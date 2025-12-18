Jota Pe Hernández respondió a los cuestionamientos de Carlos Caicedo a la UNP: “Ellos no matarían a nadie de izquierda”

El congresista argumentó que las amenazas contra opositores provienen de grupos armados y no de la entidad encargada de la protección de figuras políticas - crédito @SenadoGovCo/X

El martes 16 de diciembre de 2025, el precandiodato presidencial Carlos Caicedo denunció en X un trato desigual en la protección de aspirantes a cargos públicos en Colombia.

Señaló que Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, “tenía más de 20 escoltas de la UNP y la Policía” en el aeropuerto El Dorado, mientras él no contaba con seguridad al esperar a sus hijos, según su declaración.

La denuncia de Carlos Caicedo generó reacción inmediata. El senador del Partido Alianza Verde Jota Pe Hernández respondió a través de redes sociales, restando importancia a los señalamientos de Caicedo a la UNP. En su mensaje, afirmó que “ellos no matarían a nadie de izquierda”.

Carlos Caicedo relató en su mensaje: “Vi a la candidata del Centro Democrático con un esquema de seguridad amplio. Yo estaba solo en el aeropuerto, sin escoltas, esperando a mi familia”.

Mencionó, además, que ya se comunicó con Augusto Rodríguez, director de la UNP, para informarle sobre este problema.

El senador Jota Pe Hernández, integrante del Partido Alianza Verde, reaccionó en redes sociales a la denuncia de Carlos Caicedo.

Restó importancia al señalamiento sobre posibles riesgos para candidatos de izquierda, argumentando que las amenazas vendrían, según él, de sectores armados como las disidencias de las Farc y, en su opinión, “no atentarían contra candidatos de izquierda” como Caicedo.

Jota Pe Hernández contestó a la queja de Carlos Caicedo - crédito @JotaPeHernandez

Hernández vinculó la seguridad de los opositores con las decisiones políticas y el trato que, a su juicio, reciben ciertos grupos armados por parte del Estado.

“A la oposición la mata la guerrilla, (las disidencias de las farc) esa misma que ha sido premiada por el gobierno de izquierda. Ellos no matarían a nadie de izquierda, porque precisamente de la izquierda están recibiendo beneficios. Así que tranquilo, no le pasará nada”, escribió el legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Con respecto a la publicación de Caicedo en la que hablaba de la UNP también comentó lo siguiente: “He hablado con Augusto Rodríguez director de la @UNPColombia. A pesar de mi condición de candidato presidencial y de las múltiples amenazas que he recibido, la respuesta ha sido indiferente y sin acciones concretas”.

Carlos Caicedo cuestionó a la UNP esquema de seguridad que tiene Paloma Valencia mientras él no tiene escoltas lanzando fuerte advertencia - crédito @carlosecaicedo

Carlos Caicedo lamentó públicamente la disparidad en la asignación de esquemas de seguridad entre los aspirantes presidenciales, asegurando que existe una preferencia por quienes representan sectores de derecha. En su mensaje, cuestionó que “resulta inadmisible que se refuercen de manera desproporcionada los esquemas de seguridad de líderes de la derecha, mientras quienes representamos una izquierda independiente quedamos expuestos.” Además, subrayó que “la protección de la vida no puede depender de afinidades políticas”.

Finalmente dijo que si algo le ocurría a él o a sus hijos responsabilizaba al Estado y al presidente Gustavo Petro: “Si algo llegara a ocurrirme a mí o a mis hijos, que hoy se encuentran conmigo, hago responsable al Estado colombiano y al presidente @petrogustavo. El deber constitucional del gobierno es garantizar la vida y la integridad de todos los líderes políticos, sin discriminación alguna”.

Jota Pe Hernández confrontó a Angie Rodríguez por condecoración que recibió en el Senado

Clara López, legisladora del Pacto Histórico, promovió en el Congreso la entrega de la Orden a la Mujer y a la Democracia ‘Policarpa Salavarrieta’, el reconocimiento más importante concedido a mujeres con trayectoria en la vida pública colombiana. Esta vez, la distinción recayó sobre Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Sin embargo, el homenaje provocó rechazos inmediatos: el senador Jota Pe Hernández criticó abiertamente la condecoración y la vinculó a un episodio reciente de violencia en el mismo recinto legislativo. En su mensaje en X, escribió: “NO PUEDO SER HIPÓCRITA!! Ojalá este fin de año recuerde que un senador fue asesinado mientras ella se burlaba”, mostrando su negativa al reconocimiento otorgado a Rodríguez.

Jota Pe Hernández cuestiona homenaje a Angie Rodríguez - crédito @JotaPeHernandez

Según el senador, la directora del Dapre “era la encargada de levantar la sucia bandera de guerra a muerte” mientras el presidente Gustavo Petro lanzaba advertencias dirigidas a parlamentarios opositores.

Sobre los hechos, la controversia escaló cuando Hernández relacionó estos gestos simbólicos con el asesinato de un colega suyo (Miguel Uribe Turbay), ocurrido tras declaraciones hechas en un acto público por el presidente.