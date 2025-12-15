Precio del dólar en Colombia amenaza con estar caro en Navidad: así cerró el 15 de diciembre ante el aumento del salario mínimo

El 15 de diciembre, el dólar en Colombia registró una cotización máxima de $3.830,25 - crédito Pixabay

El dólar estadounidense cerró la jornada del 15 de diciembre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.817,78, lo que representó una subida de $29,25 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.788,53. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.126 millones en 1.639 transacciones, con un precio de apertura de $3.790,55, un mínimo de $3.789,00 y un máximo de $3.830,25.

Con relación a la última semana, el dólar estadounidense registra una disminución 1,05%, por ello en el último año todavía mantiene una disminución del 10,68%.

Al analizar el dato con el de días previos, cambió el sentido del resultado anterior, en el que se anotó una bajada del 0,05%, sin ser capaz de fijar una tendencia estable. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 9,35%, que es una cifra sutilmente inferior al dato de volatilidad anual (10,09%), por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.

Al cierre de la jornada del 15 de diciembre, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio de Colombia era de $3.722,28, mientras que el de venta se ubicaba en $3.848,80 - crédito Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Victoria de José Antonio Kast en Chile

De acuerdo con la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, el dólar retrocedió a nivel global durante la jornada debido al fortalecimiento del yen japonés. La moneda asiática subió 0,28% frente al dólar en la sesión, impulsada por la expectativa de un incremento en las tasas de interés en la reunión de política monetaria programada para el viernes 19 de diciembre.

A su vez, la entidad explicó que “el peso colombiano se depreció en línea con el comportamiento regional, después de que el peso chileno retrocedió por una toma de ganancias de inversionistas que habían anticipado la victoria del candidato de derecha, José Antonio Kast, en las elecciones presidenciales realizadas el 14 de diciembre”.

Un análisis de Corficolombiana expuso que, luego de alcanzar en noviembre su nivel más bajo en cuatro años, la tasa de cambio rebotó hasta niveles superiores a $3.800, más consistentes con la tendencia regional y con los fundamentales internos. Aun así, el peso colombiano acumula una apreciación de 13,6% en 2025, solo comparable con el comportamiento observado en 2023.

El apetito por activos emergentes impulsó la apreciación de las principales monedas latinoamericanas - crédito Corficolombiana

La entidad indicó lo siguiente:

Se estima que entre un 70% y 80% de la apreciación de 2025 respondió a factores externos: el dólar global se debilitó 8,7% en el mismo período, según el Índice DXY (medición del dólar a nivel global), mientras que el buen apetito por activos emergentes impulsó la apreciación de las principales monedas latinoamericanas. El restante, es atribuible a factores idiosincráticos.

Ha habido factores idiosincráticos que amplificaron la magnitud de la apreciación. La expectativa de un diferencial de tasas de interés más amplio entre Colombia y EE. UU. en 2026, que se profundiza por los temores de un aumento desproporcionado del salario mínimo que lleve a un aumento de tasas, sigue favoreciendo estrategias de carry trade . Adicionalmente, las monetizaciones del Ministerio de Hacienda con recursos de la Operación de Manejo de Deuda (OMD) actuaron como un catalizador adicional, aunque temporal, de apreciación.

Hacia adelante, el fin de la anestesia por el agotamiento de los recursos de la OMD reducirá lo que fue un motor de apreciación en los últimos meses.

Entretanto, la tasa de cambio podría seguir presentando una alta volatilidad por factores externos, como datos económicos de EE. UU. que alteren las expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria de la FED, e internos como resultados de encuestas presidenciales que cambien la expectativa de un cambio en el péndulo político.

Se estima que la tasa de cambio consistente con la tendencia regional se ubica alrededor de $3.800. Los mínimos cercanos a $3.700 observados a mediados de noviembre reflejaban una sobrevaloración del peso, explicada en buena parte por las monetizaciones asociadas a la estrategia de financiamiento del Gobierno.

Corficolombiana espera que el dólar en Colombia cierre 2025 en torno a $3.750 - crédito Corficolombiana

Dado que estos flujos podrían reactivarse en las últimas semanas del año y diciembre suele ser un mes de apreciación, es posible que el tipo de cambio vuelva a acercarse a $3.750, nivel más compatible con sus fundamentales y con el comportamiento de sus pares regionales.

Para que el peso colombiano logre una apreciación estructural, será indispensable que el próximo gobierno implemente una estrategia de consolidación fiscal creíble, que reduzca la “prima fiscal” con la que aún opera la prima de riesgo local, y permita restablecer la confianza de los inversionistas.

Balance de fuerzas más complejo de lo habitual

Por su parte, expertos de Acciones y Valores anotaron que el dólar en Colombia enfrenta esta semana un balance de fuerzas más complejo de lo habitual, donde el entorno externo sigue siendo relativamente favorable, pero el precio marginal vuelve a estar determinado por factores domésticos y por la forma en que el mercado está distribuyendo el riesgo.

La atención se concentra, en primer lugar, en la decisión de política monetaria del Banco de la República del 19 de diciembre, para la cual el consenso —y el escenario base— apunta a una tasa estable en 9.25%.

“Más allá del nivel, el mensaje será clave: con una inflación que ha dejado de sorprender a la baja y con riesgos de indexación aún presentes, el Banco de la República tiene incentivos a preservar un tono prudente”, dijeron.

La tasa de interés del Banco de la República y de la FED presentan un diferencial de 525 puntos básicos - crédito Acciones y Valores

Según ellos, esto mantiene un diferencial nominal cercano a 525 puntos básicos (pbs) frente a la FED (rango actual entre 3,5% y 3,75%), que sigue siendo uno de los más altos del universo emergente, pero que hoy opera más como amortiguador que como catalizador direccional de la tasa de cambio.

Cambio de régimen

Desde el punto de vista cuantitativo, anotaron que el cambio de régimen del peso colombiano se refleja en sus sensibilidades. Entonces, en ventanas móviles recientes, la beta del dólar en Colombia frente al índice global se mantiene elevada, alrededor de 0.6, lo que implica que un movimiento de 1% en la divisa norteamericana a nivel mundial sigue traduciéndose, en promedio, en $20 o $25 en el mercado local.

Sin embargo, “la elasticidad frente al riesgo soberano es hoy más relevante: un ensanchamiento de 10 pbs en el CDS Colombia se asocia con movimientos del orden de $50 o $60 en el dólar en Colombia. Esta asimetría explica por qué el peso reacciona con mayor intensidad a choques domésticos adversos que a episodios benignos del entorno externo, aun en un contexto de dólar global débil”.