Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Los Laureles, Tubavita y El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Escobal, Parachoque, Estancia de Gónzalez, Tres Esquinas y Puentes y Naranjos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Alto Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aco de Pena Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Tierra Azul, Cortaderas, El Ramal, Hato, así como sectores de Mompa y Vegas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Veredas San Emigdio, San Isidro, Santa Clara y sectores de Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Carrera 18 158 72 Club House I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Piedra del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 44 9 07 conjunto residencial Omaga 3.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Centro sectores de la carrera 25 con calle 31.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio centro sectores de la calle 32 con carreras 24 y 25.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:40 - 11:40

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Calle 147 22 189 Conjunto Residencial Quintas del Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:40 - 11:40

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios Los Heroes y La Nueva Feria en los sectores de las carreras 13,14 y 15 con calles 1,2 y 2 Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Aguada, Arnania, Vegas, El Quemado, Pirigua. Palmar y Pitones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Trochas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Teja.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 109 22a 126 Edificio San Carlos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:10 - 15:10

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Carrera 23 32 38 conjunto residencial El Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Emigdio, San Isidro y Santa Clara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:55

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Veredas San Emigdio, San Isidro, Santa Clara y sectores de Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 15:55

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Tierra Azul, Cortaderas, El Ramal, Hato, así como sectores de Mompa y Vegas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 15:55

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vueltiada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bodega de San Juan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Barbosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Casa Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Las Palmas y Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio 01 de Mayo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Caguises.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:10

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caño Otilia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Platanala, así como sectores de Corcovada, Caño Cinco y Caño Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Berlín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Minas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Veredas Chontarales y algunos sectores de India Alta y La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas del Horta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio 20 de Enero sectores de las calles 77, 77A, 77B, 78 y 78ª con carreras 18, 18A, 19, 19A y 20. 713094.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Montuosa, El Salitre Hato, Altacruz y Vega San Juan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Cayetano y Aguirre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Paramito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Centros Poblados El Godo, Santa Rosa y Veredas Santa Rosa, Agua Blanca, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta de Los Cerros y algunos sectores de El Cruce.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Alumbrado Público Cancha Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rincón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Corregimientos San Francisco, Otoval, Girón, Veredas Alto Ceiba, San Antonio, Otoval, La Reforma y algunos sectores de El Venado y Bajo Ceiba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ruitoque Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buena Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Centro Poblado San Marcos, Veredas Chorolo Medio y algunos sectores de San Vicente y Chorolo Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cristales y Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 113 22 18 Edificio Barrio Provenza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:20 - 17:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Gaital, Abisnia, Tebaida, Pena Tambor, Palo Blanco, Llanadas y algunos sectores de Helida y Monte Oscuro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Ture, Mochiliro y algunos sectores de El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 7, 7A,8,9,9A,9B con calles 11,12,13 y 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Escobal, Parachoque, Estancia de Gónzalez, Tres Esquinas y Puentes y Naranjos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 18:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 5 y 6 con carreras 2,3,4,5 y 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 18:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aco de Pena Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 18:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Alto Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 18:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.