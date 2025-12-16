Paro armado del ELN deja al menos 51 acciones violentas en 13 departamentos durante las primeras 48 horas

Paro armado del ELN- crédito Colprensa

Durante las primeras 48 horas del paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las autoridades registraron 51 acciones en al menos 13 departamentos del país.

Los reportes incluyen ataques armados, bloqueos viales, amenazas a la población y restricciones a la movilidad terrestre y fluvial, de acuerdo con información oficial divulgada por el Ministerio de Defensa y recopilada por El Espectador.

El paro armado fue anunciado por el ELN por un periodo de 72 horas, con vigencia hasta el 17 de diciembre, y estuvo acompañado de advertencias a la ciudadanía para abstenerse de transitar por carreteras y ríos.

Desde el inicio de la medida, se activaron dispositivos de seguridad en varias regiones ante la presencia de artefactos explosivos, banderas y grafitis alusivos al grupo armado.

El Ministerio de Defensa informó que los 51 hechos se distribuyen en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó, Antioquia, además de zonas del oriente y occidente del país. Según el ministro Pedro Sánchez, 38 de estos eventos corresponden a lo que calificó como “terrorismo mediático”, expresión utilizada para describir la instalación de símbolos del ELN, mensajes intimidatorios y acciones orientadas a generar temor sin contacto armado directo.

Uno de los hechos de mayor impacto ocurrió en el Magdalena Medio, específicamente en el peaje de La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja. Allí se registró un ataque que dejó una funcionaria herida, lo que obligó a la activación de protocolos de emergencia y al refuerzo de la seguridad en ese corredor vial estratégico.

Norte de Santander figura entre los territorios con mayor número de afectaciones. En Villa del Rosario y Cúcuta se reportaron acciones violentas, incluido el hallazgo de dos jóvenes sin vida. En Puerto Santander, un ataque contra la subestación de Policía derivó en la muerte del conductor de una ambulancia, en medio de un cruce de disparos, según los reportes preliminares.

En este mismo departamento, las autoridades desactivaron cilindros explosivos en la vía Cúcuta–Pamplona, mientras se presentaron bloqueos entre El Zulia y Astilleros. El transporte público registró una disminución notable en el eje Cúcuta–Ocaña–Aguachica, ante el temor de nuevos ataques.

En Antioquia, se reportó la activación de un artefacto explosivo en Copacabana, que no dejó personas lesionadas, pero obligó al cierre temporal de la vía. Además, en Valdivia, sector La Paulina, fue incinerado un bus que cubría la ruta hacia Tarazá, afectando la movilidad regional.

También se registró una explosión en el acceso al municipio de Salgar, lo que mantuvo restringido el tránsito vehicular mientras se adelantaban labores de verificación. De manera preventiva, las autoridades emitieron alertas en el norte del departamento ante reportes de personas encapuchadas y posibles artefactos en el corredor Llanos de Cuivá–Yarumal–Valdivia.

En Arauca, una de las zonas con histórica presencia del ELN, el paro inició con un ataque mediante tatucos bomba contra el Batallón del Ejército en Puerto Jordán, hecho que ocasionó daños materiales. Este batallón ya había sido atacado el 17 de septiembre de 2024, cuando se reportaron 26 militares heridos y dos fallecidos, y nuevamente el 6 de octubre, con un militar muerto y seis heridos.

Desde la madrugada del domingo, el transporte público en Arauca permanece suspendido. Se reportó la instalación de banderas del ELN en vías de Fortul, Arauquita y Saravena, situación que llevó al despliegue adicional de tropas para asegurar los corredores estratégicos.

En Boyacá, el Batallón de Alta Montaña del Espino fue atacado con disparos desde zonas elevadas. En Casanare, varias empresas de transporte intermunicipal suspendieron operaciones por razones de seguridad, afectando la movilidad de los usuarios.

El Cauca también registró impactos sobre la vía Panamericana, donde en el sector de Mondomo fue hallado un cilindro con emblemas del ELN, lo que obligó al cierre temporal del corredor. Hechos similares se reportaron en Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao.

En Cesar, la quema de maquinaria amarilla en Manaure afectó una zona con procesos de reincorporación, mientras que en Pelaya se reportaron interrupciones del transporte. En el Chocó, hubo suspensión total del transporte fluvial y terrestre en municipios como Istmina, Medio San Juan, Río Iró, Tadó y Carmen de Atrato.

En La Guajira, se hallaron cilindros con grafitis del ELN en la vía Barrancas–Fonseca, y se reportaron amenazas en el tramo Fonseca–Distracción. En Nariño, actores armados detuvieron una buseta en la vía El Peñol–Los Andes, mientras que en Tuquerres–Samaniego fue instalada una bandera junto a un artefacto explosivo.

En medio de los hechos, Antonio García, máximo comandante del ELN, afirmó que el grupo mantiene la disposición de “avanzar en lo pactado” con el Gobierno y sostuvo que el paro armado no implica una ruptura del proceso de paz. La delegación del Gobierno señaló que la medida “sólo afecta a las comunidades”.