Lokillo es tendencia en Latinoamérica por sus batallas de rap: el antioqueño es el más visto de la FMS

Esta es la primera batalla que supera el millón de reproducciones - crédito FMS

A falta de dos jornadas para que termine la FMS World Series, que es la mayor competencia de improvisación de rap en español del mundo, lo registrado en España, El Salvador y México sigue llamando la atención de los fanáticos de esta disciplina.

Además de la expectativa que se tiene por las jornadas que se llevarán a cabo en Bogotá, Colombia y Santiago, en Chile, en redes sociales los competidores de esta liga han sido tendencia por las rimas que han realizado hasta el momento.

A pesar de que no es el líder de la competencia, uno de los raperos más mencionados es Yedinson Flórez, que es el nombre real del comediante, trovador y que ahora está incursionando en el freestyle, Lokillo, que es recordado por su participación en proyectos como Perros Criollos o La vuelta al mundo en 80 risas.

En el balance general, tras seis enfrentamientos, Lokillo ocupa la séptima posición de la tabla general, producto de tres triunfos y tres derrotas; sin embargo, para los organizadores del torneo mundial, la inclusión del comediante ha sido un éxito a nivel comercial y de exposición.

Está es la batalla con más reproducciones de la FMS World Series - crédito FMS

Precisamente, esto se ha visto reflejado en la cantidad de vistas que tienen las batalles del colombiano en el canal oficial de Urban Roosters en YouTube, ya que el enfrentamiento que este tuvo con el mexicano Aczino es el primero en alcanzar el millón de reproducciones de la competencia.

Sumado a ello, las batallas del antioqueño contra Sara Socas y El menor están cerca de alcanzar la misma cifra, puesto que en las últimas horas superaron las 800.000 reproducciones.

De la misma forma, en las tres fechas de la FMS World Series, el colombiano ha sido el participante que ha logrado tener más menciones en redes sociales, consolidándose como uno de los activos más importantes de la competencia.

De hecho, este factor ha sido mencionado por el comediante en sus últimos enfrentamientos, en los que sus rivales han mencionado que ha sido incluido por ser famoso, a lo que Lokillo ha respondido indicando que ha “traído las vistas que el freestyle necesitaba”.

Estás son las batallas que se registrarán el 19 de diciembre en Bogotá - crédito FMS

Así ha sido el recorrido del antioqueño en la FMS World Series

En su debut, Lokillo derrotó a Sara Socas en Valencia, España, en esa misma jornada, el colombiano fue derrotado por el rapero chileno El Menor, batalla en la que se registró un cruce entre los involucrados.

De hecho, luego de discutir frente a todo el público y recibir una agresión física por parte de su rival, el colombiano confesó que recibió mensajes con amenazas de muerte en redes sociales.

En la segunda jornada, que se registró en la capital de El Salvador, el comediante derrotó a Jony Beltrán y cayó ante Aczino, precisamente, esa batalla es la más vista de la competencia hasta el momento, en ese enfrentamiento Lokillo fue viral por hacer una rima en la que hizo una referencia sobre los estigmas que existen en el país centroamericano contra las personas que tienen tatuajes.

Lokillo tendrá dos batallas en su participación en la cuarta jornada en el Movistar Arena - crédito FMS

Por último, en la tercera jornada, Lokillo derrotó a Zasko y perdió ante Gazir, este último es el líder de la competencia con puntaje ideal. En la próxima fecha, que será el 19 de diciembre en Bogotá, el comediante se enfrentará a Chuty y Teorema, que son dos de los favoritos a quedarse con el título.

El evento comenzará desde las 7:00 p. m. y será transmitido a través del canal de YouTube de Urban Roosters y en Colombia incluirá un espacio en Canal Trece, puesto que se confirmó una alianza entre los organizadores y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del país.