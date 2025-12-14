Amaranta Hank hizo comentario burlesco sobre oración en favor de Uribe: “Me imagino a Dios riéndose”

La mujer pidió a Dios que el expresidente pueda guiar a Colombia en el camino que considera correcto - crédito @AmarantaHankTw/X

En Envigado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez participó en un evento político en el que asistieron decenas de personas afines a su proyecto político e ideología. Estando en tarima, estuvo acompañado de una Diana Aristizábal, la hija de un pastor conocido por el exmandatario.

La mujer planea tener una curul en la Cámara de Representantes en 2026. “Dianita es hija del pastor John Milton Rodríguez. Y le agradecemos muchísimo a él la confianza de que su niña, su hijita, la niña de sus ojos, nos acompaña en esta lista a la Cámara”, indicó el ex jefe de Estado en el evento.

La mujer intervino y dio a conocer su respaldo al expresidente, asegurando, incluso, que con su trabajo como ex jefe de Estado entre 2002 y 2010 fue una “bendición” para la población colombiana. En ese periodo, Álvaro Uribe implementó su política de Seguridad Democrática, que estuvo marcada por una amplia ofensiva militar en contra de grupos armados.

Amaranta Hank rechazó oración que hizo una candidata a la Cámara en favor de Álvaro Uribe - crédito @amaranta.hankx/Instagram y Colprensa

“¿Para cuántos ha sido una bendición la vida del doctor y presidente Álvaro Uribe? Denle gracias a usted. Usted es una bendición para esta nación”, expresó la aspirante al Congreso de la República.

Entonces, instó a los asistentes a elevar una oración en favor del exmandatario, con el fin de pedir que continúe “guiando” al país por el camino que considera acertado.

“Extienda sus manos acá adelante y dígale: ‘Señor, bendecimos la vida del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y te damos gracias por la bendición tan grande de permitirnos tenerlo en esta nación, siendo guía, trayendo dirección y bendición. Renueva sus fuerzas y permítele tener claridad en la toma de las mejores decisiones que dirigirán el rumbo de nuestro país’”, dijo.

La ex actriz de pornografía y periodista Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, hizo un comentario burlesco sobre la oración elevada por la hija del pastor. En un corto comentario publicado en su cuenta de X, la también exfuncionaria del Ministerio de la Igualdad y Equidad mostró su rechazo a la situación.

“Me imagino a Dios riéndose de estos actos”, escribió la periodista en la red social.

Amaranta Hank hizo comentario burlesco sobre oración en favor de Álvaro Uribe - crédito @AmarantaHankTw/X

Álvaro Uribe aspira al Senado, pese a inconcluso proceso penal

El expresidente Álvaro Uribe ha estado viajando por varias partes del país haciendo eventos políticos. En ellos, ha estado impulsando a quienes aspiran a la Presidencia de Colombia por parte del Centro Democrático y a los que esperan tener un puesto en el Congreso.

El exmandatario también se lanzó al Senado de la República, junto con otros 24 aspirantes del partido político. Entre ellos están Julia Correa Nuttin, Carlos Meisel, María Clara Posada, Honorio Hernriquez, Josué Alirio Barrera, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Óscar Leonardo Villamizar, Juan Fernando Espinal (coequipero de Paola Holguin), María Angelica Guerra López, Juan Fernando Caicedo, Zandra Bernal, Lizeth Reina, José Vicente Carreño, Marelen Castillo, Carolina Restrepo Cañaveral, Estefanía Colmenenares, Amalia Salgado y Camilo Gaviria.

El Centro Democrático presentó oficialmente su lista al Senado para las elecciones de 2026, destacando el retorno de Álvaro Uribe Vélez - crédito @CeDemocratico/X

El ex jefe de Estado pretende volver a ser un servidor público luego de que renunciara a la corporación en 2020 por el proceso penal que se adelantaba en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Aunque Uribe Vélez ya se encuentra en la recta final del proceso y todavía no hay una decisión definitiva sobre su caso, espera poder participar en las elecciones legislativas, que se llevarán a cabo en marzo de 2026.

La realidad del expresidente es esta: la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por presuntamente sobornar testigos para que testificaran a su favor ante la justicia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de todos los cargos en una decisión de segunda instancia. Su defensa recurrió al recurso de casación y se espera un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia.