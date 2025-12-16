Colombia

Paro armado del ELN deja al menos 51 acciones violentas en 13 departamentos durante las primeras 48 horas

El Ministerio de Defensa atribuyó parte de los hechos a “terrorismo mediático”, mientras se reforzó la presencia militar

Guardar
Paro armado del ELN- crédito
Paro armado del ELN- crédito Colprensa

Durante las primeras 48 horas del paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las autoridades registraron 51 acciones en al menos 13 departamentos del país.

Los reportes incluyen ataques armados, bloqueos viales, amenazas a la población y restricciones a la movilidad terrestre y fluvial, de acuerdo con información oficial divulgada por el Ministerio de Defensa y recopilada por El Espectador.

El paro armado fue anunciado por el ELN por un periodo de 72 horas, con vigencia hasta el 17 de diciembre, y estuvo acompañado de advertencias a la ciudadanía para abstenerse de transitar por carreteras y ríos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el inicio de la medida, se activaron dispositivos de seguridad en varias regiones ante la presencia de artefactos explosivos, banderas y grafitis alusivos al grupo armado.

El Ministerio de Defensa informó que los 51 hechos se distribuyen en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó, Antioquia, además de zonas del oriente y occidente del país. Según el ministro Pedro Sánchez, 38 de estos eventos corresponden a lo que calificó como “terrorismo mediático”, expresión utilizada para describir la instalación de símbolos del ELN, mensajes intimidatorios y acciones orientadas a generar temor sin contacto armado directo.

Uno de los hechos de mayor impacto ocurrió en el Magdalena Medio, específicamente en el peaje de La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja. Allí se registró un ataque que dejó una funcionaria herida, lo que obligó a la activación de protocolos de emergencia y al refuerzo de la seguridad en ese corredor vial estratégico.

Norte de Santander figura entre los territorios con mayor número de afectaciones. En Villa del Rosario y Cúcuta se reportaron acciones violentas, incluido el hallazgo de dos jóvenes sin vida. En Puerto Santander, un ataque contra la subestación de Policía derivó en la muerte del conductor de una ambulancia, en medio de un cruce de disparos, según los reportes preliminares.

En este mismo departamento, las autoridades desactivaron cilindros explosivos en la vía Cúcuta–Pamplona, mientras se presentaron bloqueos entre El Zulia y Astilleros. El transporte público registró una disminución notable en el eje Cúcuta–Ocaña–Aguachica, ante el temor de nuevos ataques.

En Antioquia, se reportó la activación de un artefacto explosivo en Copacabana, que no dejó personas lesionadas, pero obligó al cierre temporal de la vía. Además, en Valdivia, sector La Paulina, fue incinerado un bus que cubría la ruta hacia Tarazá, afectando la movilidad regional.

También se registró una explosión en el acceso al municipio de Salgar, lo que mantuvo restringido el tránsito vehicular mientras se adelantaban labores de verificación. De manera preventiva, las autoridades emitieron alertas en el norte del departamento ante reportes de personas encapuchadas y posibles artefactos en el corredor Llanos de Cuivá–Yarumal–Valdivia.

En Arauca, una de las zonas con histórica presencia del ELN, el paro inició con un ataque mediante tatucos bomba contra el Batallón del Ejército en Puerto Jordán, hecho que ocasionó daños materiales. Este batallón ya había sido atacado el 17 de septiembre de 2024, cuando se reportaron 26 militares heridos y dos fallecidos, y nuevamente el 6 de octubre, con un militar muerto y seis heridos.

Desde la madrugada del domingo, el transporte público en Arauca permanece suspendido. Se reportó la instalación de banderas del ELN en vías de Fortul, Arauquita y Saravena, situación que llevó al despliegue adicional de tropas para asegurar los corredores estratégicos.

En Boyacá, el Batallón de Alta Montaña del Espino fue atacado con disparos desde zonas elevadas. En Casanare, varias empresas de transporte intermunicipal suspendieron operaciones por razones de seguridad, afectando la movilidad de los usuarios.

El Cauca también registró impactos sobre la vía Panamericana, donde en el sector de Mondomo fue hallado un cilindro con emblemas del ELN, lo que obligó al cierre temporal del corredor. Hechos similares se reportaron en Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao.

En Cesar, la quema de maquinaria amarilla en Manaure afectó una zona con procesos de reincorporación, mientras que en Pelaya se reportaron interrupciones del transporte. En el Chocó, hubo suspensión total del transporte fluvial y terrestre en municipios como Istmina, Medio San Juan, Río Iró, Tadó y Carmen de Atrato.

En La Guajira, se hallaron cilindros con grafitis del ELN en la vía Barrancas–Fonseca, y se reportaron amenazas en el tramo Fonseca–Distracción. En Nariño, actores armados detuvieron una buseta en la vía El Peñol–Los Andes, mientras que en Tuquerres–Samaniego fue instalada una bandera junto a un artefacto explosivo.

En medio de los hechos, Antonio García, máximo comandante del ELN, afirmó que el grupo mantiene la disposición de “avanzar en lo pactado” con el Gobierno y sostuvo que el paro armado no implica una ruptura del proceso de paz. La delegación del Gobierno señaló que la medida “sólo afecta a las comunidades”.

Temas Relacionados

ELNParo ArmadoOrden públicoColombia-noticias

Más Noticias

La dictadura de Cuba y Pablo Escobar: Carlos Lehder narró cómo comenzó la alianza ligada al narcotráfico

El colombo-alemán reveló que sirvió de conector entre la dictadura y el capo antioqueño, lo que incluyó una reunión con Raúl Castro

La dictadura de Cuba y

Los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Sebastián Camelo destacó las escenas de ficción que tiene la producción basada en el hecho registrado en Bogotá

Los errores de ‘Estado de

Flamengo vs. PSG: hora y dónde ver a Jorge Carrascal en la definición de la Copa Intercontinental

La final se jugará el miércoles 17 de diciembre en el estadio Ahmad bin Ali de Rayan

Flamengo vs. PSG: hora y

Asilo político de Nicolás Maduro en Colombia: experto marcó el impacto que tendría en el mundo

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, abrió la puerta para una posible recepción del dictador en el país cafetero

Asilo político de Nicolás Maduro

Sebastián Villa de nuevo en problemas: vecino del futbolista lo denunciará por una agresión

El extremo colombiano está de vacaciones, mientras se resuelve cuál será su próximo equipo en 2026

Sebastián Villa de nuevo en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Los errores de ‘Estado de

Los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

J Balvin anunció gira en Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas de ‘Ciudad Primavera’

Deportes

Flamengo vs. PSG: hora y

Flamengo vs. PSG: hora y dónde ver a Jorge Carrascal en la definición de la Copa Intercontinental

Sebastián Villa de nuevo en problemas: vecino del futbolista lo denunciará por una agresión

Chapecoense presentó su camiseta 2026 en homenaje al décimo aniversario de la tragedia y a los colores del Atlético Nacional

América empezó la desbandada tras el fracaso en los cuadrangulares: campeón con el club no seguirá para la temporada del 2026

El colombiano Jorge Carrascal es el jugador que más se valoriza en la millonaria plantilla del Flamengo